Windows 11: niet-ondersteunde pc's krijgen toch updates

De uitrol van Windows 11 ging niet geheel van een leien dakje. Microsoft maakte al gauw duidelijk dat iedereen die het nieuwe besturingssysteem zou installeren op niet-ondersteunde pc's daar ook geen bijhorende updates voor zou ontvangen. In sommige gevallen kregen gebruikers zelfs een melding te zien waarin ze werden gevraagd een verklaring te ondertekenen. Hiermee kunnen gebruikers aangeven dat ze op de hoogte zijn van de mogelijke schade die het kan veroorzaken aan hun pc vanwege gebrek aan compatibiliteit, en dat ze op de hoogte zijn dat dit niet onder de garantie valt.

De eerste officiële patch voor Windows 11 (update KB5006674) werd op dinsdag 12 oktober vrijgegeven. Ondanks de meldingen dat er geen updates zouden komen, sloegen de niet-ondersteunde pc's en laptops er toch in deze te installeren, zo meldt MSPoweruser.

Zowel GHacks.net als HTNovo stellen dat niet-ondersteunde apparaten met Windows 11 de eerste volledige patch hebben ontvangen. Deze bevat Microsoft Defender Antivirus, het .NET Framework en de Windows Malicious Software Removal Tool.

We moeten dit nieuws natuurlijk met de nodige voorzichtigheid nemen. Er is immers geen enkele garantie dat aankomende updates ook op deze niet-ondersteunde apparaten verschijnen. Er zijn veel verschillende redenen waarom dat nu wél het geval was. Om te beginnen zou het een technisch probleem kunnen zijn waarbij Microsoft nog niet volledig weet hoe het ongewenste systemen kan uitsluiten van de automatische systeemupdates.

We gaan ervan uit dat Microsoft simpelweg een dreigende taal uitsprak toen het zei dat het geen updates zou geven voor niet-ondersteunde pc's en laptops. Het kan natuurlijk ook een manier zijn om het bedrijf te beschermen indien gebruikers met Windows 11 op een niet-ondersteund systeem klagen dat ze een update hebben gemist.

Hoe dan ook hebben we Microsoft om een uitleg gevraagd en voegen we dit toe zodra we reactie krijgen.

Analyse: Windows 11 heeft een hobbelige start

(Image credit: Microsoft / The Verge)

Eerder argumenteerde Microsoft dat deze hoge systeemvereisten voor Windows 11 noodzakelijk zijn voor de veiligheid van je systeem. Dit was tevens de verklaring voor de noodzaak aan hardware die in het verleden wat ongewoon was, zoals TPM 2.0 (Trusted Platform Module).

Inventieve gebruikers vonden hier al snel een omweg voor. Dankzij een GitHub-project genaamd 'Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd' kan je de TPM 2.0-vereisten omzeilen. Zo kan het Windows 11-installatieprogramma een ontoereikende TPM-module volledig negeren.

Zoals we reeds aanhaalden, is er geen garantie dat aankomende updates wel zullen arriveren voor niet-ondersteunde apparaten. De kans bestaat dat Microsoft eerder verwees naar grote jaarlijkse updates met nieuwe functies in plaats van sporadische beveiligingsupdates. We zullen het echter pas weten bij het uitrollen van de eerste grote update voor Windows 11. Deze verschijnt pas tegen het einde van 2022.

De eerste maanden na het uitrollen van een nieuw besturingssysteem zijn altijd wat ongemakkelijk. Gezien de nogal strenge houding van Microsoft ten opzichte van gebruikers die toch met het OS aan de slag willen op oudere apparaten, raden we je toch af om de beperkingen te omzeilen.