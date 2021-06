Windows 11 is officieel aangekondigd. Je wil vast weten hoe je het nieuwe besturingssysteem van Microsoft kunt downloaden, maar het duurt nog even voordat Windows 11 daadwerkelijk beschikbaar wordt. We weten namelijk dat Windows 11 uitkomt gedurende de "feestdagen van 2021".

Een aantal weken geleden verscheen er een gelekte build van het besturingssysteem, maar het is belangrijk om er niet naar op zoek te gaan. Veel sites zullen beweren dat ze je toegang kunnen geven tot Windows 11, maar het zal vooral gaan om kwaadwillenden die jouw systeem met malware of ransomware willen belasten.

Bespaar jezelf de stress en download Windows 11 dus alleen via Microsoft zelf als het besturingssysteem beschikbaar wordt. De feestdagen zijn bovendien dichterbij dan je denkt. Daarnaast is het handig om te weten dat Windows 11 een gratis upgrade is als je al over Windows 10 beschikt.

Hoe download je Windows 11?

Als je een PC hebt die compatibel is met Windows 10, kun je naar de onderkant van deze pagina scrollen en de Windows 10 PC Health Check downloaden om te zien of jouw systeem geschikt is voor Windows 11.

Wanneer Windows 11 is uitgebracht, zal het verschijnen op eenzelfde manier als een reguliere Windows 10-update. Windows Insiders zullen iets sneller toegang krijgen tot de béta van het OS. De uitrol daarvan begint volgende week.