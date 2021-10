Windows 11: ondersteuning voor Android-apps binnenkort verwacht

Microsoft komt zijn belofte om Android-apps op Windows 11 te draaien nog niet na. Gebruikers die zijn overgestapt naar het nieuwe besturingssysteem komen erachter dat ze nog geen Android-apps kunnen gebruiken. Er lijkt echter goed nieuws te zijn, aangezien de langverwachte functie waarschijnlijk binnenkort verschijnt.

Android-apps duiken namelijk op in preview builds van Windows 11, als we een leak van Bilibili (China) mogen geloven (via Windows Latest). Dit suggereert dat een bredere release aanstaande is.

Het lijkt erop dat Microsoft momenteel het Android-subsysteem voor Windows 11 test. Dit is namelijk wat de gelekte screenshots tonen. Als de komst van Android-apps inderdaad intern wordt getest, wijst dit erop dat de functie binnenkort zijn weg zal vinden naar de publiekelijke versie van Windows 11.

Aangezien er ook een (nog niet downloadbare) App Store van Amazon is opgedoken binnen de Microsoft Store, lijkt een nabije ondersteuning van Android-apps waarschijnlijk. Via de Amazon App Store zullen Android-apps namen te downloaden zijn voor gebruik in Windows 11.

Analyse: nog geen officiële datum

Ondersteuning voor Android-apps is iets waar velen onder ons naar uitkeken en wat verwacht werd met de officiële release van Windows 11. Er is echter nog geen teken van leven te bekennen.

Sindsdien rijst de vraag hoe lang het nog duurt voordat Android-apps beschikbaar worden in Windows 11. Het antwoord lijkt te zijn: niet lang meer. Hoe lang is echter niet duidelijk. De verwachting is dat het testen van de functie voor eind 2021 voltooid is, waardoor we de officiële uitrol van de functie binnen enkele maanden verwachten.

Nog niet iedereen kan aan de slag met de volledige versie van Windows 11, maar we weten al wel dat er slechts één belangrijke functie-update per jaar zal verschijnen. de volgende upgrade komt waarschijnlijk niet voor de tweede helft van 2022. Of we tot die tijd moeten wachten op de komst van Android-apps is niet zeker. We kunnen niets anders doen dan afwachten.