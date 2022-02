Garmin Fenix 7 review

De Fenix 7 is het meest geavanceerde sporthorloge van Garmin tot nu toe. Zijn nieuwe tools zijn zorgvuldig afgesteld om ze toegankelijk maken voor een breed scala aan atleten. Statistieken over je uithoudingsvermogen en trainingsbelasting worden op een eenvoudige manier gepresenteerd zodat ze makkelijk zijn om te interpreteren. Het horloge is voorzien van een touchscreen waarmee je gemakkelijk door menu’s kunt navigeren. Fans van de oude navigatiemethode van Garmin kunnen dit uitschakelen en terugvallen op de knoppen. De batterijduur is er behoorlijk op vooruitgegaan zonder dat het apparaat zwaarder is geworden. Jammer genoeg zit er geen microfoon in het horloge om de spraakassistent van je smartphone te bedienen of telefoongesprekken op te nemen. Hopelijk komt deze in een eventuele Fenix 7 Plus-editie.

Review in twee minuten

De Garmin Fenix 7 is ontworpen voor iedereen die meer uit sport wil halen en zichzelf verder wil pushen. Of het nu fietsen, hardlopen of CrossFit is. De Fenix 7 verwacht niet van je dat je al een uitgebreid trainingsschema hebt. Hij geeft je de tools om je huidige niveau te leren, een realistisch doel te stellen en je te helpen dat doel te bereiken.

Het horloge is uitgerust met dezelfde geavanceerde tools die de Fenix 6 het beste sporthorloge van 2019 maakte. Ook zijn er enkele nieuwe functies in terug te vinden waardoor het een meer toegankelijk apparaat wordt voor nieuwe gebruikers.

De grootste upgrade is de toevoeging van een touchscreen. Het horloge heeft nog steeds dezelfde vijf fysieke knoppen als je op oudere Fenix-horloges vindt, maar het scherm kunnen aanraken is ontzettend handig voor het navigeren van kaarten. Er is duidelijk goed over nagedacht. Tijdens het sporten zit het touchscreen op slot zodat je hem niet per ongeluk aan kunt raken. Als je liever alleen de knoppen gebruikt, kun je zelfs het touchscreen in zijn geheel uitschakelen.

Het display maakt nog steeds gebruik van MIP-technologie (memory in pixel) in plaats van AMOLED zoals je ziet op de Garmin Epix of Venu 2. In de meeste situaties is het scherm prima af te lezen, maar er ontbreekt wat contrast. Door het gebruik van een blauw achtergrondlicht in plaats van wit, zien de kleuren er wat wazig uit. Dit is echter een van de redenen dat de batterij zo lang meegaat. Het horloge houdt het weken vol in de juiste omstandigheden, zelfs de versie zonder een zonnebatterij.

De Garmin Fenix 7 komt in drie maten en is beschikbaar in standaard-, Solar- en Sapphire Solar-edities (Image credit: Future)

Ook zijn er wat verbeteringen in de software. De Fenix 7 is voorzien meter voor je uithoudingsvermogen waarmee je in een oogopslag kunt zien hoe je energie afneemt tijdens een sportsessie. Dit is de eerste keer dat we deze functie zien in een sporthorloge.

Met de nieuwe race-voorspeller kun je een schatting maken van hoe een training invloed heeft op je aankomende 5k, 10k of halve marathon. Deze data was al beschikbaar in de Garmin Connect-app, maar is nu ook te bekijken op het horloge zelf tijdens een training. Zo zie je gelijk of je tijden beter of slechter worden.

Als je al blij bent met je Fenix 6, is het niet nodig om gelijk over te stappen naar de Fenix 7, maar het nieuwste horloge is wel voorzien van allerlei functies die een groot verschil maken in jouw training.

Prijs en releasedatum

Nu te bestellen

Duurder dan de Fenix 6

De Garmin Fenix 7-serie verscheen op 18 januari en is direct te koop bij Garmin zelf. De instapversie kost 699 euro. De topklasse Fenix 7X Sapphire Solar kost 1.199 euro.

Dat is een redelijke stijging ten opzichte van de Fenix 6, die een adviesprijs heeft van 649 euro, maar nog steeds goedkoper dan de Garmin Epix, waar een prijskaartje van 999 euro aanhangt.

(Image credit: Future)

Design

Touchscreen en fysieke knoppen

Geen toename in gewicht

Premium materialen

De Fenix 7 komt in drie maten (42mm, 47mm en 51mm) met een standaard-, Solar- en Sapphire Solar-uitvoering.

