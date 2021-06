Nieuwe Xbox-hardware in de maak volgens Microsoft

De Xbox Series X en Xbox Series S zijn zo'n zes maanden oud, maar Microsoft bevestigt dat het al bezig is met nieuwe Xbox-hardware. Dit nieuws is afkomstig van een prestentatie voorafgaand aan E3 2021.

"Cloud is de sleutel tot onze harware- en Game Pass-roadmaps, maar niemand moet denken dat we onze console-engineering vertragen", aldus Liz Hamren (hoofd Gaming Experiences & Platforms).

"In feite versnellen we het juist. We werken al hard aan nieuwe hardware en platforms, waarvan sommige pas over jaren aan het licht komen. Terwijl we ons opmaken voor de toekomst, richten we ons op het uitbreiden van de Xbox-ervaring naar meerdere apparaten, zodat we meer mensen kunnen bereiken."

Wat kan de volgende Xbox-hardware inhouden?

Dat Microsoft blijkbaar werkt aan nieuwe Xbox-hardware, wil niet zeggen dat er een nieuwe console in de maak is. Het statement van Hamren kan meerdere dingen betekenen, waaronder een nieuwe Xbox Elite Controller, nieuwe Adaptive Controllers of een nieuwe Xbox Wireless Headset.

(Image credit: Microsoft)

Het is mogelijk dat ook Xbox met een soort VR-achtige hardware komt. Microsoft heeft reeds ervaring met Windows Mixed Reality-headsets en met HoloLens AR-apparaten.

Natuurlijk is het in theorie mogelijk dat er wel een nieuwe Xbox-console verschijnt. De Xbox One heeft meerdere revisies gekregen tijdens de levensduur van het apparaat, zoals met de Xbox One X.

Nu de laatste consoles over 4K, HDR en 60 fps beschikken, weten we echter niet wat er nog meer in het verschiet kan liggen. We zouden wel kunnen begrijpen dat er een Xbox Series X met kleinere vormfactor komt, aangezien het een kolossaal apparaat is.