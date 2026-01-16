Gemini får sin største oppgradering hittil, «Personlig intelligens», som bruker Gmail-, Bilder-, Søk- og YouTube-historikken din

Personal Intelligence, Gemini sin største oppgradering hittil, er lansert, og det er en av de viktigste AI-innovasjonene vi har sett til dags dato.

Den nye Google AI-funksjonen lar Gemini bruke Google-apper og hente fra dine personlige data for å få ekstra kontekst til dine spørsmål.

Tenk på Personal Intelligence som et viktig neste steg for AI-chatboter, slik at Gemini sikkert kan få tilgang til informasjon fra apper som Google Søk, Gmail, Google Foto og YouTube.

Ja, Gemini kan allerede ta i bruk apper, men dette er annerledes, og det høres virkelig utrolig ut. «Hvordan er det annerledes?», spør du vel. Jo, tenk deg å be Gemini om hjelp med et bilproblem, og at AI-en kan få direkte tilgang til kjøpshistorikken din fra Gmail for å vite hvilken bil du eier, få tilgang til Bilder for å se når du sist tok den inn til service, og få tilgang til YouTube for å se hvilke løsninger du allerede har lett etter.

Personal Intelligence i Gemini høres ut som den personlige AI-assistenten mange av oss har ventet på, og hvis den lever opp til Googles beskrivelse, kan det være et monumentalt øyeblikk for forbruker-AI.

Gemini Personal Intelligence rulles nå ut i betaversjon for Google AI Pro- og AI Ultra-abonnenter i USA. Google sier at funksjonen snart vil bli utvidet til flere land og gratisbrukere, samt Søk i AI-modus.

(Image credit: Google)

Et første glimt av Siri til iOS 27?

(Image credit: Apple / Shutterstock / mundissima)

Det føles som om en ny AI-funksjon blir hyllet som «det neste store» nesten daglig, men eksemplene Google har delt med lanseringen av Gemini's Personal Intelligence er virkelig imponerende og spennende.

Et eksempel som ble delt var muligheten Gemini har til å finne ut hvilke dekk som er best for brukerens bil uten engang å vite modellen. Da kunne Gemini hente bilskiltnummeret fra Bilder uten engang å bli instruert i hvor de skulle lete.

Et annet eksempel som ble gitt var Gemini's nye mulighet til å lage en reiserute for en kommende tur, slik ingen AI-chatbot har klart før. I stedet for bare å koble de mest populære stedene, bruker Personal Intelligence all informasjonen den har om deg til å foreslå spesifikke restauranter, ting å gjøre og til og med hvilke brettspill du kan spille på veien.

Personlig intelligens ser ut til å kunne bli Googles svar på Siri som Apple lovet brukerne på WWDC 2025. Nå, etter kunngjøringen om Apples og Googles store AI-partnerskap, ville vi ikke bli overrasket om dette er vårt første glimt av Siri i iOS 27, bare uten Apple-merket.

Gemini er planlagt å drive neste generasjon av Siri, om enn uten Google-merket, og det kan bety, akkurat som når Gemini-funksjoner lanseres på Pixel før en større Android-utrulling, kan dette være en første prøveversjon av Siris kommende funksjoner før de pakkes om for iPhone.

Personvern i kjernen

Når du hører om nye AI-funksjoner som utnytter alt du gjør på nettet, er det helt normalt å stille spørsmål ved personvernet ditt. Men Google lover at Personal Intelligence er bygget med personvern i kjernen, slik at du kan bestemme nøyaktig hvordan Gemini kobler seg til de aktuelle appene.

Google sier at Personal Intelligence er slått av som standard, og Gemini får bare tilgang til dataene for å svare på dine spesifikke forespørsler. Fordi Personal Intelligence utnytter andre Google-tjenester, forblir alt hos Google, uten at sensitiv informasjon sendes til tredjeparter.

Alt Personal Intelligence gjør, vil også ledsages av en kilde, slik at du kan se nøyaktig hvordan Gemini kom opp med det spesifikke svaret den gir. Dette betyr at hvis du innser at Gemini har tilgang til personlig informasjon du ikke engang visste at du hadde delt på nettet, kan den vise nøyaktig hvor den kom fra.

Personal Intelligence er også begrenset av sperrer for sensitive emner, noe som betyr at Gemini bare vil søke informasjon fra sensitive data som helse hvis du tillater det.

Det er en veldig fin funksjon, og Google ser ut til å være fokusert på å sørge for at forbrukerne føler seg trygge på å dele mer personopplysninger med Gemini enn noen gang før. Google sier at Gemini ikke trener direkte på Gmail-innboksen eller Google Foto-biblioteket ditt, så du kan være trygg på at personvernet ditt forblir sikkert.

Slik aktiverer du Personal Intelligence

Så, du har fått et glimt av hva Gemini nå kan tilby takket være Personal Intelligence, og du vil begynne å bruke det med en gang. Personal Intelligence er allerede begynt å rulles ut til kvalifiserte brukere i USA.

Personal Intelligence vil fungere på tvers av nett, Android og iOS, og er for øyeblikket bare tilgjengelig for personlige Google-kontoer. Slik aktiverer du det: