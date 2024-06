Spotify HiFi wordt misschien gewoon een extraatje in het Premium-abonnement

We hebben tot nu toe al heel veel geruchten gehoord over hoe en wanneer Spotify eindelijk ondersteuning voor lossless audio gaat toevoegen. Het leek er even op dat dit in april onderdeel zou zijn van de Music Pro-feature. Toen suggereerde een leak in mei ineens dat hi-res audio aangeboden zou worden via een volledig nieuw abonnement. Nu lijkt het er echter op dat Spotify HiFi geen los abonnement meer zal zijn zoals eerder werd voorspeld. In plaats daarvan wordt het waarschijnlijk een add-on voor het Premium-abonnement. Deze informatie komt vanuit een anonieme bron die recentelijk het een en ander deelde met Bloomberg.

In een recent verslag claimde Bloomberg dat het platform 5 dollar extra per maand gaat rekenen voor toegang tot lossless audio. Dit nieuws komt een week nadat Spotify een prijsverhoging aankondigde in de VS naar 11,99 dollar per maand. Als deze bron correct is, dan kost een Premium-abonnement mét hi-res audio straks 16,99 dollar in de VS. In Nederland en België kost het Premium-abonnement momenteel 10,99 euro en aangezien de prijzen vaak dus ongeveer hetzelfde zijn in euro als in dollar, krijgen wij misschien ook te maken met extra kosten van 5 euro per maand (voor een totaal van 15,99 euro per maand). Dat is natuurlijk niet niets, maar het is misschien toch een welkome verrassing, aangezien "code die ontdekt was in september 2023" aangaf dat het bedrijf van plan was om zijn nieuwe HiFI-abonnement aan te bieden voor 20 dollar.

Bloombergs bron heeft niet uitgelegd waarom Spotify zou kiezen voor deze add-on in plaats van een nieuwe abonnement. 9To5Google suggereert dat dit misschien een goede manier is voor het platform om HiFi te introduceren, maar er niet (meteen) 20 dollar per maand voor te rekenen. Toch is Spotify ook echt wel bereid om zijn prijzen te verhogen, zoals recentelijk duidelijk werd in de VS, waar de prijs nu dus twee keer in minder dan een jaar is gestegen.

Nieuwe features

Bloombergs bron gaf verder ook nog aan dat er "nieuwe tools voor het creëren van afspeellijsten" beschikbaar zullen worden gemaakt. Aan de hand van de beschrijving van deze feature in het verslag, lijkt het erop dat deze features gebruik zullen maken van een vorm van AI. Eén van de nieuwe features moet gebruikers de mogelijkheid geven "om direct eigen afspeellijsten te genereren voor bepaalde activiteiten, datums en tijden van het jaar." Een andere feature zorgt ervoor dat de app je luistergedrag kan leren en afspeellijsten kan creëren zonder dat je daar zelf direct de opdracht voor moet geven. Het verslag hint verder ook nog naar een verbeterde manier om je bibliotheek met nummers te beheren, alleen geeft Bloomberg niet aan wat deze verandering precies inhoudt.

We weten nog steeds niet wanneer Spotify HiFi nou zal worden uitgerold, maar we hebben in 2024 al meerdere leaks voorbij zien komen over dit onderwerp. Een officiële lancering zou dus al redelijk dichtbij kunnen zijn. We weten helaas echter ook niet of HiFi meteen wereldwijd wordt uitgerold of bijvoorbeeld eerst alleen in de VS zal verschijnen. Het Premium-abonnement met de lossless audio add-on zou hier in ieder geval misschien dus 15,99 euro per maand kunnen kosten. Dat is natuurlijk een inschatting gebaseerd op de huidige prijzen en die kunnen altijd nog worden verhoogd in de tussentijd.

Wil je alvast voorbereid zijn op de komst van hi-res audio naar Spotify? Bekijk dan vooral onze koopgidsen voor de beste draadloze oortjes en de beste koptelefoons.