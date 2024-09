Vi testkör Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket - märkets första med dubbla korgar

Under sommaren fick vårt TechRadar-team hem Philips 3000-series Dual Basket för test, som är en kraftfull airfryer från det populära märket och som sticker ut från det övriga sortimentet med en stor kapacitet på 9 liter och en delad design med två korgar. Om du är typen av användare som föredrar att tillaga allt i din airfryer och vill kunna tillaga kompletta, stora middagar i ett svep, kan detta vara ett bra alternativ för dig.

Utöver en mångsidig design får du en kraftfull kapacitet, samt tillgång till ett antal användbara tillbehör och hundratals recept via den tillhörande appen. Allt för ett pris som är hyfsat överkomligt. Läs vidare för hela vårt test av Philips Airfryer 3000-series Dual Basket.

Överkomligt pris

Pris 2 799 kronor

Tillgänglig nu

Philips 3000 Series Dual Basket finns tillgänglig att köpa från stora teknikåterförsäljare som bland annat Elgiganten, Komplett, Clas Ohlson och fler. Du kan även beställa den direkt från Philips officiella hemsida och priset ligger på 2 799 kronor. Vi har dock hittat den för 2 190 kronor hos vissa återförsäljare, så vi rekommenderar att du kollar runt lite innan du gör en beställning.

En design vi väntat på

Dubbla korgar

Total kapacitet på 9 liter

Tål maskindisk

Du kan lyfta upp gallret som finns inut korgarna för enkel rengöring. (Image credit: Amanda Westberg)

Philips är utan tvekan ett av marknadens absolut största och bästa märken när det kommer till airfryers. De säljer allt från dyra toppmodeller till riktigt solida budgetalternativ, men de flesta av deras modeller är väldigt lika sett till design och det som skiljer de olika prisklasserna åt är främst kapacitet och tillgängliga funktioner. Vi har exempelvis länge väntat på en airfryer med dubbla korgar, samt en modell med en glaslucka fram från märket - och nu har i alla fall en av våra önskningar gått i uppfyllelse.

(Image credit: Amanda Westberg)

Philips Dual Basket markerar den första modellen från märket med en design med dubbla korgar, vilket ger dig möjlighet att tillaga två olika maträtter samtidigt. Som väntat av Philips har airfryern en förstklassig konstruktion som både ser och känns premium ut. Den finns tillgänglig i en svart variant med silvriga handtag och detaljer, samt en liknande variant med bronsfärgade handtag och detaljer. Den lilla korgen har en kapacitet på cirka 3 liter och den större korgen har en kapacitet på cirka 6 liter, för en total kapacitet på 9 liter. Inuti de båda korgarna finns ett galler som enkelt går att plocka upp för rengöring och själva korgarna kan också dras ut helt för rengöring. Botten i korgarna har en non-stick-beläggning, så de är enkla att göra rent, men om du har en diskmaskin kan du slänga in dem där istället, eftersom alla löstagbara delar tål maskindisk.

Ovansidan av airfryern är täckt av ett glansigt glas och vid ena kanten hittar du pekskärmen med alla kontroller. Pekskärmen är stor och är tydlig och enkel att använda. På baksidan av airfryern sitter sladden, som går att vira upp runt ett fäste på baksidan för att dölja överflödig sladd.

Ovanligt sparsam sett till funktioner

Upplever den som mer effektiv än andra modeller

Synkroniserings- och kopieringsfunktion

Den lilla korgen är perfekt för grönsaker, pommes, klyftpotatis och liknande. (Image credit: Amanda Westberg)

Via pekskärmen kan du välja mellan åtta olika förinställningar för mat som inkluderar de vanligaste alternativen såsom kött, kyckling, fisk, grönsaker och så vidare. Alternativen går tyvärr inte djupare än så - du kan exempelvis inte välja mellan kycklingfiléer, chicken nuggets, kycklingklubbor, hel kyckling och så vidare. Tillagningstiden skiljer sig ju givetvis mellan olika alternativ, så för nybörjare kan förinställningarna kännas något begränsade och innebära lite problem.

För att säkerställa bra resultat rekommenderar vi att du använder dig av den tillhörande HomeID-appen eller söker på nätet efter maträtten du tänkt tillaga, för att vara säker på att du får rätt temperatur och tid.

Åtta olika förinställningar för mat är absolut inte dåligt, men detta brukar vara en av Philips största styrkor på deras dyrare premiummodeller, med tillagningsalternativ som ger en mängd alternativ för olika varianter av råvaror och inställningar som går in på detaljnivå. Detta är tydligt ett ställe där Philips valt att hålla det simpelt, för att kunna hålla priset på en överkomlig nivå.

Pekskärmen med alla tillgängliga förinställningar och alternativ. (Image credit: Amanda Westberg)

Philips har dock inkluderat två viktiga funktioner som är värda att gå igenom lite närmare. Med deras Dual Basket-airfryer får du nämligen tillgång till en inbyggd synkroniseringsfunktion, som ser till att båda rätterna i airfryern blir klara samtidigt, om du tillagar exempelvis kyckling i den ena och grönsaker i den andra. Tack vare detta slipper du anpassa och tajma tillagningstiderna själv.

