Letar du efter en Ninja-airfryer? Jag arbetar med att testa dem och här är de tre jag själv skulle köpa

Ninja är ett av de största namnen inom airfryers och det finns goda skäl till det. Deras kompakta köksmaskiner levererar konsekvent riktigt bra resultat och utbudet är enormt. Oavsett om du lagar pommes för en person eller förbereder en julmiddag i familjestorlek finns det en Ninja-airfryer för dig. Det enda verkliga problemet är att välja vilken – och det är där jag kommer in.

Jag är TechRadars köksexpert och testar dussintals små hushållsapparater varje år. Efter otaliga timmar av matlagning och kilo efter kilo pommes har jag satt ihop den här definitiva listan över de tre Ninja-airfryers jag utan tvekan skulle rekommendera till mina egna vänner och familjemedlemmar. Här finns något för varje hushåll och på TechRadar har vi testat varenda modell grundligt för att säkerställa att de verkligen klarar att luftfritera, rosta, baka och värma mat lika bra som Ninja lovar.

Oavsett hur många du lagar mat för eller hur stort kök du har – läs vidare för att ta reda på vilken Ninja-airfryer som är bäst för just dig.

Bäst för familjer

Ninja Double Stack

Om du tittar runt i köket och undrar om du ens har plats för en airfryer, då är Ninja Double Stack modellen för dig. Den har två lådor, vilket ger tillräckligt med utrymme för att laga en komplett familjemiddag – men istället för att ligga sida vid sida är de staplade på höjden, med kontrollpanelen på sidan. Resultatet är ett betydligt mindre fotavtryck än traditionella två-lådors-modeller.

Double Stack erbjuder sex tillagningslägen: air fry, max crisp, roast, bake, dehydrate och reheat – och alla fungerar utmärkt. Under våra tester blev pommes och kycklingvingar perfekta utan någon extra olja, och vi märkte ingen värmeöverföring mellan lådorna ens när de var inställda på helt olika temperaturer.

Vi testade Sync- och Match-lägena genom att laga ett gäng tapasrätter som normalt kräver noggrann tajming för olika tider och temperaturer. Double Stack klarade det galant och såg till att allt blev färdigt samtidigt och perfekt tillagat.

Nackdelen med den staplade designen är att det inte finns någon löstagbar avdelare mellan lådorna, som på vissa mer traditionella modeller. Det innebär att du inte kan tillaga ett stort objekt som en hel kyckling. Istället är du begränsad till två mindre portioner – men när du lagar en hel måltid med protein och tillbehör är det precis vad du behöver.

Läs hela vårt test av Ninja Double Stack.

Bäst i kompakt format

Ninja Crispi

Ninja Crispi är en ovanlig airfryer, designad för att kunna tas med istället för att stå permanent på köksbänken. Den består av återförslutningsbara glasbehållare där maten förvaras tills det är dags att laga den, samt ett “PowerPod”-lock som innehåller värmeelement och fläkt. Den passar särskilt bra för att värma och krispa upp rester till lunch, men som vi upptäckte i våra tester är den också utmärkt för att laga mindre måltider från grunden.

Den har fyra tillagningslägen – air fry, reheat, bake och max crisp. Vi skulle inte riktigt rekommendera den för bakning (Ninja 5-in-1 Grill and Air Fryer längre ner är betydligt bättre för bröd och kakor), men övriga lägen levererade utan att svika.

Det finns en viss inlärningskurva när det gäller färska grönsaker i Crispi – de behöver bara en minimal oljesprej och tillagas förvånansvärt snabbt. När du väl fått in tekniken kan du njuta av riktigt goda grönsaker var som helst där det finns ett eluttag. Tärnad sötpotatis blev särskilt lyckad, och max crisp-läget fungerade perfekt för att fräscha upp rester senare på dagen.

Mat som nuggets, proteinvåfflor och tater tots blev kanonbra helt utan extra olja, liksom frysta pommes. Pankopanerad tofu var också en fullträff, vilket visar hur förvånansvärt mångsidig Crispi är.

Om du är ute på språng ofta, har ett litet kök eller bara vill ha en varm lunch på jobbet är Ninja Crispi airfryern för dig.

Läs hela vårt test av Ninja Crispi.

Bäst med flest funktioner

Ninja 5-in-1 Grill and Air Fryer

Den här extremt mångsidiga Ninja-airfryern gör mycket mer än att bara fritera. Den kan även grilla, baka, torka och rosta – och gör allt detta riktigt bra. Under våra tester var den särskilt imponerande vid tillagning av kött tack vare den inbyggda temperatursonden, som ser till att maten blir genomstekt utan att torka ut. Vi har faktiskt aldrig fått så bra stek från en airfryer tidigare.

Den har en generös kapacitet på 5,7 liter men är förvånansvärt kompakt och tog inte över vårt testkök på samma sätt som vissa andra modeller. Du får två keramiskbelagda plattor som skjuts in i tillagningskärlet, en grillplatta och en krispplatta – tillräckligt för de flesta middagsbehov.

Styrningen sker via en tydlig digital skärm tillsammans med stora knappar som är enkla att använda även när det är bråttom. Skärmen visar även matens innertemperatur när du använder sonden, samt en nedräkning av vilotiden efter tillagning. Allt är genomtänkt och väldigt användbart.

Förutom att laga kött, pommes och grönsaker till perfektion är detta en av få airfryers vi testat som även bakar bröd och kakor riktigt bra. Våra vitlöks- och persiljebröd blev perfekta på bara några minuter, och för den som bakar då och då kan den utan problem ersätta en vanlig ugn.

Den är relativt dyr för att vara en airfryer, med ett listpris på närmare 2 000 kronor, men eftersom den funnits ute ett tag går den ofta att hitta till rabatterat pris. På Amazon kan du i skrivande stund klicka hem den för 1 845 kronor.

Läs hela vårt test av Ninja 5-in-1 Grill and Air Fryer.