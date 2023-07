iPhone 16 Pro Max kan misschien verder inzoomen dan Samsung Galaxy S23 Ultra

De iPhone 16 Pro Max van volgend jaar wordt naar verluidt de grootste iPhone tot nu toe. Een gerucht suggereert dat een deel van die extra ruimte zal worden ingenomen door een nieuwe periscoopcamera die enorm ver kan inzoomen.

Het gerucht is afkomstig van Digital Chat Station, een bekende in de wereld van smartphonegeruchten, op sociale mediaplatform Weibo. Het bevestigt een eerder bericht van Mark Gurman (Bloomberg), waarin hij beweerde dat Apple het formaat van de Pro-versies van de iPhone zou aanpassen in 2024. Bij die aangepaste formaten zouden volgens hem ook camera-upgrades horen.

De iPhone 16 Pro wordt naar verluidt 6,3 inch en de 16 Pro Max 6,9 inch. De huidige iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn respectievelijk 6,1 inch en 6,7 inch. Wat de nieuwe camera betreft, is 'supertelefoto' een term die wordt gebruikt om lenzen met een brandpuntsafstand van meer dan 300 mm aan te duiden. Met dergelijke lenzen kunnen fotografen close-up beelden maken van onderwerpen in de verte. Dat is handig bij bijvoorbeeld sportevenement of dierenfotografie.

De iPhone is al een favoriet voor mobiele fotografie en loopt momenteel vooral achter op Samsung qua zoom. Ter vergelijking: de iPhone 14 Pro Max heeft volgens Apple een brandpuntafstand van 48 mm met 2x optische zoom, hoewel je tot 77 mm kunt gaan. Ter vergelijking: de 10x optische zoom telefotocamera van de Samsung Galaxy S23 Ultra heeft een brandpuntsafstand van 230 mm.

Indrukwekkende hardware

Het is misschien geen verrassing dat iPhones al jaren tot de smartphones met de beste camera behoren. Ze hebben misschien geen 200MP-sensoren of 10x optische zoom, maar bieden wel een betrouwbare, gebruiksvriendelijke camera waarmee ook onervaren gebruikers goede foto's kunnen nemen.

Als dit gerucht klopt, dan kan Apple de achterstand tegenover de beste Android-smartphones in één klap goedmaken. Sinds de introductie van de Samsung Galaxy S20 Ultra in 2020 heeft deze serie de meest veelzijdige camera's die je kan vinden. Zo zijn er twee verschillende telefotocamera's, eentje met 3x zoom en eentje met 10x zoom. Apple gaat daarentegen niet verder dan 3x zoom en moet alle andere zoomafstanden bereiken door foto's digitaal bij te snijden. Met deze 'supertelefotocamera' kan Apple zomaar eens Samsung overtreffen.

Tot slot moeten we er rekening mee houden dat de iPhone 16 Pro Max pas in 2024 wordt verwacht. Tegen die tijd zou er ook een Samsung Galaxy S24 Ultra moeten zijn en we weten nog niet welke plannen Samsung heeft voor die telefoon.