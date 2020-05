Nieuw ontwerp van Facebook is aangekomen: zo activeer je dark mode

Facebook is al een tijdje zijn nieuwe website aan het testen, maar daar komt nu een einde aan. De nieuwe desktopversie van Facebook is eindelijk klaar. Er zijn enkele vrij grote veranderingen te vinden op het nieuwe www.facebook.com, waaronder een vereenvoudigde look en de dark mode.

Facebook heeft de site getest met kleine groepen gebruikers sinds de eerste onthulling op de F8-conferentie van vorig jaar. Sinds het begin van dit jaar heeft het bedrijf geleidelijk aan meer en meer mensen toegang gegeven, en nu is de wereldwijde release bezig.

Zo activeer je dark mode op WhatsApp

Facebook heeft zijn inspiratie duidelijk gehaald bij zijn mobiele apps: de herontworpen site heeft een veel schoner, minder rommelig gevoel. Naast de toevoeging van de donkere modus om je ogen te beschermen, is de navigatie drastisch vereenvoudigd en is het nu makkelijker om pagina's, groepen en evenementen te beheren.

Er is veel meer lege ruimte in de herontworpen site en de tekst is groot en makkelijker te lezen. Facebook zegt ook dat de laadtijden van de pagina's zijn verbeterd.

Bekijk de video hieronder om te zien wat eraan komt:

Van oud naar nieuw

Om de nieuwe Facebook-website te gebruiken, moet je gewoon achterover leunen en wachten. Terwijl het nieuw design voor iedereen beschikbaar zal worden, zal het nog even duren voordat het volledig is uitgerold. Als de nieuwe look op je account komt, word je begroet met een bericht dat zegt: 'Welkom op een nieuwe, eenvoudigere Facebook'.

Een van de eerste dingen die je waarschijnlijk wilt uitproberen is de dark mode. Klik gewoon op de pijltjestoets rechtsboven in het scherm en schakel daar de donkere modus in.

Als je besluit dat je nog niet helemaal klaar bent voor de nieuwe look van Facebook, kun je - in ieder geval voorlopig - het oude ontwerp houden. Klik op de pijltjestoets rechtsboven en selecteer 'Overschakelen naar klassieke versie van Facebook'.