Polaroid eller Instax? Jag älskar direktbildskameror och står helhjärtat på Polaroids sida – här är varför

Om du funderar på att köpa en direktbildskamera finns det egentligen bara två seriösa namn på marknaden: Polaroid och Fujifilm Instax. Visst finns det tillverkare som Canon och Kodak som erbjuder digitala kameror med direktutskrift, där tekniker som färgsublimering används för att skriva ut digitala bilder på specialpapper, men det är inte samma sak. För den där genuint magiska känslan som bara direktbildsfilm kan ge är det Polaroid och Instax som dominerar.

Polaroid är utan tvekan det mest välkända varumärket tack vare sin långa historia, som sträcker sig tillbaka till 1940-talet och nådde sin stora popularitet under 1970-talet. Företaget tillbringade några år i skymundan efter en konkurs i början av 2000-talet innan det köptes upp och återupplivades 2017 av ett analogt filmkollektiv kallat The Impossible Project. Alla moderna Polaroid-kameror som säljs idag har lanserats efter denna renässans.

Instax-kameror kanske inte har samma historiska tyngd som Polaroid, men de är enormt populära. Fujifilm rapporterade förra året att Instax-serien har sålt över 100 miljoner enheter sedan starten 1998. Jag har inga motsvarande försäljningssiffror för Polaroid efter återlanseringen, men ärligt talat tror jag inte att de ens är i närheten.

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I slutändan finns det goda argument för båda märkena. Instax Mini 12 är TechRadars val som bästa direktbildskamera och jag förstår varför – det är ett utmärkt alternativ för de flesta användare. Men för mig personligen är det Polaroid som gäller.

(Image credit: Lauren Scott)

Därför väljer jag alltid Polaroid

Det handlar inte om storleken på bilderna, eftersom båda märkena erbjuder liknande format. Fujifilm Instax Wide-film är ungefär lika stor som en Polaroid I-Type- eller SX-70-bild, även om den är rektangulär istället för kvadratisk. Polaroids mindre Go-film ger bilder som är jämförbara i storlek med Instax Mini.

Det handlar om känslan. Skratta om du vill, men kom igen – du fotograferar med direktbildsfilm. Du är inte här för perfekt färgåtergivning eller knivskarp detaljrikedom. Du är här för den fysiska känslan av att hålla en bild i handen, för den nostalgiska lo-fi-estetiken hos ett format som har funnits i över ett halvt sekel. Allt handlar om känsla.

Jag har fotograferat med både Polaroid och Instax sida vid sida tidigare för att jämföra dem. Vid ett tillfälle gjorde min partner en träffsäker observation som jag sedan har anammat som min egen: Instax fångar blicken först, men det är Polaroid man tycker bättre om i längden. Instax-bilder är ljusa och färgstarka, med naturliga färger och en imponerande detaljnivå, särskilt i Wide-formatet.

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Men Polaroid-bilder har den där omisskännliga retroglöden som omedelbart tar mig tillbaka i tiden. Den mjukare och mer nedtonade färgpaletten gör kanske inte bilderna lika slående vid första anblicken, men de blir mer tillfredsställande ju längre jag tittar på dem. Det finns ett djup och en tonal rikedom som jag verkligen uppskattar. Om jag skulle påbörja ett konstnärligt projekt med direktbildsfilm råder det ingen tvekan om vilket format jag skulle välja.

Det här är inte en helt rättvis jämförelse, eftersom fullstora I-Type-bilder alltid kommer att ha ett övertag över Instax Mini. Men för mig gäller att även om himlen på Instax-bilden ser mer verklighetstrogen ut, är den där stiliserade retroglöden hos Polaroid helt enkelt oerhört tilltalande. (Image credit: Jon Stapley)

Instax-kameror är utan tvekan enklare att använda – de flesta är i princip bara att sikta och trycka av. Om jag skulle rekommendera en direktbildskamera till en familj eller någon utan större fotointresse skulle jag välja Instax. Men för mig, som är van vid kameror, lämnar kontrollmöjligheterna i Polaroids mer avancerade modeller Instax långt bakom sig.

Anslut kameran till Polaroid-appen, som fungerar mycket smidigt och är enkel att använda, så kan du i princip programmera alla inställningar själv och ta full kontroll över bilderna. Vill du experimentera med långa exponeringar på direktbildsfilm? Det är enkelt med en Polaroid Flip eller Polaroid I-2, men omöjligt på en Instax Mini 99.

Visst är inte Polaroid perfekt. Den löpande kostnaden för I-Type-film är ett ständigt irritationsmoment. Ett paket med åtta exponeringar kostar ungefär lika mycket som ett paket med 20 bilder Instax Wide eller Instax Mini. Det är surt. Det går inte att låtsas som något annat. Att köpa film i större mängder hjälper lite, men ärligt talat inte särskilt mycket. Åtminstone är den mindre Polaroid Go-filmen betydligt billigare och jag föredrar den framför Instax Mini. Återigen är utseendet mer subtilt och mindre iögonfallande, men också rikare och mer tillfredsställande.

Jag hade väldigt roligt när jag fotograferade med Go Gen 3. Alla mina bilder blev inte fullträffar, men några av dem älskade jag verkligen. Återigen är resultatet inte helt verklighetstroget, men kameran har en väldigt tydlig och egen karaktär. (Image credit: Jon Stapley)

Vilket team står du på? Oavsett om du föredrar Instax eller Polaroid, hittar du dagens bästa priser på några av märkenas senaste och mest populära modeller här nedanför.

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