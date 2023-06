Goed nieuws: Nintendo Switch 2 wordt wellicht backwards compatible

Uit een jaarlijkse vragenronde voor aandeelhouders van Nintendo is gebleken dat de Nintendo Switch 2 backwards compatible zou kunnen zijn met de huidige generatie van de Nintendo Switch.

Geruchten over de Nintendo Switch 2 verschijnen steeds meer, omdat de hardware steeds ouder wordt. De originele Nintendo Switch werd al in 2017 uitgebracht en als fervente gamer die al vijf jaar zijn Nintendo Switch intensief gebruikt, kan ik bevestigen dat de hardware moeite heeft met enkele nieuwe games. Daarom is deze recente vraag- en antwoordsessie met de president van Nintendo, Shuntaro Furukawa, een van de spannendste ontwikkelingen sinds lange tijd.

Een opmerking in de vragenronde voor aandeelhouders gaat in op backwards compatible hardware: "Wat betreft de overgang naar de volgende generatie consoles, was hardware voorheen de enige manier waarop we contact konden maken met onze klanten. Met nieuwe hardware moesten we de relatie met onze klanten opnieuw opbouwen. Nu kunnen we met de Nintendo Switch direct contact leggen met verschillende klanten via Nintendo-accounts".

(Image credit: Shutterstock)

Het ziet er naar uit dat Nintendo de bestaande gebruikersbasis die het heeft opgebouwd met het bestaande Nintendo Switch ecosysteem wil overnemen. Volgens het financiële rapport van Nintendo zijn er van de huidige generatie consoles meer dan 125 miljoen exemplaren verkocht. De mogelijkheid om bestaande accounts en games mee te nemen naar verbeterde hardware zou enorm klantvriendelijk zijn. Bovendien hebben we hetzelfde gezien bij de lancering van de Xbox Series X en PS5.

Er is ook wat minder goed nieuws: "In de overgang van de Nintendo Switch naar de volgende generatie console, zullen we ons best doen om dit soepel te laten verlopen voor onze klanten". Daardoor klinkt het alsof de Nintendo Switch 2 (of Switch Pro) eerder een verbetering wordt van de huidige Switch en geen ware heruitvinding of innovatie.

Geruchten over een opvolger voor de Nintendo Switch doen al jaren de ronde, maar veel van die geruchten werden de kop ingedrukt met de release van de Nintendo Switch OLED halverwege 2021. Die versie was echter een kopie van het origineel met een OLED-scherm dat dezelfde interne componenten behield. Er is niets gedaan aan de oude chipset, de Nvidia Tegra X1, die al sinds 2015 bestaat.