Meer details gelekt over Spotify's nieuwe Music Pro-abonnement, waaronder de prijs

Kunnen we later dit jaar eindelijk genieten van Spotify HiFi?

Spotify HiFi werd vier jaar geleden, in februari 2021, aangekondigd en we zijn nog steeds aan het wachten op de verbeterde audiokwaliteit. Nu suggereert een nieuw verslag dat we misschien voor het einde van het jaar een volledige lancering kunnen verwachten. Ook geeft dit verslag ons wat antwoorden op belangrijke vragen die we hebben over de dienst.

Volgens Bloomberg zal het nieuwe abonnement 'Spotify Music Pro' heten en moeten klanten in de VS 6 dollar extra betalen per maand voor dit abonnement, bovenop de 12 dollar per maand van het Premium-abonnement. Dat is dus een prijsverhoging van 50%. Hier betalen we momenteel 10,99 euro per maand voor een Premium-abonnement, dus het zou kunnen dat her Music Pro-abonnement hier 5,50 euro extra per maand zal kosten als er overal een prijsverhoging van 50% gehanteerd wordt.

Naast toegang tot audio in hogere kwaliteit, waar al vaak naar gehint is door de jaren heen, krijg je voor die extra kosten schijnbaar ook toegang tot extra remix-tools (waaronder een aantal AI-features voor het combineren van nummers) en deals op concerttickets.

De "mensen die bekend zijn met deze zaak" waar Bloomberg mee in contact is geweest, geven aan dat leidinggevenden bij Spotify onder de indruk zijn dat toegewijde muziekfans wel bereid zijn om meer te betalen voor dit abonnement. Op deze manier kan de streamingdienst natuurlijk meer winst behalen.

Is het nu echt bijna zover?

Andere streamingdiensten, zoals Apple Music, bieden al langer hi-res audio. (Image credit: Brett Jordan / Unsplash)

Volgens het verslag is Spotify nog meerdere opties aan het overwegen voor zijn Music Pro-abonnement en zal het bedrijf er gedurende 2025 meerdere gaan testen. De volledige ervaring zal schijnbaar in verschillende fases worden uitgerold, dus abonnees krijgen misschien niet ineens toegang tot alle nieuwe features tegelijkertijd.

Dat komt ook wel overeen met de leaks en geruchten die we sinds 2021 hebben zien verschijnen. Het lijkt erop dat Spotify niet goed weet wat het precies wil aanbieden en voor welke prijs. We hebben al meerdere namen voor het nieuwe abonnement voorbij zien komen, waaronder Spotify Supremium.

De Music Pro-naam is ook vorig jaar al voorbij gekomen. Toen werd de naam ergens in de code van de Spotify-app gespot. Een andere feature waar naar gerefereerd is, is het filteren van afspeellijsten. Dat zou dus ook onderdeel van de speciale features van dit abonnement kunnen zijn wanneer het eindelijk verschijnt.

We hebben eerder ook al gehoord dat de nieuwe dienst beschikbaar zou zijn als een add-on voor het Premium-abonnement, in plaats van als een losstaand abonnement. Spotify heeft beloofd zich weer meer te focussen op muziek in 2025, dus laten we hopen dat de release van Music Pro (of hoe de nieuwe dienst ook gaat heten) ook op de planning staat.