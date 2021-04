Test: JBL Bar 5.0 Multibeam

Kort oppsummert

Utvalget av lydplanker er enormt og de finnes i alle slags prisklasser, men utvalget av integrerte lydplanker uten separat subwoofer som leverer lyd nok til at du skal få en fullverdig film- og spillopplevelse, er langt mer begrenset. Det er naturlig å trekke frem Sonos' to lydplanker Beam og Arc, i tillegg til modeller som Sony HT-X8500, og det nettopp disse JBL Bar 5.0 Multibeam konkurrerer mot.

Og på papiret kan den fremstå som et veldig godt kjøp. Her får man på mange måter funksjonaliteten til Sonos Arc, inkludert Atmos-støtte, mens innpakningen (og prisen) minner mer om Sonos Beam. Imponerende nok viser det seg også at dette på mange måter stemmer i praksis. JBL Bar 5.0 Multibeam holder nemlig veldig mye av det den lover.

Viktigst av alt er det at den leverer imponerende god lyd, med kraftig bass størrelsen tatt i betraktning, klar talelyd som sikrer at du hører dialog og nyhetsopplesere godt, og et bredt lydbilde som sikrer god innlevelse når du ser på film og spiller spill. Med en så beskjeden størrelse får du naturlig nok ikke like mye bass som fra en dedikert subwoofer, men for mange vil det være nok.

JBL Bar 5.0 Multibeam spesifikasjoner: Effekt: 250 W Frekvensrespons: 50 - 20.000 Hz Tilkoblinger: HDMI inn, HDMI ut, optisk Funksjoner: Airplay 2, Chromecast, Bluetooth Surround-støtte: Dolby Atmos Dimensjoner: 709 x 58 x 101 mm

Videre er den utstyrt med støtte for både Bluetooth og strømming av lyd via AirPlay 2 og Chromecast. Den gir deg også to ting de nevnte Sonos-modellene mangler, nemlig en HDMI-inngang som gjør at du slipper å ofre en HDMI-inngang på TV-en kun til lyd, og en enkel fjernkontroll som gir rask tilgang til å bytte kilde og justere volum. Den ekstra HDMI-inngangen gjør samtidig også at du kan dra nytte av Dolby Atmos-innhold fra en tilkoblet kilde, selv om TV-en din ikke støtter Dolby Atmos.

Designet kunne vært friskere og den mangler mer nisjepregede finesser som DTS Virtual:X, men utover utover det får du veldig mye for pengene med JBL Bar 5.0 Multibeam.

Pris og tilgjengelighet

JBL Bar 5.0 Multibeam er i salg i norske nettbutikker for 4490 kroner.

Den har altså nøyaktig samme pris som Sonos Beam og den har også tilsvarende fysisk størrelse, men funksjonsmessig stiller den mer på nivå med Sonos Arc som koster det dobbelt.

Andre alternativer som kan nevnes i samme prisklasse er Harman Kardon Citation 700 og Samsung HW-S67T, men disse mangler Chromecast- og Dolby Atmos-støtte og sistnevnte har heller ikke AirPlay 2.

Bar 5.0 Multibeam har også samme pris som Sony HT-X8500 som på sin side har både Dolby Atmos- og DTS Virtual:X, men derimot ikke Chromecast eller AirPlay 2.

Design og funksjoner

Betjeningsknappene begrenser seg til av/på, volum opp og ned og en kildeknapp som lar deg velge mellom lyd fra TV-en og signal fra HDMI-inngangen. (Image credit: Truls Steinung)

Oppsettet av JBL Bar 5.0 Multibeam er i utgangspunktet relativt enkelt. Den enkleste løsningen er å koble den til en HDMI-port i TV-en med eARC- eller ARC-støtte, slik at all lyd fra TV-en sendes til lydplanken. Har du ikke en slik port kan den også kobles til med optisk kabel, men da går du glipp av en del automatisk funksjonalitet og mer avanserte surroundformater. Husk også at eARC-støtte er påkrevd for å kunne videresende Atmos-lyd fra TV-en til lydplanken.

Tilkoblingene bestyr av en Ethernet-kontakt, optisk og HDMI inn og ut. (USB-kontakten er kun til programvareoppdatering) (Image credit: Truls Steinung)

En stor fordel med Bar 5.0 Multibeam sammenlignet med Sonos Beam og Arc, er at du får en HDMI-inn der du kan koble til en ekstra kilde. Det er selvfølgelig en fordel fordi du slipper å ofre en HDMI-port i TV til lydplanken, men det har også enn annen stor fordel – om du ikke har en TV med Dolby Atmos-støtte, kan du nemlig bruke den ekstra HDMI-porten til å koble til en kilde med slik støtte – enten det er snakk om en Blu-Ray-spiller eller en nyere spillkonsoll – og dermed likevel kunne oppleve Atmos-innhold. Vi testet dette med en PC med Dolby Atmos-programvare, og dette fungerte helt optimalt med både film og spill. Det er i tillegg også verdt å merke seg at HDMI-inngangen støtter videresending av HDR-innhold, inkludert Dolby Vision.

Det er også verdt å nevne er at Bar 5.0 Multibeam har en kalibreringsfunksjon som tester rommet med en rekke lydsignaler, og tilpasser på den måten lyden til ditt lyttemiljø. Dette tar bare noen sekunder, og krever ikke noen ekstra enhet. Her kunne kanskje også Sonos ta litt lærdom, for Arc krever at du bruker en telefon til denne prosessen, og det er i tillegg kun støttet på iOS.

