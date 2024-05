Spotify Supremium-leak onthult hoe nieuwe abonnement en features er misschien uit zullen zien

Er zijn inmiddels screenshots online verschenen die tonen hoe de gebruikersinterface van Spotify's langverwachte Supremium-abonnement er misschien uit zal zien. Of moeten we dit toch het 'Enhanced Listening'-abonnement noemen? Dat schijnt namelijk de nieuwe naam voor het abonnement te zijn volgens gebruiker OhItsTom, die zeven afbeeldingen van de potentiële update op Reddit postte. Deze afbeeldingen onthullen hoe het nieuwe abonnement er misschien uit kan gaan zien op je computer en op mobiele apparaten. We zien in deze screenshots ook een aantal van de tools en tekstvensters die misschien aanwezig zullen zijn in de uiteindelijke versie.

Aan de hand van de vier smartphone-screenshots lijkt het erop dat de 'hi-res audio'-feature 'Spotify Lossless' zal gaan heten. In de screenshots zie je eerst een introductie met uitleg over hoe deze feature werkt. Hier wordt aangegeven dat abonnees draadloos muziekbestanden kunnen streamen 'tot 24-bit' via Spotify Connect op een compatibel apparaat. Vervolgens zal er ook een Lossless-label oplichten om je te laten weten dat je inderdaad in een hogere kwaliteit aan het streamen bent. Spotify geeft gebruikers ook "pro tips" en een probleemoplossingstool voor het geval ze lossless audio niet werkende krijgen. Het laatste screenshot geeft ook nog aan dat je de kwaliteit van de nummers "en Downloads" kan aanpassen in de instellingen.

Spotify Lossless op je pc

Veel van de belangrijkste informatie vind je echter terug in de screenshots van de pc-app. De screenshots hieronder laten zien dat er een soort compatibiliteitschecker aanwezig is die moet aangeven of je pc ondersteuning biedt voor het streamen van hi-res audio. Bovenaan de menupagina lijkt een audiofrequentiemonitor te staan, maar we weten niet waar die precies voor zal worden gebruikt. Hieronder zien we in de tabel een frequentiebereik van 60Hz tot 15kHz staan. Het kan zijn dat dit bedoeld is om gebruikers te laten zien hoe sterk hun signaal is.

Het eerste screenshot hieronder onthult dat de Enhanced Listening-opties zich aan de rechterkant van de pagina zullen bevinden. Wanneer je je verbindt met de dienst, zal Spotify meteen testen of je apparaat geschikt is voor het streamen van HiFi-muziek. Vervolgens zal de dienst meteen checken wat voor verbinding je hebt en hoe je internetbandbreedte eruitziet. De app geeft je dan een score tussen 'Low' en 'Lossless' (en dat is dus de beste score).

Lossless heeft een maximale bitrate van 1.411 kbps. 9To5Google gaf in zijn verslag hierover aan dat deze snelheid lager is dan de maximale snelheid van 192kHz die de concurrerende muziekdienst Tidal aanbiedt. Spotify’s hi-res audio zal dus misschien niet net zo goed klinken als de hi-res audio van Tidal, maar de gemiddelde gebruiker zal het verschil waarschijnlijk niet merken. In de laatste screenshot zien we echter dat het ook mogelijk lijkt om de maximale bitrate een boost te geven naar 2.117 kbps. De tekst daaronder legt uit dat 24-bit lossless muziek ook beschikbaar zal zijn in het 'FLAC'-formaat, maar alleen bij een bepaalde selectie aan nummers.

De compatibiliteitschecker geeft overigens ook nog aan dat het gebruiken van een Bluetooth-verbinding een negatief effect kan hebben op het luisteren naar Lossless-muziek. De Bluetooth-standaard biedt namelijk geen "volledige ondersteuning voor lossless audio". Er wordt dan ook aangeraden om gecertificeerde Spotify Connect-hardware te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Amazon Alexa-speakers.

Dat zijn alle belangrijke details die we uit deze leak hebben weten te halen. Natuurlijk raden we je aan om nog wel een beetje sceptisch te blijven totdat er officiële informatie naar buiten wordt gebracht.

We hebben bijvoorbeeld nog niet eens een officiële releasedatum gekregen voor dit nieuwe Spotify-abonnement. Deze leak suggereert echter dat Spotify Enhanced Listening misschien binnenkort al kan lanceren. De menu's in de app zien er namelijk al erg compleet uit. Misschien moet het bedrijf eerst nog wat bugs oplossen, maar hopelijk duurt het nu dus niet lang meer.

Misschien vraag je je af hoe OhItsTom deze features liet verschijnen in Spotify. Nou, deze leaker zei in een reactie op een van de posts dat hiervoor Spicetify is gebruikt. Dit is een third-party tool waarmee je allerlei dingen in de Spotify-client kan aanpassen. Deze leaker heeft deze app gebruikt om de software "te kraken" en de UI-veranderingen "geforceerd in te schakelen met code". Spicetify is een gratis programma, maar je moet wel een beetje technisch ingesteld zijn om er het meeste uit te halen.