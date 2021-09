Oculus Quest 2: guardian krijgt handige upgrade

De VR-bril Oculus Quest 2 komt met een handige manier om je eigen speelgebied digitaal af te bakenen. Nu krijgt deze guardian-functie een handige upgrade.

Deze nieuwe feature genaamd 'Space Sense' werd door Twitteraar Basti564 opgemerkt (via Upload VR). Het toont een nieuwe versie van de guardian, de functie die ontworpen is om gebruikers van de VR-headset te tonen waar hun veilige speelveld zich bevindt. Deze guardian zal binnenkort in staat zijn om mensen, huisdieren en andere objecten te tonen die een speelveld binnenkomen, om zo ongelukken te voorkomen.

Zoals je kan zien in de video worden de objecten die de speelruimte binnenkomen voorzien van een roze spookachtige rand, waardoor je weet dat je even op moet letten met je bewegingen.

De video en functie blijven momenteel nog verborgen in de Quest v32-firmware, maar je kan ze in de commando-instellingen wel terugvinden. Je hebt zo al wel toegang tot de menu's, maar je kunt de functie nog niet inschakelen.

De tekst die bij de functie hoort, leest als volgt: "Schakel Space Sense in om de randen van mensen en objecten in jouw Roomscale-speelveld te zien. Als je weet wat er allemaal in je buurt is bij het spelen in VR, houd je jezelf en anderen veilig."

"Je kan de gekleurde randen tot drie meter ver zien, zolang deze zich in jouw speelveld en recht voor jouw bril bevinden. Je kan deze functie uitschakelen bij Instellingen."

Analyse: AR-ambities en handige upgrades

Er zijn recent meerdere berichten opgedoken over de Oculus en augmented reality-toepassingen. Het doet veel mensen meteen denken aan AR-games en apps waar de echte en digitale wereld samenkomen. Wat echter veel interessanter is, zijn functies zoals de bovenstaande. Het draait hier voornamelijk om de bestaande functionaliteiten van een toestel omhoog te tillen.

De Space Sense-update verbetert de algemene VR-ervaring door de echte en digitale werelden samen te laten lopen. Het belooft een handige functie te worden nu virtual reality steeds meer mainstream wordt. Dit maakt het veel aantrekkelijker voor nieuwe gebruikers om ermee aan de slag te gaan. We kijken alvast uit naar de komst van deze feature.