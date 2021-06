Windows 11 brengt Android-apps naar besturingssysteem van Microsoft

Microsoft heeft tijdens het officiële Windows-event op 24 juni aangekondigd dat Windows 11 ondersteuning zal bieden voor Android-apps. De apps worden ondersteund via de Amazon App Store en zijn vindbaar via de vernieuwde Microsoft Store. Je kunt de apps lokaal installeren en ze integreren in het startmenu of de taakbalk.

Er is niet veel informatie naar buiten gebracht over deze verrassende toevoeging aan Windows 11. We verwachten echter dat er de komende dagen meer informatie over naar buiten komt. We hebben tot nu toe gezien dat apps in een tegelvorm kunnen worden geplaatst, als onderdeel van de nieuwe gebruikersinterface.

Het is niet bekend hoeveel en welke Android-apps beschikbaar zullen zijn op Windows 11, maar we weten wel dat het niet om apps van Google zal gaan. Het gaat waarschijnlijk om desktop-versies van populaire apps als Instagram of Snapchat.

Zoals met de meeste Windows-releases en -updates het geval is, wordt Windows 11 eerst uitgerold voor leden van het Insider-programma. Een aantal weken geleden verscheen er ook een gelekte build van het besturingssysteem, maar het is belangrijk om deze niet te downloaden. Veel sites beweren dat je er Windows 11 kunt downloaden, maar het zal vooral gaan om kwaadwillenden die jouw systeem met malware of ransomware willen belasten.