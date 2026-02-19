Så säger du upp Discord Nitro efter beskedet om den kontroversiella åldersverifieringen

Discord har meddelat en global lansering i mars av sina åldersverifieringsregler

Beskedet har fått mycket kritik bland användarna

Här går vi igenom hur du avslutar din Discord Nitro-prenumeration

Discord-användare har reagerat väldigt negativt på företagets besked om att utöka sina åldersverifieringsregler. Många väljer nu att avsluta sina Discord Nitro-prenumerationer och här går vi igenom hur du också kan göra det.

Enligt ett officiellt pressmeddelande från Discord kommer företaget att börja “med en stegvis global lansering till nya och befintliga användare i början av mars” och tillägger att “användare kan behöva genomföra en åldersverifieringsprocess för att ändra vissa inställningar eller få tillgång till känsligt innehåll. Detta inkluderar åldersbegränsade kanaler, servrar eller kommandon samt vissa meddelandeförfrågningar.”

Policyn infördes först i Storbritannien och Australien för att följa respektive lands lagar om åldersverifiering. Därefter inträffade i oktober förra året en omfattande dataläcka där cirka 70 000 ID-handlingar från Discord-användare stals, efter att hackare enligt uppgifter hämtat dem från ett tredjepartssystem som appen använde för åldersverifiering.

Så avslutar du din Discord Nitro-prenumeration

Att avsluta din Discord Nitro-prenumeration är enkelt och appen gör det lyckligtvis inte krångligt. Processen är i stort sett densamma i Discords dator- och mobilappar samt i webbläsaren.

Klicka på Inställningar-ikonen (kugghjulet) nere till vänster på skärmen. På mobil trycker du på ikonen Du (din profilbild) och därefter på kugghjulet uppe till höger.

Scrolla sedan ner till Billing Settings och välj Subscriptions. På mobil ser det lite annorlunda ut — under Billing Settings ska du välja Manage Nitro.

Där kan du helt enkelt välja Cancel och följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen. Du behåller tillgången till tjänsten fram till nästa faktureringsdatum, därefter återgår ditt konto till den vanliga gratisversionen av Discord.