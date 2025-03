Club JBL in Londen gaf ons een voorproefje van de toekomst van JBL-speakers

Wij kregen de kans om op 13 maart 2025 het Club JBL-evenement in Londen bij te wonen. In 'The Graffiti Tunnel' onder Waterloo Station werden er een aantal nieuwe producten van het merk onthuld en konden we dus ook al eventjes van dichtbij naar deze nieuwe producten kijken en wat meer te weten komen over de speciale features.

JBL onthulde in Londen twee nieuwe draagbare Bluetooth-speakers (de JBL Flip 7 en de JBL Charge 6), twee nieuwe PartyBox-modellen (de JBL PartyBox 520 en de JBL PartyBox Encore 2) en een nieuwe noise-cancelling koptelefoon (de JBL Tour ONE M3).

De nieuwe Bluetooth-speakers zijn vanaf 1 april beschikbaar, de Tour ONE M3 vanaf 15 april en de PartyBox Encore 2 verschijnt ook nog in april. Alleen de PartyBox 520 laat nog even op zich wachten tot juni. We hopen binnenkort ook zelf aan de slag te kunnen gaan met een aantal van deze nieuwe producten, maar voor nu zullen we ons maar even focussen op een aantal interessante dingen die we over de toekomst van JBL geleerd hebben bij het Club JBL-evenement.

AI Sound Boost, Auracast en de samenwerking tussen je apparaten

Tijdens het gedeelte van het Club JBL-evenement dat meer bedoeld was voor de pers, want later kwamen er nog meer mensen bij en werd het een feestje met muziek van onder andere Rudimental, werd ons door verschillende JBL-medewerkers wat meer verteld over de nieuwe producten. Dit ging onder andere over de nieuwe designelementen, nieuwe features en over de positie van JBL op de markt van zowel, Bluetooth-speakers en partyboxen als koptelefoons.

Over die positie op de markt waren de medewerkers ook erg open. Aan de ene kant hebben ze bij JBL duidelijk door dat ze met heel veel sterke concurrentie te maken hebben op de markt van (noise-cancelling) koptelefoons. In dat geval helpen dingen zoals de draadloze JBL SMART Tx-audiotransmitter met touchscreen en een indrukwekkende batterijduur van 70 uur natuurlijk wel om de nieuwe JBL-koptelefoon te onderscheiden van zijn concurrenten. Aan de andere kant is het bedrijf duidelijk de marktleider als het gaat om partyboxen (zeker in Nederland). Toch wil het bedrijf binnen die markt ook zijn positie behouden door zijn producten te blijven verbeteren met dingen zoals verwisselbare batterijen en (relatief) nieuwe technologieën zoals Auracast en AI Sound Boost.

Vooral die technologieën gaven ons een interessante blik op de mogelijke toekomst van JBL-speakers, die later tijdens het evenement ook nog wat uitgebreider beschreven werd door Harman's (JBL's moederbedrijf) CTO Armin Prommersberger tijdens de opname van een live podcastaflevering van de Audio Talks-podcast.

JBL lijkt functies zoals Auracast en zijn AI Sound Boost-technologie te willen gebruiken om aan de ene kant een ecosysteem van producten te kunnen creëren van apparaten die samen kunnen werken en elkaar kunnen ondersteunen en aan de andere kant zoveel mogelijk (goed) geluid uit zo compact mogelijke apparaten te kunnen krijgen.

Auracast is geen technologie die JBL zelf heeft ontwikkeld, maar is door de Bluetooth Special Interest Group (SIG) ontwikkeld. JBL heeft de technologie echter wel volledig omarmd met zijn nieuwe producten, zodat je heel gemakkelijk meerdere van zijn speakers en/of koptelefoons aan elkaar kan koppelen om naar dezelfde audiobron te luisteren. Zo kan je dus bijvoorbeeld meerdere speakers, die je misschien voor verschillende soorten situaties hebt aangeschaft, samen laten werken om een zo groots mogelijk geluid te creëren.

AI Sound Boost is dan wel weer een technologie die JBL zelf ontwikkeld heeft. Deze technologie analyseert je muziek in realtime om vervolgens de driver in je speaker (of dat nou een kleine Flip 7 of een gigantische PartyBox 520 is) te optimaliseren om een krachtiger geluid te kunnen bieden met zo min mogelijk vervorming.

De slimmere samenwerking tussen verschillende apparaten in je huis en een zo krachtig mogelijk geluid in een zo compact mogelijke speaker stoppen zijn dan ook een aantal van de dingen die Armin Prommersberger aanhaalde met het oog op de toekomst van JBL en audio in het algemeen. Hij gaf aan uiteindelijk het grootse geluid van de gigantische speakers op het podium via een speaker met het formaat van de Flip 7 te willen produceren en bijvoorbeeld een verbinding met andere apparaten te willen gebruiken om een omgeving beter te kunnen analyseren en optimaliseren voor het versturen van audiosignalen.

Hoewel er werd toegegeven dat AI tegenwoordig ook wel erg veel als buzzwoord wordt gebruikt, is het in de praktijk toch ook een handig hulpmiddel op weg naar een toekomst waarin dit soort ideeën voor de toekomst van audio misschien werkelijkheid kunnen worden. Misschien klinken features zoals Auracast en AI Sound Boost voor nu nog gewoon als leuke extra's of features waarvan je niet precies weet wat ze nou eigenlijk toevoegen. Toch kunnen het wel de eerste stappen zijn richting veel grotere ontwikkelingen. We zullen zien wat we zelf van de AI Sound Boost-feature vinden wanneer we de nieuwe producten testen.