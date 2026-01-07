Jag har sett Roborocks nya robotdammsugare med ben och den lovar att göra no-go-zoner till ett minne blott

Roborock Saros Rover är en robotdammsugare med långa ben som rör sig oberoende av varandra

Den kan hoppa, svänga snabbt samt ta sig an alla typer av ojämna golv inklusive trappor

Det är en verklig produkt som fortfarande är under utveckling där prototypen visas upp på CES 2026

Vi har sett ett antal robotdammsugare med ”ben” dyka upp det senaste året men Roborocks nya Saros Rover får modeller som Dreame X50 Ultra att se direkt hämmade ut tack vare gångjärnsförsedda stylkliknande ben som kan arbeta oberoende av varandra.

Jag har precis sett en prototyp på CES 2026 och den är verkligen något utöver det vanliga. TechRadars Editor-at-large Lance Ulanoff fick se en demonstration i går och beskrev upplevelsen så här:

”I verkligheten är Rover imponerande. Den är större än en traditionell robotdammsugare men inte så stor att den inte skulle få plats i ett vardagsrum. Jag såg hur den metodiskt och försiktigt närmade sig en trappa och sedan fällde ut sina robotben och tog sig upp på det första trappsteget. Den kan till och med vända på ett steg för att täcka hela bredden. Jag blev ännu mer överraskad av hur smidig den är på plana ytor. Den kan gunga, hoppa och nästan upplevas som lekfull.”

Så vad är egentligen benen till för? Enligt Roborock är möjligheterna nästan obegränsade. Både Dreame och Eufy har trappklättrande robotar på gång men de ser ut och fungerar på ett helt annat sätt än Saros Rover inte minst eftersom trappklättringen där sker via en separat modul från själva robotdammsugaren.

Roborock säger att Saros Rover inte bara ska klara raka trappor utan alla typer inklusive spiraltrappor. Till skillnad från andra robotar på marknaden kommer den dessutom att rengöra varje trappsteg längs vägen vilket innebär att du slipper gå efter med en skaftdammsugare.

Den ska även kunna hantera ojämn eller lutande terräng generellt vilket innebär mer än att bara hoppa över ovanligt höga trösklar utan även navigera i hem med verkliga nivåskillnader.

(Image credit: Future)

Utöver detta säger Roborock att Saros Rover kan ”imitera mänsklig rörlighet”. Den kan alltså utföra små hopp, stanna tvärt samt svänga och ducka med hög smidighet samtidigt som huvuddelen av robotdammsugaren hålls i balans.

Jag såg en video där två Roborock-ingenjörer kastade tennisbollar mot enheten medan Rover försökte undvika dem. Jag är inte helt säker på vilket praktiskt syfte detta fyller om vi nu inte är på väg att få världens första robotdammsugarbaserade dodgeball-lag, men jag är definitivt nyfiken på att ta reda på det.

(Image credit: Future)

Versionen som visas på CES är fortfarande en prototyp och som Lance konstaterar: ”Det var tydligt att den inte är färdig; ingenjörerna verkade lägga mycket tid på felsökning och på att få rutinerna att fungera korrekt” men Roborock insisterar på att detta kommer att bli en verklig produkt som når marknaden.

Jag testade fjolårets Roborock Saros Z70 med arm och jag tycker att den modellen kanske lanserades lite för tidigt. Därför är jag glad över att se att varumärket tar god tid på sig med den här modellen. Jag kommer att följa utvecklingen med stort intresse.