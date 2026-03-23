Reddit har några idéer om hur de ska lösa sitt botproblem – och det enklaste sättet kan vara att använda Face ID

Reddit har ett allvarligt botproblem och vd:n Steve Huffman har diskuterat hur plattformen skulle kunna säkerställa att inlägg faktiskt skapas av människor – inklusive möjligheten att kräva verifiering via Face ID eller Touch ID.

Huffman gjorde uttalandena i en intervju med TBPN (via Engadget), där han pratade om hur Reddit kan bli mer värdefullt för sina användare och öppnas upp för personer som inte har använt plattformen tidigare.

“Det enklaste sättet att verifiera att en användare är människa är något som Face ID,” sa Huffman, innan han nämnde mer “tunga” alternativ som ID-kontroller och andra lösningar däremellan.

Makala inaendelea hapa chini

Reddit tittar generellt på passkey-teknik, enligt Huffman: “De kräver faktiskt en mänsklig närvaro. En människa måste röra vid något, göra något eller titta på något. Det bevisar i praktiken att det finns en person där.”

“Vi vill veta att du är en person”

Reddit CEO Steve Huffman says that while there are legit types of AI content on the platform, the company is considering Face ID and other passkey verification methods — among other options — to ensure there's a human behind each prompt while allowing users to stay anonymous: March 20, 2026

Huffman sa också att internet i stort behöver bättre tredjepartsverktyg för att verifiera att någon är en människa, utan att kräva någon form av ID och utan att påverka användarnas integritet och säkerhet.

Reddit är inte den enda plattformen som kämpar med ett inflöde av automatiserade botar, särskilt i takt med att generativ AI används för att driva dem. Vi börjar nå en punkt där bottrafik överstiger mänsklig trafik på webben.

Medan plattformar som X och Facebook verkar acceptera att AI-genererat innehåll publiceras för massorna, är det något Reddit vill sätta stopp för, samtidigt som de vill bevara användarnas anonymitet.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

“En del av vårt löfte till våra användare är att vi inte vet ditt namn, men vi vill veta att du är en person,” sa Huffman. “Det här kommer att vara en utveckling för oss under en tid, och sannolikt för alla plattformar, att hitta rätt balans här.”