Garmin Fenix 7-varianten 42mm 47mm 52mm Fenix 7S Fenix 7 Fenix 7X Fenix 7S Solar Fenix 7 Solar Fenix 7X Solar Fenix 7S Solar Sapphire Fenix 7 Solar Sapphire Fenix 7S Solar Sapphire

We hebben de 47mm Sapphire Solar-editie getest. Dit horloge combineert de voordelen van zijn zonlicht oogstende Power Glass met stevig kristal.

Ons reviewhorloge heeft een grafietgrijze titanium behuizing en een zwart siliconen horlogebandje. Er zijn verschillende andere kleuropties beschikbaar. Het siliconen bandje is een goede optie voor sport en makkelijk om schoon te houden. Je kan er ook voor kiezen om een extra leren of geweven bandje te krijgen voor alledaags gebruik.

Het horloge maakt gebruik van de QuickFit-bandjes van Garmin. Deze maak je los van de behuizing door een plastic clip in te drukken. Ze zijn ontzettend makkelijk om los te maken, maar niet te vervangen met de oude stijl van horlogebandjes.

De Fenix 7 Sapphire Solar weegt 73g met het siliconen bandje en 50g zonder. Dat is bijna hetzelfde als de Fenix 6 Solar, die 72g met bandje en 49g zonder weegt. Het is erg indrukwekkend dat Garmin het gewicht consistent heeft gehouden zonder in te leveren op batterijduur of het scherm. Het display is er zelfs beter op geworden.

(Image credit: Future)

De interface van de Fenix 7 zal herkenbaar zijn voor gebruikers van de Fenix 6. Het bestaat uit vijf fysieke knoppen samen met een touchscreen die zichzelf automatisch blokkeert tijdens het sporten, zodat je niet per ongeluk iets indrukt. Als je liever alleen de knoppen gebruikt, kun je het touchscreen uitschakelen.

Garmin heeft ervoor gekozen om de Fenix 7 te voorzien van een MIP-display, in plaats van AMOLED zoals we wel bij de Venu 2 en Epix-horloges zien. Dit is een logische keuze aangezien het helpt met de batterijduur. Het scherm had echter wel iets feller gemogen.

Het is makkelijk om af te lezen in de meeste omstandigheden, maar het contrast valt een beetje tegen in vergelijking met horloges als de Garmin Instinct Solar (te zien in de foto hieronder). Hierdoor heb je vaak het achtergrondlicht nodig, die de kleuren op het display ietwat wazig maakt. Met name rode en paarse tinten.

De Garmin Fenix 7 (rechts) heeft een lager contrast in het scherm dan de Instinct Solar (links) (Image credit: Future)

De Fenix 7 gebruikt dezelfde USB-kabel als alle andere Garmin-horloges die de laatste jaren zijn verschenen. Als je hoopte op draadloos opladen, moeten we je teleurstellen. De kabel is gelukkig wel makkelijk te gebruiken en zit stevig in de achterkant van het horloge.

De Fenix 7 is waterproof en kan tot dieptes van 100m gaan. Dit maakt hem geschikt voor zowel zwembaden als open water. Daarnaast kun je veilig verschillende activiteiten doen zoals kajakken, windsurfen of paddleboarden. Als je echt diep wilt duiken heb je meer aan een gespecialiseerd zwemhorloge zoals de Garmin Descent Mk2.

(Image credit: Future)

Batterijduur

Grootste model gaat tot vijf weken mee

Aanpasbare batterijbesparing

Solar en Solar Sapphire-versies op zonne-energie beschikbaar

Batterijduur is altijd een belangrijk verkooppunt van Garmin-sporthorloges en de Fenix 7 komt zijn beloftes na. Het is echter wel belangrijk om te noemen dat elk horloge in de reeks een ander formaat batterij heeft en sommigen hebben een zonnecel. Dus de batterijduur varieert.

De Fenix 7 Sapphire Solar die wij hebben getest is uitgerust met Garmin’s Power Glass, die zonne-energie verzamelt gedurende de dag om de batterij op te laden. Je moet nog steeds het horloge af en toe opladen, maar vanwege de zonnecel zul je niet vaak naar een stopcontact zoeken.

