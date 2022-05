Tycker du som vi att det ska vara spontant, enkelt och gå snabbt att använda en direktbildskamera, och att det alltid är ett plus om filmen inte kostar en mindre förmögenhet? Bra, då kommer du säkert att älska Instax Mini 11 lycka mycket som vi gör.

Förvisso är den inget designmästerverk, på det området är trots allt Polaroid fortfarande kungen (alltså, kolla bara på Polaroid Go), men när det kommer till prisvärdhet, funktion och kul-faktor finns det bara en mästare, och det är Instax Mini 11.

Vill du läsa mer om vad det är som gör Instax Mini 11 så speciell gör du det bäst i vår recension (på engelska) och i listan över de bästa direktbildskamerorna just nu.

I den här artikeln finner du i stället de bästa priserna på kameran och tillbehören.

Instax Mini 11: bästa priser på kameran

Instax Mini 11 i sina fem olika färger. (Image credit: Fujifilm)

Instax Mini 11 finns i webblager hos Amazon (opens in new tab), Mediamarkt (opens in new tab) och Power (opens in new tab). Här har vi valt ut de bästa erbjudandena just nu:

Instax Mini 11: bästa priser på film

Instax Mini 11 framkallar bilder i kreditkortsstorlek. (Image credit: Fujifilm)

Fujifilms Instax Mini- film har ett pris som den störa konkurrenten Polaroid inte kan matcha. Ett paket med 16 bilder till Polaroid Go kostar omkring 250 kronor, medan 20 bilder till Instax Mini 11 är närmare 100 kronor billigare.

Bäst priser på färgfilmen har Amazon (opens in new tab) och Cyberphoto (opens in new tab), som säljer 20-pack för 169 kronor. Cyberphoto kan dock inte erbjuda fraktfri leverans.

Instax Mini 11: bästa priser på tillbehör

Det officiella tillbehörskitet från Fujifilm innehåller axelremsväska, album och 10 fotoramar med nypor. (Image credit: Fujifilm)

De bästa tillbehören till Instax Mini 11 är både praktiska och roliga. Dessutom går de i linje med Fujifilms filosofi om att det inte ska kosta för mycket att fota och framkalla bilder.

(opens in new tab) Transparent kamerafodral från INF | 169 :- | Fyndiq (opens in new tab) Med det här transparenta fodralet skyddar du din Instax Mini 11 mot repor och slitage utan att dölja den. Du behöver inte ta av fodralet för att fota och framkalla bilder, och den färgglada remmen går att justera eller ta av helt.

(opens in new tab) Instax Mini 11 tillbehörskit | 248 :- | Amazon (opens in new tab) Fujifilms tillbehörskit till Instax Mini 11 innehåller en axelremsväska, ett minialbum med plats för 29 bilder, nypor för att hänga upp dina alster och 10 fotoramar. Kitet finns i matchande färger för alla Instax Mini 11-kameror.