Microsoft Surface Pro 7

Wie al een Surface Pro 6 in huis heeft, zal door deze nieuwe generatie waarschijnlijk niet helemaal overtuigd zijn. Je legt immers een premium bedrag neer voor enkele kleine updates die al dan niet de moeite waard zijn en een lagere batterijduur. Voor zij die nieuw zijn in de Surface Pro wereld en een mobiel workstation willen, is de laptop echter wel het overwegen waard.

Ik herinner mij nog dat ik anno 2017 vol ongeduld zat te wachten op de lancering van de Surface Pro 5. Het zou een geweldig toestel gaan worden dat ongetwijfeld met veel nieuwigheden zou verschijnen, maar in realiteit zagen we eerder enkele kleine updates.

Sindsdien heeft Microsoft geprobeerd om beter te doen, maar ook de Surface Pro 6 maakte geen gigantische sprongen vooruit op het vlak van prestaties of aansluitingen. We oordeelden toen zelfs dat de beslissing om een zwarte variant aan te bieden de meest indrukwekkende aanpassing was van die generatie.

De verwachtingen waren dus mogelijk nog hoger dan ooit tevoren voor de Surface Pro 7. Sommige daarvan werden ingelost, maar andere helaas nog steeds niet.

Prijs en beschikbaarheid

De Surface Pro 7 ligt sinds 22 oktober in de winkelrekken met een basisprijs van 899 euro. Als je de hoogst mogelijke configuratie kiest, dan kom je uit op 2499 euro. Voor de Type Cover betaal je 149,99 extra en voor de Surface Pen nog eens 109,99. Microsoft geeft nu wel tijdelijk een gratis Type Cover bij elke Surface Pro 7.

Wat betreft de configuraties zelf, zien we een 10e generatie Intel Core i3, 4GB RAM en 128GB opslag in de basisconfiguratie en een 10e generatie Intel Core i7, 16GB RAM en 1TB opslag in de duurste configuratie. Als we alle verschillende opties op een rijtje zetten, ziet dat er als volgt uit:

Intel Core i3 (4GB, 128GB) – 899 euro

Intel Core i5 (8GB, 128GB) – 1049 euro

Intel Core i5 (8GB, 256GB) – 1349 euro

Intel Core i5 (16GB, 128GB) – 1549 euro

Intel Core i7 (16GB, 256GB) – 1649 euro

Intel Core i7 (16GB, 512GB) – 2099 euro

Intel Core i7 (16GB, 1TB) – 2499 euro

De prijzen komen wederom grotendeels overeen met de vorige generaties, wat zowel goed als slecht nieuws is. De Surface Pro 7 is niet veel duurder, maar dat haalt niets weg van het feit dat de Surface Pro's altijd al aan de dure kant zijn geweest.

Voor onze review hebben we de versie van 1349 euro toegestuurd gekregen met daarin een Intel Core i5-processor, 8GB RAM en 256GB interne opslag.

Afbeelding 1 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 10 (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 10 (Image credit: Future)

Design

Wie al een Surface Pro 6 in huis heeft, zal weinig veranderingen merken in het design van de Surface Pro 7. De belangrijkste toevoeging is ongetwijfeld die van een USB-C-poort aan de rechterzijde in plaats van de Mini DisplayPort uit de vorige generatie.

Deze kan gebruikt worden om accessoires aan te sluiten of de laptop op te laden en daar zijn we Microsoft zeer dankbaar voor, al had Thunderbolt 3 meteen gemogen. Er is ook nog steeds een USB-A-poort aanwezig en de Surface Connect-poort die je kan gebruiken om op te laden als je andere poorten bezet zijn (de geleverde lader gebruikt ook deze aansluiting).

Verder zijn de afmetingen gelijk gebleven met 292 mm x 201 mm x 8.5 mm en wordt er nog steeds een 12,3-inch PixelSense Display met een resolutie van 2736 x 1824 gebruikt, een 3:2 aspectratio. Omdat het scherm nog steeds hetzelfde is, zijn helaas de schermranden uit de vorige generatie ook nog steeds aanwezig en dat vinden we jammer, want ook de nieuwste generatie iPad Pro heeft deze een pak dunner weten maken.

Gelukkig is het display wel nog altijd van hoge kwaliteit, maar ook hier zouden we graag wat updates zien. Zo heeft de Surface Pro X wel een nieuw design en dunnere randen, maar daar geef je dan weer de hoofdtelefoonaansluiting voor op, iets wat velen toch nog steeds verkiezen.

De Alcantara Type Cover dan, is nog steeds dezelfde als die van vorige generaties en typt nog steeds zeer aangenaam voor zulk een dun toetsenbord. Met de touchpad is het bovendien ook nog altijd heel aangenaam werken. Toch hopen we ook hier nieuwigheden te zien in de volgende generatie, want het is niet omdat het goed werkt, dat het niet beter kan.