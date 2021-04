'iPad Pro 2021 release is op 22 mei'

De nieuwe iPad Pro 2021 werd op 20 april door Apple onthuld. We weten dat de nieuwe iPad vanaf 30 april beschikbaar is om te pre-orderen, maar er is nog geen exacte releasedatum bekend.

Een nieuw lek geeft ons mogelijk een indicatie van wanneer we de tablet mogen verwachten: 22 mei. Deze informatie is afkomstig van leaker Jon Prosser, die het vaker bij het rechte eind heeft. Twee bronnen hebben Prosser ingelicht over de genoemde datum.

Dat zou de bewering van Apple ondersteunen waarin wordt gesteld dat de iPad vanaf "de tweede helft van mei" beschikbaar zal zijn. Mogelijk krijgen we op 30 april meer te horen over de officiële releasedatum.

De informatie van Prosser is echter een beetje vreemd. Er wordt gesuggereerd dat de 11 inch iPad Pro op 22 mei beschikbaar zal zijn, terwijl de grotere 12,9 inch versie al op 21 mei in de schappen zou liggen.

Kinda weird... but this is what I’m hearing 🤔iPad Pro launch11” - May 2212.9” - May 21April 26, 2021 See more

Dit is niet iets wat we Apple eerder hebben zien doen. Doorgaans kun je alle nieuwe varianten tegelijkertijd kopen. Het zou kunnen dat Prossers informatie onjuist is. Zelf geeft hij ook toe dat het een vreemde situatie is.

Prosser heeft het wel vaker fout gehad bij claims over releases van Apple, maar we hebben ook vaak genoeg gezien dat hij het wel bij het rechte eind had. Voor nu kunnen we het nieuws het beste met een korrel zout nemen.

Andere bronnen stellen overigens dat de aanhoudende tekorten van chipsets ook een impact hebben op de nieuwe iPad Pro 2021. Het is mogelijk dat Apple de lancering van het product uitstelt om de uitrol ervan iets gemakkelijker te maken.

Echter zou een vertraging van één dag zelfs dan niet logisch zijn. Bovendien valt 22 mei op een zaterdag, en dat is niet een dag waarop Apple vaker producten lanceert. Hopelijk horen we meer over de definitieve releasedatum als Apple later deze week de pre-orders opent.