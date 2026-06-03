Polaroid har precis lanserat ”världens minsta direktbildskamera” – och den här fickvänliga nostalgikicken från 80-talet har bara en stor nackdel

Polaroid har presenterat tredje generationen av sin lilla Go-serie, den minsta hittills

Precis som tidigare modeller använder den Polaroids särskilda Go-film, ett mindre format som ger utskrifter på 2,6 x 2,1 tum

Med selfiespegel och självutlösare för gruppbilder riktar sig Go Gen 3 till en yngre målgrupp

Sommaren är här, festivalsäsongen har dragit igång och Polaroid har presenterat vad företaget hoppas ska bli den perfekta kameran för allt detta. Polaroid Go Generation 3 är den senaste – och minsta – modellen i företagets serie av små direktbildskameror, som tar och skriver ut bilder i ett mindre format av den klassiska kvadratiska Polaroid-stilen.

Med forskning som visar att många inom Generation Z börjar tröttna på modern teknik marknadsförs Polaroid Go Gen 3 som ett taktilt och genuint sätt att uppleva och dokumentera en ”analog sommar”. Den är tillräckligt liten för att följa med på konserter, festivaler och roadtrips, och Polaroid hoppas att dess lågupplösta charm ska tilltala en generation som börjar få nog av skärmar.

Föregångaren Polaroid Go 2 lanserades 2024, men den nya versionen sägs vara ännu mindre. Polaroid har ännu inte delat några exakta mått eller viktuppgifter, men beskriver modellen som ”världens minsta analoga direktbildskamera”. Den använder samma Polaroid Go-film som tidigare, vilket ger utskrifter på 66,6 x 53,9 mm med en bildyta på 47 x 46 mm. Det är ungefär fyra gånger mindre än företagets vanliga I-Type-format.

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Go Gen 3 har en selfiespegel, självutlösare för gruppbilder och ett dubbel exponeringsläge som låter dig exponera samma bildruta två gånger för kreativa effekter. Allt detta fanns även i Go 2, och det låter som att Go Gen 3 blir en mycket liknande point-and-shoot-kamera med fast fokus och helautomatiska inställningar. Vi kommer att kunna bekräfta detta när vårt recensionsexemplar anländer, vilket var på väg vid tidpunkten för artikeln.

Kameran finns tillgänglig från och med idag i fem färger (vit, svart, turkosblå, isblå och lila) med ett pris på 1 249 kronor.

(Image credit: Polaroid)

Sommarens kamera?

TechRadar-gänget är stora fans av Polaroid och direktbildsfotografi. Samtidigt kan vi erkänna att Polaroid Go Gen 3 inte ser ut att vara den mest spännande lanseringen, utan snarare en mindre uppdatering av Go 2. Så långt vi kan se från det material som hittills publicerats verkar den största förändringen vara att den blivit lite mindre.

Samtidigt tror vi att den har alla förutsättningar att bli en succé. Polaroid har rätt i att många yngre användare söker sig till enklare, mer lågmälda teknikupplevelser, något som framgångarna för produkter som Camp Snap och RewindPix visar. Folk gillar dessutom små och gulliga kameror, vilket den virala succén för Kodak Charmera-nyckelringskameran tydligt demonstrerat.

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(Image credit: Polaroid)

Lägg till den ständiga populariteten hos Polaroids största konkurrent inom direktbildsfoto – Fujifilms Instax-kameror – som fortsätter att sälja i enorma mängder.

Med sitt söta, fickvänliga format kan Go Gen 3 mycket väl ta en rejäl bit av Fujifilms marknad. Den kostar ungefär lika mycket som Instax Mini 12 och priset på Go-filmen ligger också på en liknande nivå som Instax Mini-filmen.

Vi väntar med vårt slutgiltiga omdöme tills vi fått möjlighet att testa Polaroid Go Gen 3 själva, men just nu känns det som att Polaroid befinner sig på exakt rätt plats vid rätt tidpunkt för att kunna göra stor succé.

Bli inte förvånade om ni ser många av dessa små kameror på festivaler och stränder i sommar.