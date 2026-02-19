Discord-flykten får alternativ plattform att krascha
Kom igen, Discord...
- Discords planer på åldersverifiering gör att användare söker sig till andra plattformar
- Stoat, tidigare känt som Revolt, har fått kapacitetsproblem när Discord-användare strömmar in
- Discord verkar hålla fast vid sin plan att införa globala ålderskontroller i mars
Discord har inte direkt gjort sig själv några tjänster hittills i år, med planer på att införa åldersverifiering globalt på plattformen i mars, efter att policyn först infördes för brittiska användare på grund av Online Safety Act. Förändringarna ligger fortfarande några veckor bort, men effekten är redan tydlig.
Som rapporterats av Destructoid har ett alternativ till Discord, Stoat, kapacitetsproblem på grund av det stora antalet användare som lämnar tjänsten för att undvika ålderskontrollerna.
Stoats statussida visar att prestandan på den sociala plattformen har försämrats, med en notis som säger: ”Det är helt enkelt för många människor, men vi gör vårt bästa.”
Det är värt att notera att Stoat tidigare hette Revolt, men bytte namn 2025 samtidigt som teamet behölls och appens gränssnitt i stort sett förblev detsamma.
Lyckligtvis för dem som flyttar till Stoat liknar gränssnittet Discords, men med fördelen av gratis teman och anpassning (medan detta i Discord är låst bakom Nitro-prenumerationen).
Vilken plattform blir vinnaren i det hela?
Servrar och röstchattar finns på Stoat, men skärmdelning saknas, vilket kan bli en avgörande nackdel för många.
Det har dock inte stoppat en flod av nya användare, och eftersom Discord inte visar några tecken på att backa från ID-verifieringen kommer vi sannolikt få se ännu fler avhoppare söka sig till olika alternativtjänster (som exempelvis Root).
Det lär bli en hård kamp om uppmärksamheten från dem som lämnar Discord.
Även om ID-verifiering inte är obligatorisk kommer de som inte genomgår processen få ”tonåring-som-standard”-inställningar, vilket begränsar många delar av Discord-upplevelsen och är långt ifrån optimalt.
En annan del av kontroversen är förstås Discords dataintrång 2025. Det har gjort vissa användare förståeligt skeptiska och skapat förtroendeproblem kring att lämna ut personuppgifter, där många inte verkar villiga att ta den risken.
Frågan är: vid vilken punkt kan antalet användare som lämnar få Discord att omvärdera sin nuvarande hållning kring ID-verifiering?
