Discord försöker “förtydliga” sina planer på åldersverifiering – men det hjälper inte

Discord möter kritik från sina användare efter det senaste beskedet om utökade planer på åldersverifiering, och plattformens försök till skadekontroll har inte varit framgångsrika.

I ett uppdaterat pressmeddelande har Discord lagt till “förtydliganden” kring hur åldersverifieringen ska fungera, med lansering planerad till mars. Pressmeddelandet betonar dessutom att alla användare inte kommer behöva genomföra ansikts- eller ID-skanningar för att fortsätta använda plattformen.

Både beskedet och det uppdaterade pressmeddelandet har fått användare att avsluta sina Nitro-prenumerationer, och många på Reddit och X uppmanar nu andra prenumeranter att göra samma sak. Enligt Google Trends syns också en tydlig ökning i sökningar efter “Discord-alternativ”.

Discord uppger särskilt att den “stora majoriteten” av användarna kommer kunna fortsätta använda appen som vanligt utan att någonsin behöva bekräfta sin ålder. Detta ska vara möjligt eftersom företaget menar att det kan fastställa åldersgrupper via information det redan har om användarnas aktivitet samt åldersbedömningar för att få tillgång till åldersbegränsade servrar eller kanaler.

För de användare som faktiskt måste genomgå kontrollerna hävdar Discord att ansiktsskanningar “aldrig lämnar din enhet” och att ID-handlingar endast används för att verifiera åldern och därefter raderas.

Samma uppdaterade pressmeddelande har dock fått community-anmärkningar på X, eftersom Discord drabbades av en stor dataläcka 2025 där 70 000 ID-handlingar läckte. Det motsäger direkt företagets påståenden om att selfies och ID-uppgifter för åldersverifiering raderas, och användare på X var snabba med att påpeka detta i svaren.

Det är därför inte konstigt att många aktivt letar efter alternativ till Discord, eftersom lanseringen av åldersverifieringen i mars anses innebära stora risker för säkerhet och integritet – trots Discords försäkringar.

Flera har även påstått att pressmeddelandet antyder att Discord redan “övervakar” sina användare, eftersom det säger att många vuxna inte behöver genomföra kontroller tack vare “information vi redan har”.

Det är ganska tydligt att Discord befinner sig i skadekontroll, och massuppsägningar av Nitro-prenumerationer lär knappast hjälpa situationen.

Kom på en bättre lösning

Vi vill alla ha bättre säkerhet för barn online, och som tur är finns redan många åtgärder på plats för detta. Samma sak gäller spel och underhållning med åldersmärkningar som ska hindra minderåriga från att ta del av innehållet.

Men det känns som att alla nu straffas för andras brist på föräldrakontroll, till priset av att personuppgifter riskerar att läcka.

Discords Family Center finns för att föräldrar ska kunna hålla koll på sina barns aktivitet, och även om det inte är helt vattentätt känns det som att Discord nu väljer en extrem väg för att skydda barn – men ärligt talat känns det inte som att det är företagets verkliga motiv, eftersom sådana förändringar i så fall hade införts långt tidigare.

Det är också värt att notera att detta i praktiken kommer direkt från Storbritanniens nya Online Safety Act, men att det först bara gällde brittiska användare. Discord går nu längre genom att införa detta globalt, trots att det egentligen inte behöver göra det, och vi klandrar ingen som överväger att lämna plattformen helt om beslutet inte dras tillbaka.