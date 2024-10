iPad mini 7 kan vara nära lansering, då iPad mini 6 verkar vara utgående sortiment

Det har knappt hunnit lugna sig efter lanseringen av iPhone 16, men det ser ut som att Apple förbereder sig för ytterligare en stor produktlansering under 2024.

Enligt Mark Gurman på Bloomberg kan en omdesignad Mac mini, M4-drivna MacBooks och en ny iPad mini (även kallad iPad mini 7) lanseras "före slutet av 2024," där oktober verkar vara den mest troliga månaden för ett tredje stort Apple-evenemang under året.

Detta är dock inte helt ny information – Gurman har länge hintat om en potentiellt nära förestående lansering av en ny iPad – men en ny läcka från Best Buy har ytterligare hajpat igång spekulationerna. Enligt en nu raderad produktsida (via MacRumors) förbereder Best Buy en utförsäljning av en oidentifierad "mini Wi-Fi"-Apple-produkt i kategorin surfplattor på sin hemsida. Produkten i fråga ska enligt uppgift vara tillgänglig för ett reapris på 359 dollar, och eftersom iPad mini 6 vanligtvis börjar på 499 dollar, är det mycket troligt att det är denna enhet som står inför utförsäljning.

Med andra ord vill Best Buy sälja slut sina sista lager av iPad mini, vilket i sin tur kan tolkas som att återförsäljaren banar väg för ankomsten av iPad mini 7.

iPad mini 6 (ovan) lanserades i september 2021. (Image credit: TechRadar)

För övrigt är iPad mini 6 nu på rea för 399 dollar hos Best Buy – vilket inte var fallet när ovanstående läcka först rapporterades. Det är därför oklart om Best Buy förbereder att sänka priset ytterligare, eller om denna mystiska utförsäljning redan har börjat. Oavsett vilket säljs iPad mini 6 inte längre till fullpris.

Apple är kända för att inte fylla på lagret av en modell när en ersättande enhet är på väg, så vi är ganska säkra på att en iPad mini 7 faktiskt kommer att debutera innan slutet av 2024.

När det gäller vilka uppgraderingar denna nya surfplatta kan erbjuda har Gurman redan medgett (via X) att han "inte skulle bli förvånad om iPad mini uppdateras för AI". Vi vet att Apple Intelligence endast fungerar med iPhone 15 Pros A17 Pro-chipset, iPhone 16

A18-chipset, iPhone 16 Pros A18 Pro-chipset, samt Apples toppklassade M-serie-chipset. Detta innebär att iPad mini 7 troligen kommer att få en av dessa kraftfulla processorer, om inte ett helt nytt chipset.

Den nuvarande iPad mini 6 använder ett föråldrat A15 Bionic-chipset, så oavsett om iPad mini 7 har Apple Intelligence-funktioner eller inte, behöver iPad mini-serien en kraftfull uppgradering.

Äldre rykten har nämnt en större 8,7-tums iPad mini med OLED-skärm (den nuvarande modellen använder en 8,3-tums LCD-display), men vi hoppas inte för mycket på en så dramatisk storleksförändring.

I vilket fall som helst ser vi fram emot att se vad iPad mini 7 kan erbjuda – och vi håller ett vakande öga på vår inkorg för eventuella inbjudningar till ett kommande Apple-evenemang.