Hoe vaak je het horloge daadwerkelijk moet opladen, is afhankelijk van het gebruik en welke sensoren je activeert. Dit is de batterijduur volgens Garmin voor dit model:

Garmin Fenix 7 Sapphire Solar battery life estimates Modus Batterijduur (met zonnecel) Smartwatch Up to 22 days Batterijbesparing Up to 173 days Alle satellietsystemen aan Up to 48 hours Alle satellietsystemen en multi-band GPS aan Up to 26 hours Alle satellietsystemen en muziek aan Up to 10 hours Maximale batterij-GPS Up to 289 hours Expeditie-GPS Up to 74 days

Al deze getallen zijn een behoorlijke upgrade over de Fenix 6 Solar. In ons dagelijks gebruik kwam de smartphone nog beter uit de bus. Het duurde drie weken voordat we hem voor het eerst moesten opladen, ondanks dagelijkse sportsessies met GPS en nachtelijks gebruik van de saturatiemeter.

Daarnaast hebben we ook de Garmin Fenix 7S getest die niet is voorzien van een zonnecel. Ondanks dat deze de kleinste batterij in de reeks heeft, hield hij het een week vol met 56 procent accusap over. Dat overstijgt de verwachte batterijduur van 11 dagen ruim.

Het is nu nog makkelijker om je resterende batterijpercentage te bekijken. Een van onze grootste klachten met de Fenix 6 Solar, was dat je de batterijduur alleen kon aflezen in aantal dagen. De Fenix 7 geeft je ook de mogelijkheid om het te bekijken als percentage. Een kleine, maar welkome toevoeging.

In het horloge kun je de batterijbesparende modus inschakelen. Via de Garmin Connect-app kun je specifieke functies aan- of uitzetten om de optimale batterijduur te bereiken.

(Image credit: Future)

Functies

Uitstekende GPS-navigatie

Ingebouwde opslag voor muziek en Garmin Pay

Geen microfoon voor handsfree bellen

De Garmin Fenix 7 heeft alle sensors die je veracht van een topklasse smartwatch, inclusief de nieuwste Elevate 4 optische hartslagmeter, een kompas en meters voor hoogte, temperatuur en bloedsaturatie.

De saturatiemeter continu aan blijven staan of alleen metingen uitvoeren wanneer je erom vraagt. De Garmin Fenix 6 waarschuwt je als je jouw pols te veel beweegt tijdens een saturatiemeting, deze feature vindt je ook terug op de Fenix 7.

(Image credit: Future)

Als het om reizen gaat, heeft de Fenix 7 uitstekende GPS en kaartfuncties. Het horloge nam onze testroute van 5km op en was accuraat tot binnen 50 meter. Daarmee is het een van de meest accurate sporthorloges die we ooit hebben getest.

Ook voor alledaagste navigatie werkt de Fenix 7 prima. Je hebt jouw smartphone niet meer nodig om door een onbekende plek te navigeren. De Fenix 7 kan zelfs interessante plekken voor je uitlichten zoals winkels en cafés. Het is een goed doordachte functie die de Fenix 7 ook een uitstekende alledaags horloge maakt, in plaats van alleen voor sport.

Voorheen moest je betalen om kaarten te downloaden via de Garmin Connect-app, maar dat is niet meer nodig. De Fenix 7 Sapphire-edities komen met een volledige set aan kaarten vooraf geïnstalleerd, wat ontzettend handig is. Gebruikers van de standaard modellen kunnen hun nodige kaarten downloaden via de Map Manager in het horloge.

Het touchscreen maakt het makkelijk om een kaart te bestuderen. Het is een stuk eenvoudiger dan knoppen gebruiken. Het MIP-scherm ververst niet zo snel als een AMOLED-display zou doen, dus het scrollen over kaarten gaat niet heel soepel. Vanwege het blauwkleurige achtergrondlicht is het soms moeilijk om bepaalde plekken op de kaart goed te herkennen.

Met de routeplanner in Garmin Connect kun je een route maken die past bij jouw wensen (Image credit: Future)

Als je klaar bent met jouw gebruikelijke fiets- of hardlooproutes, kun je een handige tool in Garmin Connect gebruiken om zelf een nieuwe route te maken. Kies een startpunt, een afstand en de algemene richting waar je heen wilt lopen (noord, zuid, oost of west) en de app genereert een bijpassende route in enkele seconden. Daarna kun je de route synchroniseren met je Fenix 7 die je gaandeweg zal voorzien van navigatie.

Dan heb je nog de ontzettend handige TracBack-functie. Hiermee kun je jouw startpunt aanvinken en vervolgens terug naar dit punt navigeren als je klaar bent met jouw loop- of fietstocht. Heel handig voor als je op een klein avontuur wilt gaan. Toch is het altijd handig om ook een papieren kaart en een kompas bij te hebben als je van plan bent om echt ver van je gebruikelijke pad af te gaan. De GPS van de Fenix 7 is uitstekend, maar geen enkel apparaat werkt feilloos.

