Amazon Prime Deal Days 2024: bästa deals och rabatter på TV-apparater

Amazon Prime Day Amazon Prime Deal Days äger rum mellan den 8-9 oktober. Det är en kort reafest för alla Prime-medlemmar, som ger fina deals på teknikprylar och övriga produkter i Amazons sortiment. Om du velat fynda billig teknik till dig själv eller nära och kära, är detta ett utmärkt tillfälle. Vi på TechRadar håller koll på rean och samlar alla de bästa rabatterna på ett och samma ställe, för att din shopping ska gå så lätt som möjligt. Klicka här för att bli en Prime-medlem

Nu är det äntligen dags för höstens första stora reafest, Amazon Prime Deal Days! Som du hör på namnet, gäller denna korta reafest endast för Prime-medlemmar, som får möjlighet att fynda en mängd fantastiska rabatter på TV-apparater och andra teknikprylar. Höstens Prime Deal Days pågår enbart två dagar, mellan den 8-9 oktober, så se till att du hinner få iväg din beställning innan det är för sent.

Vi på TechRadar håller koll på reafesten från början till slut i jakt på alla de bästa erbjudandena och i år har vi redan fått se ett par enorma rabatter på TV-apparater från märken som Philips, Sony, TCL och fler. Här nedanför samlar vi alla de bästa erbjudandena vi har hittat på TV-apparater hittills och kommer att uppdatera artikeln med jämna mellanrum under hela reafesten.

Om du vill kolla in alla produkter som fått rabatter i Amazons sortiment, kan du gå in direkt på deras officiella Prime Deal Days-sida här, alternativt kolla in vår stora artikel för Prime Day där vi samlar alla de bästa rabatterna på ett och samma ställe.

Glöm inte att du behöver vara en Prime-medlem för att kunna ta del av erbjudandena - du kan registrera dig här.

Amazon Prime Deal Days - bästa deals på TV-apparater

47,38% rabatt Philips Smart TV | 3 149:- 1 657:- hos Amazon

SUPERDEAL: Spara 1 492 kronor på Philips Smart TV. Denna prisvärda modell erbjuder skarp bild och enkel streaming till ett otroligt pris under Prime Deal Days.

53% rabatt TCL QLED 4K TV | 9 990:- 4 681:- hos Amazon

Spara 5 309 kronor på TCL QLED 4K TV. Med en imponerande QLED-skärm och 4K-upplösning ger denna TV en fantastisk bildkvalitet, perfekt för film- och serientusiaster.

36% rabatt Philips Ambilight 4K LED | 5 548:- 3 534:- hos Amazon

Spara 2 014 kronor på Philips Ambilight 4K LED, som ger en unik tittarupplevelse med sin Ambilight-teknik, vilket förhöjer din TV-upplevelse.

45% rabatt Sony Bravia LED TV | 9 489:- 5 203:- hos Amazon

Spara 4 286 kronor på Sony Bravia LED TV. Denna TV levererar skarp bild och levande färger, vilket gör den idealisk för både gaming och underhållning.