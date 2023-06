YouTube Music komt misschien naar Garmin-horloges met offline afspelen

Als je een YouTube Music-gebruiker bent die gefrustreerd is over het feit dat je je account niet kunt gebruiken op je fitnesshorloge, is er mogelijk goed nieuws. Een onbevestigd rapport zegt dat Google YouTube Music-apps aan het ontwikkelen is voor een groot aantal externe apparaten, waaronder de beste Garmin-horloges.



In het rapport, dat oorspronkelijk is gepubliceerd door 9to5Google, staat dat er een YouTube Music-app beschikbaar wordt gemaakt in de ConnectIQ app store van Garmin, hoewel het bericht niet vermeldt wanneer de app wordt gelanceerd. Verwacht wordt dat de app muziek kan afspelen zonder verbinding te maken met je telefoon, ofwel via downloadbare afspeellijsten voor offline afspelen, ofwel via de LTE-verbinding van het horloge.



Dit is ook goed nieuws voor Apple-gebruikers. Op dit moment biedt de Apple Watch-app van YouTube Music geen mogelijkheid om offline muziek op te slaan, maar als er een Garmin app met deze functionaliteit in de pijplijn zit, is het waarschijnlijk dat de Apple Watch app een update krijgt met vergelijkbare functies.



De Garmin app maakt naar verluidt deel uit van een bredere poging om de YouTube Music app op een groot aantal externe apparaten te krijgen, zoals Sonos en Apple TV. Tijdens WWDC 2023 werd getoond dat YouTube Music wordt ondersteund op Apple's HomePod, dus het lijkt erop dat Google de dienst hard aan het pushen is als potentiële concurrent voor Spotify en Tidal.

Analyse: offline is cruciaal

(Image credit: Google LLC)

Garmin horloges, vooral topmodellen zoals de Garmin Fenix 7 en Garmin Forerunner 265, zijn ontworpen om maximale functionaliteit te bieden onafhankelijk van een telefoon. Met full-color GPS-kaarten, muziekopslag en hulpprogramma's voor noodoproepen zoals LiveTrack, kun je de deur uit zonder je telefoon.

Een YouTube Music-app voor Garmin moet dus offline of via LTE kunnen worden afgespeeld om echt bruikbaar te zijn. Wat heeft het immers voor zin om een app te maken die afhankelijk is van telefoonconnectiviteit voor Garmin-gebruikers als ze de mogelijkheid willen hebben om hun telefoon thuis te laten?



Daarom is het bemoedigend om te horen, zelfs onofficieel, dat deze functie wordt ontwikkeld voor YouTube Music. Als dat het geval is, zal het waarschijnlijk ook als update voor de beste Apple Watches verschijnen.



Apple geeft nooit statistieken vrij over welke apps het meest en het minst gebruikt worden op zijn apparaten, maar we kunnen ons niet voorstellen dat YouTube Music veel gebruikt wordt op het horloge, behalve misschien als een pronkerige afstandsbediening. Als de geruchten waar zijn, zou de app wel eens heel populair kunnen worden.