Wanneer komt Spotify Wrapped 2022 en hoe kan je het bekijken?

Vorig jaar gaf Spotify Wrapped 2021 gebruikers van de muziekstreamingdienst een overzicht van hun goede, slechte en vreemde luistergedrag van het jaar. We zijn dan ook razend benieuwd welke grafiekjes Spotify ons dit jaar zal tonen. Dus wanneer kunnen we Spotify Wrapped 2022 verwachten?

Het jaarlijkse overzicht zou binnenkort in de app moeten verschijnen en alleen in de app. Wie Spotify op een computer gebruikt, zowel desktop als browser, heeft geen toegang tot Spotify Wrapped. Zoals elk jaar zal je Wrapped moeilijk kunnen missen, aangezien iedereen dit overzicht graag deelt op sociale media.

Hoewel we niet zeker weten wanneer Spotify Wrapped 2022 uitkomt, hebben we nu wel een grote aanwijzing: Spotify tweette (opens in new tab) met zijn officiële account op 23 november 2022 dat Wrapped eraan zat te komen, dus heel lang kan het niet meer duren.

Wanneer verschijnt Spotify Wrapped 2022?

We weten wel dat Spotify Wrapped 2021 live ging op woensdag 1 december, terwijl het overzicht in 2020 verscheen op 2 december, ook een woensdag. Wrapped 2019 ging dan weer live op donderdag 5 december.

Met een beetje geluk verschijnt Spotify Wrapped 2022 deze week nog, mogelijk op donderdag 1 december, aangezien dat het begin van de nieuwe maand is. Met andere woorden, we zijn slechts enkele dagen verwijderd van Spotify Wrapped 2022.

Er is al een Spotify Wrapped 2022 website (opens in new tab) die je nu kunt bezoeken. Op het moment van schrijven toont die helaas gewoon "Wrapped is coming,". Uiteindelijk zal die natuurlijk veranderen en je luistergedrag van 2022 tonen.

Spotify Wrapped 2022: wat staat erin?

Wanneer Spotify Wrapped 2022 live gaat, zie je een heleboel verschillende statistieken en grafieken. Je krijgt bijvoorbeeld te zien hoeveel minuten je in 2022 in totaal naar muziek en podcasts op Spotify hebt geluisterd.

Vervolgens kun je je verder verdiepen in de informatie: Spotify Wrapped 2022 toont je de muziekartiesten die je het meest hebt beluisterd en de individuele nummers waarmee jij de pannen van het dak hebt gespeeld.

Er zal ook een overzicht zijn van de muziekgenres die je hebt meest hebt beluisterd in 2022. Als je denkt dat er enkele beschamende zaken zullen verschijnen, wil je je Spotify Wrapped 2022 misschien niet in een overvolle ruimte bekijken.

Aan de andere kant kun je je Wrapped 2022 ook met anderen delen. Houd Spotify Wrapped 2022 in de gaten wanneer je naar Spotify luistert, want het zou aan het begin van december moeten verschijnen.