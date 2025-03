La nueva app de Nintendo nos dio otro vistazo a la Switch 2, y hay algo diferente con los Joy-Con

Las capturas de pantalla de la app Nintendo Today que acaban de publicarse nos ofrecen otro vistazo a los nuevos Joy-Cons

La imagen muestra los Joy-Cons con un botón extra delante de la Switch 2

Queda por ver para qué sirve el botón «C».

Como lo esperábamos, el último Nintendo Direct el pasado 27 de marzo, la gran N no dio detalles adicionales de la próxima Switch 2, sin embargo, parece que dejó escapar algunos datos.

Además de los muchos títulos nuevos que llegarán a la actual Switch y a la Switch OLED, así como a la Switch 2, la compañía también ha dejado caer una nueva aplicación. No, no se trata de una actualización de Nintendo Music, sino de la nueva aplicación Nintendo Today para Android e iOS.

Ya está disponible para descargar, pero tal y como ha descubierto VCG, una de las capturas de pantalla de la App Store y la Play Store muestra una Nintendo Switch 2, concretamente los Joy-Cons... y ha dado mucho que hablar.

A primera vista, parece que son los Joy-Con conectados para formar un solo controlador con el cuerpo principal del Switch 2 detrás de ellos, pero si miras un poco más de cerca y como algunos dirían, “mejora la imagen.” El Joy-Con derecho con los detalles rojos tiene un botón 'C' debajo del botón de inicio.

Eso casi confirma la existencia del botón 'C' y que será parte del Switch 2 en una ubicación bastante destacada en los controladores principales de la consola. Sin embargo, los detalles se vuelven un poco más escasos después de eso, y probablemente tendremos que esperar a que la compañía lo haga oficial durante el Nintendo Direct del 2 de abril de 2025, que se promete será completamente sobre el Switch 2. Básicamente lo opuesto al Nintendo Direct de hoy.

Y para aquellos que se lo pregunten, este botón extra ya era visible en el video original de lanzamiento del Switch 2, pero no tenía una 'C' en él. De manera similar, el botón 'C' estuvo notablemente ausente en el Switch, Switch Lite y Switch OLED, pero tiene algo de historia con las consolas anteriores de Nintendo. Apareció en la Wii, GameCube, New 3DS y New 3DS XL.

Dash Woods de TechRadar cree que podría habilitar un nuevo modo de ratón en los Joy-Con, actuando esencialmente como una nueva forma de controlar el Switch 2 y navegar por la interfaz. Considerando que el soporte parece mucho más capaz en el Switch 2 según los videos teaser, podría tener sentido, ya que podrías apoyar la consola y luego usarla con un ratón para títulos específicos.

Nintendo podría estar intentando facilitar esto en los Joy-Con; también podría ser algo completamente diferente, como un nuevo tipo de conexión. También podría ser para 'Community', habilitando un nuevo tipo de hub, ¿quizás los Mii regresarán? Por ahora, es solo una suposición, pero agradecemos haberlo encontrado en una nueva aplicación de Nintendo, y por suerte, la transmisión del Switch 2 Direct está a solo unos días de distancia.