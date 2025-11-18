Black Friday-deals på espresso- och kaffemaskiner 2025: spara tusenlappar med reafestens rabatter

Black Friday 2025 (Image credit: Future) November innebär Black Friday och guldläge att fynda billiga teknikprylar!



Om du vill hålla koll på alla de bästa rabatterna och erbjudandena från årets stora reafest, kan du kolla in vår huvudartikel för Black Friday. Vi kommer att hålla den uppdaterad under hela Black Friday, med allt det bästa reafesten har att erbjuda.



Black Friday 2025: Alla de bästa erbjudandena

Om du är på jakt efter en riktigt bra kaffemaskin är Black Friday den bästa tiden på året att fynda. Oavsett om du vill ha en automatisk espressomaskin som gör jobbet åt dig, en traditionell manuell modell för full kontroll eller en snabb och enkel kapselmaskin, finns det just nu mängder av erbjudanden som låter dig spara stort - ibland flera tusenlappar på några av de lyxigaste modellerna.

Vi har samlat de bästa rabatterna på espresso- och kaffemaskiner från välkända varumärken som De’Longhi, Sage, Siemens och Philips, så att du snabbt kan hitta rätt modell för din köksbänk och din smak. Vårt TechRadar-team kommer att fortsätta att hålla koll under hela reafesten och uppdatera artikeln med alla de senaste erbjudandena som dyker upp, så kika gärna in här med jämna mellanrum för att inte missa något.

Själva Black Friday äger rum den 28 november, men de stora återförsäljarna kommer att släppa alla sina rabatter ungefär en vecka innan, sedan kommer många av erbjudandena att ligga kvar fram till Cyber Monday den 1 december.

Black Friday-deals på espresso- & kaffemaskiner

45% rabatt Read more Read less ▼ Ninja Luxe Café Pro | 8 999 kr 4 990 kr hos Power

Spara 4 009 kronor: Högklassig espressomaskin medautomatisk mjölkskummare och intuitiva inställningar — perfekt för dig som vill ha caféfeeling hemma.

29% rabatt Read more Read less ▼ Jura E8 (EC) | 16 990 kr 11 990 kr hos Power

Spara 5 000 kronor: Premiumvollautomat från Jura med One-touch cappuccino och smarta bryggfunktioner — perfekt för kaffeentusiasten som inte kompromissar.

26% rabatt Read more Read less ▼ Moccamaster OneSwitch | 2 699 kr 1 999 kr hos Power

Spara 700 kronor: Klassiker med manuell bryggning och robust konstruktion — perfekt för dig som vill ha kvalitetskaffe med enkelhet.

38% rabatt Read more Read less ▼ DeLonghi Eletta Explore | 12 999 kr 7 999 kr hos Power

Spara 5 000 kronor: Automatisk espressomaskin med stor kapacitet och mjölkskumning — perfekt för större hushåll och kaffedrickare med höga krav.

50% rabatt Read more Read less ▼ Nespresso Vertuo Next | 1 390 kr 690 kr hos Power

Spara 700 kronor: Kapselmaskin med bred kapselvariation och enkel användning — perfekt för dig som vill ha ett snabbt espressovalg utan krångel.

50% rabatt Read more Read less ▼ Philips L’Or Barista Sublime LM9012 | 1 199 kr 599 kr hos Power

Spara 600 kronor: Kompakt automat för kaffe och mjölkdrycker – perfekt för kontor eller hemmet där utrymme är begränsat.

31% rabatt Read more Read less ▼ Ninja Luxe Premier | 6 699 kr 4 618 kr hos Whiteaway

Spara 2 081 kronor: Automatisk espressomaskin med avancerade inställningar och design i premiumklass — perfekt för dig som vill ha ett stilrent kökscenter.

33% rabatt Read more Read less ▼ Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine | 1 490 kr 999 kr hos CDON

Spara 491 kronor: Halvautomatisk bryggare för dig som vill ställa in och skumma själv — perfekt för kaffehobbyn på studentbudget.

26% rabatt Read more Read less ▼ Sage Oracle Jet SES985 | 22 999 kr 16 999 kr hos Bagaren och kocken

Spara 6 000 kronor: High-end automat med tryckmätare, automatisk mikroskumning och proffskvalité — perfekt för avancerad hemmabarista.

38% rabatt Read more Read less ▼ Philips Senseo Switch 3-in-1 HD6594 | 1 209 kr 749 kr hos Power

Spara 460 kronor: Mångsidig kaffemaskin som brygger både bryggkaffe och kapslar – perfekt för hushåll med olika smakpreferenser.

50% rabatt Read more Read less ▼ DeLonghi Dolce Gusto EDG155.BG | 999 kr 499 kr hos Power

Spara 500 kronor: Kapselmaskin med stora smakalternativ och snabb uppvärmning – perfekt för dig som vill ha smakvariation och enkelhet.

38% rabatt Read more Read less ▼ SMEG BCC12 | 8 995 kr 5 590 kr hos Tretti

Spara 3 405 kronor: Retrodesignad espressomaskin med toppfunktioner — perfekt för dig som värdesätter både estetik och kvalitetskaffe.

50% rabatt Read more Read less ▼ OBH Nordica Blooming Aroma | 1 990 kr 990 kr hos Komplett

Spara 1 000 kronor: Airfryer-kaffemaskin? Nej, men en helautomatisk bryggare med smart värmeplatta och kapacitet — perfekt som alternativ för kaffe och bryggning utan krångel.

14% rabatt Read more Read less ▼ DeLonghi Magnifica S ECAM 12.121.B | 3 490 kr 2 999 kr hos Komplett

Spara 491 kronor: Kompakt kaffemaskin med helautomatisk funktion och bra bryggkvalitet — perfekt för dig med begränsat utrymme men krav på smak.