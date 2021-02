Spotify HiFi: releasedatum, prijs, kwaliteit, functies, geruchten en muziekcatalogus

Spotify HiFi moet de nieuwe muziekdienst worden voor de audiofielen onder ons. Je favoriete nummers luister je met deze dienst namelijk in lossless kwaliteit.

Volgens Spotify behoort het streamen van muziek in nog hogere kwaliteit al een tijdje tot de belangrijkste wensen van gebruikers. Momenteel is de limiet ingesteld op 320kbps.

Heb je geen abonnement op Spotify? Dan is de kwaliteit met 160kbps nog minder. HiFi moet lossless CD-kwaliteit bieden vanaf 1411kbps. Je krijgt bij de te verschijnen muziekdienst dus vier keer zoveel data dan Spotify Premium aanbiedt.

Spotify HiFi komt beschikbaar in geselecteerde landen. Het is nog niet duidelijk of de Benelux tot deze groep behoort. Spotify heeft verder nog niet gemeld hoe duur de dienst gaat worden, maar reken maar dat het duurder wordt dan Spotify Premium (9,99 euro per maand). Het is ook niet duidelijk hoe uitgebreid de hifi-catalogus zal zijn van de nieuwe muziekdienst.

Hoewel de details op het moment van schrijven nog een beetje dun zijn over Spotify HiFi, hebben we hieronder alvast alle informatie genoteerd die er tot nu toe bekend is over de dienst.

Spotify HiFi releasedatum

Volgens een blogpost van Spotify genaamd 'Five Things to Know About Spotify HiFi' verschijnt de dienst ergens in 2021. Het komt beschikbaar als upgrade voor Premium.

"Later dit jaar kunnen Premium-abonnees in geselecteerde markten hun geluidskwaliteit upgraden naar Spotify HiFi en naar hun favoriete nummers luisteren zoals de artiesten het bedoeld hebben."

De term 'geselecteerde markten' maakt ons een beetje zenuwachtig. De kans is namelijk aanwezig dat de nieuwe muziekdienst niet meteen beschikbaar zal zijn in de Benelux. Als Spotify nieuwe features uitbrengt, dan zijn de VS en Europa vaak als een van de eerste aan de beurt. Nu de dienst echter beschikbaar is in 80 landen, wordt het lastig in te schatten welke er waarschijnlijk voorrang krijgen.

Een ander probleem voor Spotify HiFi's releasedatum is dat het niet aannemelijk is dat elk Spotify Connect-apparaat de upgrade op hetzelfde tijdstip krijgt. Dit betekent dat enkele speakers, zoals de Sonos One en PS5, de upgrade mogelijk eerder ondersteunen dan een wat minder bekend apparaat.

Spotify HiFi prijs

Op dit moment is er nog geen prijs bekend voor Spotify HiFi. Het bedrijf meldt dat verdere details later dit jaar bekend worden gemaakt. Op dit moment kunnen we enkel en alleen speculeren over wat het gaat kosten.

Als we moeten gokken, dan rekenen we op een prijs die tussen de 15 en 20 euro gaat zitten. Het wordt zeker weten duurder dan Spotify Premium, waarvoor je nu 9,99 euro betaalt per maand. Het lossless opstapje naar 15-20 euro zou dan ook niet vreemd zijn.

Ook een belangrijke factor voor de prijs: de concurrentie. Op dit moment bieden Tidal en Deezer hifi-abonnementen aan, en die kosten allebei 19,99 euro per maand. Het zou ons niet verbazen als Spotify net onder het prijspunt van zijn belangrijkste concurrenten gaat zitten.

Er zijn ook minder bekende Hi-Res audiodiensten zoals Qobuz en Amazon Music HD. Eerstgenoemde kost 14,99 euro per maand en Amazon Music HD kost 14,99 dollar per maand, maar we verwachten niet meteen dat Spotify nog lager in prijs gaat zitten dan deze verder niet heel populaire diensten.

Spotify HiFi audiokwaliteit

Hoe goed gaat Spotify HiFi nu exact klinken? Op zijn minst gaat het net zo goed klinken als CD-kwaliteit, en waarschijnlijk zelfs iets beter.

Volgens Spotify streamt Spotify HiFi in lossless audio in CD-kwaliteit naar jouw apparaten. Idealiter zijn deze toestellen verbonden met een netwerk en in staat om Spotify Connect te gebruiken. Via Bluetooth is de kans aannemelijk dat de boost in audiokwaliteit namelijk verloren gaat.

De kwaliteit is hoe dan ook een stuk beter dan wat Premium nu te bieden heeft, namelijk 320kbps. We gaan ervan uit dat Spotify HiFi zich gaat meten met de beste diensten op de hifi-markt. We hebben het dan over Tidal en Deezer, en misschien wel Apple's Digital Masters.

Over Apple Digital Masters gesproken: er bestaat altijd een kans dat Spotify de dienst de 96kHz / 24-bit audio evenaart of zelfs overtreft, maar daar durven we ons geld niet op in te zetten.

Wat betekent dit alles? Lossless audioformaten hebben meer details en data dan hun minder zuivere broertjes. Dit zorgt ervoor dat je bij Spotify HiFi waarschijnlijk details terughoort in muziek die je nog niet eerder hebt kunnen horen, aangezien die data eerder gecomprimeerd was. De muziek moet ook wat 'breder' en immersiever klinken, alhoewel dit ook veel zal afhangen van welke koptelefoon of speaker(s) je gebruikt.

Spotify HiFi muziekcatalogus

Het meest onduidelijk detail van Spotify HiFi is hoeveel en welke nummers van Spotify's meer dan 30 miljoen tellende muziekcatalogus beschikbaar komen in lossless kwaliteit.

Een veilige aanname voor nu is dat niet elk nummer van Spotify in de hoogste kwaliteit beschikbaar komt, maar we verwachten zeker dat enkele miljoenen nummers dat wel zullen zijn.

Onder die miljoenen hifi-nummers zitten hoogstwaarschijnlijk grote platenmaatschappijen die hun muziek al lossless aanbieden op andere platformen. Kleinere en/of oudere labels (of die niet meer bestaan) zullen waarschijnlijk niet meegenomen (kunnen) worden.

Voor nu is het dus nog giswerk. Mocht hier verandering in komen, dan updaten we deze pagina.