Microsoft kan visa upp ny Xbox-hårdvara 2026 – inklusive nästa generations kontroller och Xbox Elite Controller Series 3

Nya Xbox Wireless Controllers sägs lanseras under 2026

Xbox Elite Wireless Controller Series 3 kan visas upp

Nästa generations kontroller kan få direkt-till-Wi-Fi-stöd för lägre latens

Enligt nya uppgifter kan Microsoft vara på väg att presentera ny Xbox-hårdvara redan under 2026, där fokus framför allt ligger på nästa generations handkontroller.

Det är Windows Central som rapporterar att Microsoft, enligt deras källor, planerar att lansera nya Xbox Wireless Controllers senare i år. I samma veva kan vi även få se Xbox Elite Wireless Controller Series 3 ta klivet ut i rampljuset.

Det är Jez Corden på Windows Central som skriver att han fått höra att ny Xbox-hårdvara är på gång och att Elite Controller Series 3 mycket väl kan visas upp under 2026, eventuellt tillsammans med andra reviderade kontrollmodeller.

En av de mer intressanta detaljerna i rapporten är påståendet att nästa generations Xbox-kontroller ska få stöd för direkt-till-Wi-Fi-anslutning. Det skulle innebära att Bluetooth-latens elimineras, något som kan ge en tydlig förbättring vid molnspelande och andra trådlösa spelscenarier.

Den nuvarande Xbox Elite Wireless Controller Series 2 lanserades 2023 och erbjöd bland annat utbytbara spakar, kortare trigger-stopp och omfattande anpassningsmöjligheter, men också ett högre pris än sin föregångare. Med tanke på de uppgraderingar som nu ryktas är det inte osannolikt att även nästa generation hamnar i den övre prisklassen.

Exakt när Microsoft kan tänkas presentera den nya hårdvaran återstår att se, men om uppgifterna stämmer ser 2026 ut att bli ett intressant år för Xbox-spelare som är sugna på uppgraderade handkontroller.