Ook de slaaptracker heeft ons positief verrast. Deze kan accuraat meten wanneer je slaapt of wakker ligt. Veel sporthorloges merken het verschil namelijk niet. Elke ochtend krijg je een slaapscore en tips over hoe je een betere nachtrust kunt krijgen. Deze data wordt ook meegenomen in verschillende statistieken, zoals je lichaamsbatterij. Daarmee kun je zien hoe de balans is tussen jouw sportactiviteiten en herstel.

Dan is er nog ingebouwde opslagruimte voor muziek (de Sapphire-uitvoeringen bieden meer ruimte voor kaarten en muziek). Je kunt de Fenix 7 gebruiken om naar podcasts, audioboeken of playlists te luisteren via de mediaspeler van jouw smartphone.

Als je onderweg bent kun je gebruik maken van Garmin Pay om contactloze betalingen te doen in winkels. Controleer wel eerst of jouw bank deze functie ondersteunt.

Een functie die ontbreekt in de Fenix 7, is een microfoon. Deze is wel aanwezig in de recent verschenen Garmin Venu 2 Plus. Hiermee kun je telefoongesprekken opnemen en de spraakassistent van je smartphone oproepen vanaf je pols. Het is een hele handige functie om tijdens het sporten te hebben. Hopelijk zien we deze alsnog terug in de Garmin Fenix 7 Plus.

Fitness en gezondheid

Een van de meest accurate GPS-horloges die we ooit hebben gezien

Monitoring van je uithoudingsvermogen

Trainingshulp om sport en herstel te balanceren

De Fenix 7 heeft geüpgradede trainingsfuncties om je te helpen jouw sport en herstel te balanceren. Hierdoor kun je een abstract begrijp als trainingsbelasting makkelijker begrijpen. Het horloge is gericht op serieuze atleten, maar de geavanceerde functies van Garmin zijn meer toegankelijk dan ooit voor sporters die meer uit hun training willen halen.

Het beste voorbeeld is de monitoring van je uithoudingsvermogen. Dit helpt jou om een overzicht te krijgen van hoeveel energie je nog hebt tijdens het sporten. Hierdoor weet je beter wanneer je moet stoppen, of je misschien nog een tandje bij kunt zetten.

Dit is een praktische toevoeging die makkelijk is om te gebruiken. De functie geeft een accurate weergave van jouw energieniveau tijdens een training. Tijdens het hardlopen met vermoeide benen ging ons uithoudingsvermogen een stuk sneller omlaag dan toen we frisser waren. Door deze meting kun je met gemak jouw training gaandeweg aanpassen.

(Image credit: Future)

Ook de hartslagmeter is bijzonder accuraat. Dit is een uitstekende toevoeging voor intervaltraining op hoge intensiteit. Een gekleurde balk aan de bovenkant van het horloge toont jouw huidige hartslag en een hartslagmarge die past bij de training die je doet. Dus dan zie je gelijk of je te hard aan het trainen bent, of juist een beetje meer kunt geven.

Als je klaar bent met sporten kun je in de Garmin Connect-app zien hoe het met je uithoudingsvermogen is en of je jouw potentie hebt bereikt. Ook dit is een nuttige toevoeging om te kijken of je wel het meeste uit jezelf haalt.

De Garmin Connect app maakt het makkelijk om je work-out bij te houden (Image credit: Future)

Een andere motiverende tool is de race-voorspeller. Hiermee kun je een inschatting maken van hoe lang het duurt om 5km, 10km, een halve marathon of een hele marathon te rennen gebaseerd op jouw huidige fitheid. Het is slechts een voorspelling, maar de voorspelde tijden veranderen gebaseerd op jouw trainingen. Dat is een erg goede manier om gemotiveerd te blijven. Alle informatie is op jouw pols te vinden, dus je hoeft niet eens in Garmin Connect te kijken.

De voorspelde tijden waren redelijk accuraat in onze tests, maar ietwat optimistisch. We deden een poging om onze 5km-tijd te verbeteren, maar dat lukte net niet. Toen we in de buurt kwamen legde het horloge de lat nog hoger.

Na een rondje hardlopen kun je alle statistieken terugvinden in de Garmin Connect app (Image credit: Future)

Je kan jouw training van de hele week in een overzicht zien op het horloge. Deze geeft ook advies over of je rustig aan moet doen, of juist de intensiteit moet opvoeren voor optimale resultaten.