Sedan får du också en kopieringsfunktion, som låter dig kopiera inställningarna från en korg till den andra. Det är perfekt när du vill tillaga stora mängder av samma maträtt. Du ställer in allt detta via pekskärmen och det finns tydliga ikoner för både synkroniserings- och kopieringsfunktionen. Det är också enkelt att byta mellan de två korgarna för att ställa in olika temperaturer och tider för varje korg.

HomeID-appen är din nya bästa vän

Appen gör allt mycket enklare

Omfattande receptbibliotek

Med tanke på att det finns ett ganska begränsat antal förinställningar för matlagning med denna airfryer, kan den vara lite svår att använda i början. Vi har testat ett gäng airfryers från Philips och trots det krävdes det en liten inlärningskurva innan vi började få riktigt bra resultat med deras Dual Basket-modell.

Precis som andra modeller från märket använder airfryern en Rapid Air-teknik med effekt på 1500W, som ser till att maten tillagas jämnt och effektivt, men under våra tester av airfryern upplevde vi den som mer effektiv än tidigare modeller vi testat. Det är ju såklart goda nyheter, men det innebär riktigt torra kycklingfiléer om man inte justerar tiden och temperaturen något. Efter några misslyckade försök med allt från just kyckling, till kokt ägg, ungsgrönsaker och mer, lärde vi oss att sänka temperaturen med cirka 15 grader jämfört med andra airfryers vi testat (och jämfört med airfryer-recept vi hittade på nätet).

Om du är en stjärna på att använda airfryers och inte har något emot att testa dig fram lite, kommer detta inte att vara några problem för dig, men om du föredrar att få till allt perfekt på första försöket rekommenderar vi att du laddar ner HomeID-appen.

Image 1 of 4 En översikt på recept för airfryern i HomeID-appen. (Image credit: Amanda Westberg)

Det finns även ett gäng tips & tricks att kolla in. (Image credit: Amanda Westberg) När du klickar in på ett recept för du all information du behöver, från tillagningstid, kalorier, ingredienser och mer. (Image credit: Amanda Westberg) Du får även steg-för-steg-instruktioner för varje recept. (Image credit: Amanda Westberg)

Detta är den tidigare NutriU-appen, som är Philips enormt omfattande bibliotek av recept och inspiration för alla dina köksapparater. Det tar bara någon minut att ladda ner appen, lägga till din airfryer som en enhet och sedan får du tillgång till hundratals recept anpassade efter just din airfryer. Du kan klicka in på ett antal olika kategorier som exempelvis Lättlagat, Vegetariskt, Smoothies, Varmt, Kallt, Under 30 minuter och mer. Vi rekommenderar att du testar receptet för kryddig thailändsk mangokyckling, som var superlätt att göra och som smakade helt suveränt. Oavsett vad du tänkt laga, kommer det att finnas gott om alternativ att välja mellan i appen. Tack vare den omfattande tillhörande appen, behöver Philips egentligen inte lägga till så många förinställningar direkt på airfryern - du får ändå enkel tillgång till allt du behöver i appen.

En annan sak som är värd att notera är att airfryern inte ger några påminnelser om att skaka/röra om maten efter en stund. Efter några halvt misslyckade försök med grönsaker, där några blev krispiga och på gränsen till brända och andra knappt var tillagade, började vi dra ut korgarna efter ungefär halva tiden och röra om lite. Vi rekommenderar att du gör detta med saker som grönsaker, potatis, pommes och liknande (speciellt i den mindre korgen, där maten ofta ligger tätt packat), för att vara säker på att allt tillagas jämnt.

Baksidan av airfryern - sladden är tyvärr väldigt kort! (Image credit: Amanda Westberg)

Bör du köpa Philips 3000-series Dual Basket Airfryer?

Philips första airfryer med en design med dubbla korgar fyller ett tidigare tomrum i deras sortiment och det är ett riktigt bra första försök som håller samma höga klass som vi är vana att se från märket. Den stora kapaciteten och mångsidigheten som denna design ger, gör airfryern till ett perfekt alternativ för större familjer och sådana som föredrar att tilllaga hela sin middag direkt i airfryern. Här får du en premiumdesign, tydliga kontroller, effektiv matlagning, lättdiskade delar och tillgång till ett omfattande bibliotek av recept. Allt för ett pris som känns överkomligt.

Om du däremot är typen av användare som vill ha tillgång till alla funktioner direkt via airfryern, med gott om förinställningar för olika typer av maträtter, och helst slipper att ladda ner ännu en app till mobilen, rekommenderar vi att du kollar in andra alternativ. Philips Combi 7000 XXL är ett exempel på en modell som ger dig tillgång till en lång lista förinställningar och möjlighet att anpassa matlagningen ner till detaljnivå, men den är också dubbelt så dyr.