Discord Nitro är faktiskt värt det nu vare nytt samarbete med Xbox

Discord Nitro kommer nu inkludera Xbox Game Pass Starter

Prenumerationen ger tillgång till över 50 spel och 10 timmars molnspelande

Alla Nitro-funktioner följer fortfarande med utan extra kostnad

Discord har varit mitt i flera kontroverser under 2026 tack vare företagets planer på global åldersverifiering på plattformen, men det senaste draget kan vinna tillbaka en del användare.

I ett nytt blogginlägg meddelar Discord att Nitro-prenumerationen nu kommer inkludera den nya medlemsnivån Xbox Game Pass Starter utan extra kostnad. Det innebär att användare får tillgång till både Nitros funktioner för högkvalitativ streaming och anpassning samt över 50 spel via Game Pass.

Nyheten kommer efter att samarbetet i praktiken läckte tidigare i april och markerar ett av de större dragen från Xbox under ledning av företagets nya VD Asha Sharma.

Det är ett stort steg för både Xbox och Discord, men kanske framför allt för Discord med tanke på hur många användare som hotade att avsluta – eller faktiskt avslutade – sina Nitro-prenumerationer i protest mot de kommande planerna på åldersverifiering.

De planerna verkar däremot inte ha ändrats och väntas fortfarande rullas ut senare under 2026. Men att lägga till Game Pass som en del av Nitro-förmånerna kan hjälpa till att flytta fokus åt ett annat håll.

Biblioteket är visserligen betydligt mindre än det vanliga PC Game Pass, som erbjuder över 300 spel, men för konsumenter innebär det fortfarande två tjänster i en för 9,99 dollar i månaden.

Bland spelen som ingår finns Fallout 4, Stardew Valley, Deep Rock Galactic och Overcooked 2, tillsammans med 10 timmars molnspelande per månad.

Det är fortfarande oklart hur uppgraderingar till högre Game Pass-nivåer kommer fungera via Discord Nitro och om det blir någon rabatt på uppgraderingar, men det här känns ändå som en riktigt stark start.

Den nya funktionen håller just nu på att rullas ut och Discord säger att utrullningen kommer fortsätta under de kommande veckorna. Företaget beskriver dessutom samarbetet som ett sätt att locka användare att faktiskt testa Nitro – ”om du har varit tveksam till tjänsten tidigare”.