De Fenix 7 is niet alleen voor hardlopers. Ook voor fietsers zijn er genoeg nuttige functies. Deze kun je zelfs verbinden met de fietscomputers en -verlichting van Garmin.

De routes voor fietsers zijn bijzonder indrukwekkend. Het horloge geeft je niet alleen een bruikbare route, maar ook de optie om onverharde wegen, smalle paden en snelwegen te vermijden. Je kunt alles aanpassen aan jouw voorkeuren en zelfvertrouwen. Dit laat zien dat dit horloge is ontwikkeld door mensen met een passie voor sport.

Ook voor klimmers zijn er de nodige features. ClimbPro herkent wanneer je begint met klimmen en geeft je informatie over de hoogte en afstand die je aflegt. Hierdoor kun je voorkomen dat je te veel energie verbruikt in het begin en in de problemen raakt.

Bijbehorende app

Alle data duidelijk uitgelegd

Veel extra functies

Gepersonaliseerde trainingsplannen

Net zoals alle Garmin-horloges, maakt ook de Fenix 7 gebruik van Garmin Connect voor iOS en Android. Het horloge verbinden is gemakkelijk en data wordt automatisch gesynchroniseerd als je klaar bent met sporten of de app opent.

Als je de upgrade maakt van een ouder Garmin-apparaat wordt je data moeiteloos overgezet naar je nieuwe horloge. Als je op een trainingssessie klikt kun je zien met welk apparaat je deze hebt opgenomen.

Garmin Connect is een van de beste fitness-apps. Deze geeft je veel meer informatie dan apps als Huawei Health of Coros. Al je recente statistieken zijn te zien op het centrale dashboard, zoals je hartslag, trainingen, slaapritme, menstruatiecyclus en meer. Dit scherm kun je volledig aanpassen naar jouw voorkeuren. Wil je jouw stappenteller niet zien? Sleep hem naar rechts, en hij is weg.

(Image credit: Future)

Als je op deze statistieken klikt krijg je een uitgebreid overzicht met meer data te zien. Elke grafiek is voorzien van informatie over wat de cijfers precies betekenen. De app geeft ook suggesties over hoe je jouw gewoontes kunt verbeteren.

Open het menu en je ziet gelijk een gigantische hoeveelheid aan tools en statistieken die speciaal gericht zijn op atleten. Zo is er zelfs een functie waarmee je kan bijhouden hoe lang je jouw sportschoenen gebruikt en wanneer je ze moet vervangen. Ook kun je noodcontacten instellen voor wanneer de Fenix 7 een ongeluk detecteert.

(Image credit: Future)

Er zijn aanpasbare trainingsschema’s voor fietsers en renners te vinden. Deze kun je aanpassen gebaseerd op jouw prestaties. Deze kosten niets en er is geen indicatie dat Garmin een abonnementsdienst gaat invoeren.

Je kan apps ook apps van derden downloaden en nieuwe wijzerplaten installeren via de Garmin Connect IQ-app.

Er zijn maar weinig extra apps die je kunt downloaden, maar er zitten enkele tussen die gemaakt zijn door gepassioneerde Garmin-gebruikers.

Koop hem als

Je jouw persoonlijke records wilt verbeteren

De Garmin Fenix-reeks heeft altijd al de beste trainingsfuncties gehad, en ze zijn nog beter op de Fenix 7. Je kunt vandaag al zien wat voor een voordelen jouw inzet heeft op de lange termijn.

Je nieuwe plaatsen wilt ontdekken

Vanwege de uitstekende batterijduur is dit een goede metgezel voor een lange kampeertocht. Daarnaast is hij voorzien van een accurate GPS waardoor je nooit de weg kwijt zult raken.

Je veel vraagt van je horloges

De Fenix 7 is gemaakt om lang mee te gaan. Met de Solar Sapphire versie hoef je niet meer te kiezen tussen batterijduur en levensduur. Daarnaast zal Garmin de komende jaren het horloge ondersteunen met software-updates.

Koop hem niet als

Je weinig sport

De Fenix 7 is een genot om te gebruiken, maar te veel van het goede voor een hobby-sporter. Andere horloges in de Garmin-reeks, zoals de Forerunner 55 of de Venu 2 Plus zijn dan betere keuzes.

Je blij bent met jouw Fenix 6

De Fenix 6 is een prima sporthorloge. Hij wordt nog steeds voorzien van software-updates door Garmin. De Fenix 7 is een uitstekend sporthorloge, maar als je blij bent met wat je hebt is het niet nodig om iets nieuws te kopen.