Spotify HiFi komt er nu misschien eindelijk binnenkort aan

Er wordt al meer dan twee jaar lang gehint naar de aankomst van hoge kwaliteit audio, maar het lijkt er nu eindelijk op dat Spotify HiFi misschien binnenkort zal worden gelanceerd. Het abonnement zal waarschijnlijk echter wel veel gaan kosten.

Spotify HiFi werd begin 2021 voor het eerst benoemd en toen beloofden de muzikanten Billie Eilish en Finneas dat deze feature "later dit jaar" in geselecteerde markten beschikbaar zou worden gemaakt. Helaas gebeurde er verder dus niets in 2021 en sinds die aankondiging is Spotify ook akelig stil gebleven over de voortgang van HiFi.

Daar kan binnenkort verandering in komen, want insiders hebben aan Bloomberg verteld dat Spotify binnenkort een nieuwe abonnementsvorm zal krijgen met ondersteuning voor hi-res audio. Intern zou het abonnement bekendstaan als ‘Supremium’. Dit specifieke abonnement zou Spotify's duurste abonnement tot nu toe worden (duurder dan premium, waar je nu 9,99 euro per maand voor betaalt). Het is echter nog niet helemaal zeker hoeveel het precies zal gaan kosten.

Een leak uit eind 2022 suggereerde dat het abonnement 19,99 dollar zou gaan kosten (en waarschijnlijk dus ook ongeveer 19,99 euro). Een gebruiker kreeg toen blijkbaar per ongeluk een e-mail van Spotify waarin stond dat de gebruiker opnieuw kon abonneren door het nieuwe Spotify Platinum-abonnement af te sluiten voor 19,99 dollar per maand. Dit Platinum-abonnement zou toegang bieden tot Spotify HiFi, maar ook tot 'Studio Sound', een 'Headphone Tuner', 'Audio Insights', 'Library Pro', 'Playlist Pro' en Spotify-podcasts met beperkte advertenties (maar we weten niet precies wat dit zou betekenen in de praktijk).

Als Spotify Supremium/Platinum inderdaad 19,99 euro gaat kosten, dan moet het abonnement ook wel veel andere voordelen bieden om deze prijs te kunnen verantwoorden.

Dit zou Spotify namelijk niet alleen duurder maken dan de andere beste muziekstreamingdiensten, maar ook duurder dan de beste streamingdiensten voor video's. Gelukkig lijkt het huidige Premium-abonnement niet te gaan verdwijnen en je krijgt daar volgen Bloomberg misschien binnenkort zelfs gratis toegang tot audioboeken bij (waarschijnlijk wel op een beperkte manier, zoals een maximaal aantal uren of boeken per maand).

We weten niet wanneer het nieuwe Spotify-abonnement precies zal worden gelanceerd, maar het zal blijkbaar eerst verschijnen in een aantal markten buiten de VS, dus het kan zo zijn dat we hier in de Benelux niet zo lang meer hoeven te wachten totdat we kunnen genieten van hi-res audio via Spotify.

Wat is HiFi audio?

Hi-res of 'high-fidelity' muziekstreams zijn een geweldige optie voor echt muziekliefhebbers. De beste speakers en de beste koptelefoons kunnen zelfs de kleinste details in muzieknummers weergeven, maar als je muziekstream wordt gecomprimeerd dan bereiken die details je speaker niet eens en worden dus ook de mogelijkheden van je goede audioapparatuur niet optimaal benut.

Door de bitrate van muziekstreams te verhogen en de streams niet meer te comprimeren, kunnen die kleine details wel worden herkend door je speakers en daardoor zullen je favoriete nummers ook veel levendiger klinken. Het systeem heeft echter wel wat minpunten.

Er wordt meer data verstuurd bij dit soort hi-res streams en dat kost over het algemeen ook meer voor het bedrijf. Daarom vragen streamingdiensten zoals Tidal en Deezer ook meer geld voor hun HiFi-abonnementen. Andere muziekstreamingplatforms nemen, zoals Amazon Music en Apple Music, nemen die kosten echter voor eigen rekening.

Verder zal ook niet elk nummer in de Spotify-bibliotheek ondersteuning hebben voor HiFi. Dat is namelijk ook het geval bij andere streamingdiensten. Zelfs als je gaat upgraden naar Spotify’s HiFi-abonnement is er dus geen garantie dat je het verschil gaat merken bij je favoriete muziek.

We zullen dus nog even moeten afwachten om te zien wat Spotify’s aankomende 'Supremium'-abonnement allemaal te bieden zal hebben (ervan uitgaande dat het echt bestaat).