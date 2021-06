Wat is de releasedatum voor Windows 11?

Windows 11 is eindelijk uit de doeken gedaan! De nieuwe versie van Microsofts besturingssysteem komt met de nodige nieuwe features, alsook een nieuw design. Er is in ieder geval genoeg moois om naar uit te kijken. Heb je ook interesse in Windows 11 en wil je weten wanneer je Windows 11 kunt verwachten? Wij vertellen je er meer over.

Microsoft liet op de presentatie weten dat Windows 11 later dit jaar verschijnt als gratis upgrade voor Windows 10-gebruikers. De planning voor de release staat nu gepland voor 'Holiday 2021'. Dat is de periode in Noord-Amerika van Thanksgiving (25 november dit jaar) tot en met Nieuwjaar.

Het is echter niet zo dat de software meteen voor iedereen op hetzelfde moment beschikbaar komt. Microsoft start de uitrol van Windows 11 eind 2021, maar dit gaat gefaseerd. In het begin is de nieuwe versie beschikbaar voor slechts een fractie van alle Windows 10-gebruikers. Naarmate de tijd vordert, krijgen meer gebruikers de optie om te upgraden.

De uitrol gaat in 2022 door. Ondertussen monitort Microsoft hoe Windows 11 presteert bij de talloze hardwareconfiguraties die er zijn op de wereld. Het wil mede door deze gefaseerde uitrol snel kunnen handelen als er problemen optreden, waardoor dit in de nabije toekomst niet meer voorkomt.

Microsoft zelf meldt er het volgende over: "Upgrades naar Windows 11 zullen eind 2021 worden uitgerold en tot in 2022 duren. Gedurende deze tijd zullen we achter de schermen testen en valideren voor uw specifieke pc. Windows Update zal een indicatie geven of en wanneer uw pc in aanmerking komt. U kunt dit controleren door naar Instellingen/Windows Update te gaan."

Belangrijk is de 'of' in deze uitspraak. Er zijn namelijk bepaalde minimumeisen waaraan je PC moet voldoen.

Onderaan de streep moet je simpelweg geluk hebben met de uitrol van Windows 11. Het kan zomaar zijn dat je dit jaar nog als een van de eerste gebruikers de nieuwe software op je PC kunt installeren, maar het dubbeltje kan ook de andere kant oprollen.

Eén keer is genoeg

De aanpak die Microsoft hanteert voor Windows 11 is hetzelfde als hoe het grote feature-updates voor Windows 10 uitrolt, wat ongeveer twee keer paar jaar plaatsvindt. Belangrijk verschil overigens: Windows 11 zal slechts één keer per jaar met grote updates komen, net als Apple met macOS.

Doorgaans kan het een goede drie tot vier maanden duren voordat een Windows 10-update wereldwijd verkrijgbaar is. Eenzelfde situatie rondom de uitrol van Windows 11 zou vrij logisch zijn. Dat gezegd hebbende: hopelijk doet Microsoft wat moeite om ervoor te zorgen dat de uitrol iets sneller gebeurt. Een belangrijke factor is natuurlijk ook in hoeverre Microsoft tegen problemen oploopt.

Houd er verder rekening mee dat je je kunt opgeven als een tester voor Windows 11. Als tester kun je vroege versies van Windows 11 gebruiken op je PC. Het gaat hier om officiële software die nog niet helemaal 'af' is. Houd er dus rekening mee dat je dan wel tegen een paar bugs en/of andere problemen kunt aanlopen. Het hele doel van een vroege build is ook dat je deze problemen meldt aan Microsoft, zodat ze verholpen kunnen worden in de nieuwste versie.