Fjernkontrollen er enkel, og gir deg tilgang til det aller viktigste. (Image credit: Truls Steinung)

Bar 5.0 Multibeam kan også kobles til WiFi og strømme via AirPlay 2, Chromecast og Alexa Multiroom, og oppsett av WiFi gjøres via Google Home på Android og AirPlay-oppsett på iOS (eller ved hjelp av en Amazon Echo-enhet om du har det).

Dermed blir den tilgjengelig i nettverket, og du kan strømme til den via Spotify og integrere den i et allerede eksisterende multiromoppsett med andre høyttalere som støtter tilsvarende teknologier. I tillegg støtter den også direktestrømming av lyd via Bluetooth.

Bar 5.0 Multibeam kommer også med en enkel fjernkontroll som lar deg justere volum, bytte mellom signal fra TV-en og HDMI-inngangen hvis veksling ikke skjer automatisk, og aktivere eller deaktiverer Atmos. I tillegg har den Bluetooth-parringsknapp.

Har du en nyere TV, vil du sannsynligvis også kunne kontrollere volumet til Bar 5.0 Multibeam med volumknappene TV-fjernkontrollen uten problemer. Under vår testing med en nyere LG-modell fungerte dette veldig fint, etter at oppsettprosessen med TV-en var gjennomført.

Lydkvalitet

Det lille displayet som skjuler seg bak høyttalergrillen informerer om hvilket signal som er aktivt, og hva slags lydformat som er i bruk. (Image credit: Truls Steinung)

Når det kommer til lydkvalitet, så opplever vi at Bar 5.0 Multibeam imponerer stort, tross den beskjedne størrelsen. Du får et stort og balansert lydbilde, og ikke minst en veldig direkte diskant som gir god taletydelighet ved vanlig TV-bruk.

Samtidig legger den fysiske størrelsen og fraværet av subwoofer visse begrensninger på hvor mye bass den kan levere. Om det er nok vil være avhengig av forventningene dine, men vår opplevelse var at den gir en flott filmopplevelse med dramatisk lyd på de rette stedene. Om du bor i en leilighet der du må ta hensyn til naboene, er det greit å vite at Bar 5.0 Multibeam sannsynligvis er innenfor et nivå du kan tillate deg uten å sette naboforholdet i fare.

En sammenligning med Sonos Arc viser at Bar 5.0 Multibeam leverer mer direkte lyd, men samtidig mindre breddefølelse. Det er nok delvis på grunn av den mindre størrelsen og Arc må sies å levere bedre totalt sett, men det betyr ikke at Bar 5.0 Multibeam er et dårlig valg av den grunn. Fordelen med den direkte og litt mer diskantpregede lyden, er også at du får bedre taletydelighet når du ser på nyhetssendinger og lignende.

Bar 5.0 Multibeam støtter også Atmos, og vi opplevde at den gjør en god jobb med å levere et lydbilde som gir en følelse av å omslutte deg i alle retninger, tross at alle høyttalerne sitter foran deg. Filmer blir enda mer dramatiske når du trekkes inn i handlingen og opplever en følelse av å befinne deg midt i det som skjer, og spill med Atmos-støtte, som for eksempel Cyberpunk 2077, får enda bedre romfølelse. Det er selvfølgelig ingen tvil om at et fullt Atmos-oppsett med separate høyttalere vil gi en betydelig bedre opplevelse, men det kan egentlig ikke regnes som en relevant sammenligning. Er det full, diskret surround du vil ha, så må du se på helt andre løsninger.

Også musikklytting er en hyggelig opplevelse med JBL Bar 5.0 Multibeam, selv om bassen ikke går like dypt som et anlegg med subwoofer eller eventuelt en lydplanke med større fysisk volum. Igjen er det altså forventningene dine som vil avgjøre hvor fornøyd du blir. Du får til gjengjeld livlig lyd som gjør seg godt til de fleste sjangre, og den har en fin diskant som går musikken en flott friskhet.

Bør jeg kjøpe JBL Bar 5.0 Multibeam?

(Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha mye Atmos-lyd for pengene Bar 5.0 Multibeam gir deg mye lyd og et stort utvalg av funksjoner til en veldig overkommelig pris.

... du vil ha en lydplanke som kan gi deg Atmos-støtte Selv om TV-en din ikke støtter Atmos, gjør likevel HDMI-inngangen til Bar 5.0 Multibeam at du kan få glede av slikt innhold fra kilden som er tilkoblet der.

... du vil ha en kompakt lydplanke som ikke dominerer i stua Med alt integrert i én kompakt enhet, er Bar 5.0 Multibeam et glimrende valg for deg som har lite plass eller bare vil ha en kompakt lydløsning.

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha et utpreget og stilfullt design Bar 5.0 Multibeam har mange positive ting å by på, men et stilfullt design er ikke en av dem. Den ser helt OK ut, men heller ikke mer.

... du trenger DTS Virtual:X-støtte JBL har prioritert Dolby Atmos, noe som er forståelig med tanke på at dette er det mest utbredte formatet, men hvis du også vil ha tilgang til DTS Virtual:X så må du se på andre alternativer.

... du vil ha bass som rister skikkelig i veggene Bar 5.0 Multibeam leverer imponerende bass, størrelsen tatt i betraktning, men den leverer ikke på nivå med en skikkelig subwoofer.

Først testet: april 2021