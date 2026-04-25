"Det hade varit mitt val": Jag testade LG C6 OLED TV och LG C5 OLED TV sida vid sida och jag är imponerad av uppgraderingen, men allt är inte helt självklart

LG C5 var utan tvekan en av de bästa TV-modellerna som lanserades 2025, eftersom den fortsatte C-seriens långa tradition av att leverera utmärkt bildkvalitet och en komplett uppsättning funktioner till ett pris i mellanklassen för OLED.

När jag testade C5 förra året gav jag den full pott med fem stjärnor i mitt test av LG C5, tack vare dess livfulla men ändå exakta bild och dess förstklassiga spelprestanda. Uppföljaren LG C6 har alltså stora skor att fylla.

På pappret är C6 väldigt lik C5… åtminstone i storlekarna 42 till 65 tum. I de större modellerna på 77 och 83 tum blir C6 istället C6H och använder en Primary Tandem RGB 2.0 OLED-panel, samma som i flaggskeppet LG G6 OLED TV, istället för WOLED EX-panelen som används i de mindre storlekarna och som liknar panelerna från tidigare generationer.

Alla modeller av C6 får dock en ny processor: Alpha 11 AI Gen 3, samma som i LG G6. Det innebär att den bör få ett tydligt lyft i ljusstyrka och förbättrad färgåtergivning, precis som G6.

65-tumsmodellen av C6 dök nyligen upp i våra testlabb och jag bestämde mig för att ställa den mot vår referensmodell av C5 för att se vilka förändringar (och förhoppningsvis förbättringar) som faktiskt har gjorts i C6.

Hur mycket har ljusstyrkan förbättrats i LG C6 OLED TV?

LG C6 (vänster erbjuder ett tydligt lyft i ljusstyrka jämfört med LG C5 (höger, vilket fungerar särskilt bra i ljusa scener och scener med mycket vitt, som ovan. (Image credit: Future)

Jag var inte säker på om jag skulle få se någon större ljusstyrkeökning i C6 jämfört med C6H, men jag blev positivt överraskad. Så fort jag startade några snöscener från Spears & Munsil-demomaterialet som jag alltid använder som referens blev det tydligt att C6 är ljusstarkare. Vitt fick ett mycket mer kraftfullt och livfullt uttryck som verkligen fick snön att poppa på skärmen. Viktigt är att den aldrig överdriver ljusstyrkan, utan håller den väl kontrollerad i de ljusaste partierna.

Även andra scener där solen ligger vid horisonten eller på himlen visar fördelarna med den ökade topp­ljusstyrkan. I filmer som Top Gun: Maverick och Wicked såg dessa ljusa partier mer slagkraftiga och tydligt ljusare ut, även jämfört med den redan starka LG C5 OLED TV.

Men här blir det intressant: jag mätte C6:s topp­ljusstyrka i HDR (10 % fönster) till 1 438 nits och helskärms-HDR till 245 nits, båda i Filmmaker-läget. Det är ett rejält lyft från C5:s 1 180 nits i topp och 195 nits i helskärm i samma läge. Det stämmer också väl med det jag såg i praktiken – en tydlig ökning i ljusstyrka.

Samtidigt mätte C6 faktiskt lägre ljusstyrka i 25 %, 50 % och 75 % fönster. Den nådde 694 nits vid 25 % (C5: 775 nits), 389 nits vid 50 % (C5: 443 nits) och 287 nits vid 75 % (C5: 317 nits).

Trots detta upplevdes alla scener som ljusare i verklig användning, även sådana som borde hamna i dessa kategorier. Jag har kontaktat LG för att diskutera resultaten, eftersom det kan handla om hur mätningarna görs.

Ett område där C6 däremot inte förbättrats särskilt mycket är hanteringen av reflektioner. C5 hade problem med detta och C6 är tyvärr likadan. Trots högre ljusstyrka kan mörka scener fortfarande vara svåra att se i ljusa rum, eftersom den inte fått samma antireflexbehandling som LG G6 OLED TV, något jag märkte tydligt när jag jämförde den med Samsung S95F.

Har färgerna förbättrats i LG C6 OLED TV?

C6 (vänster har kraftfullare färger och en mer exakt bild än C5 (höger, tack vare mer korrekt färgtemperatur över hela skärmen. (Image credit: Universal Pictures / Future)

För att jämföra färgåtergivningen i C6 och LG C5 OLED TV gick jag tillbaka till en gammal favorit för referenstester: Wicked. Med båda TV-apparaterna inställda på Dolby Vision Filmmaker Mode blev det tydligt att C6 faktiskt erbjuder en uppgradering. Färgåtergivningen kändes mer exakt – C5 hade en svag grön ton i jämförelse, medan C6 såg ut precis som jag förväntar mig.

I scenen "Wizard & I" levererade båda TV-apparaterna starka och livfulla färger, men C6 visade tydligt bättre precision. Färgmättnaden är något nedtonad jämfört med C5, vilket jag även märkte när jag jämförde LG G6 OLED TV och G5 sida vid sida. Det här verkar vara ett medvetet val, och jag tycker att det gynnar C6.

Samtidigt saknar C6 inte tryck i färgerna. De rosa blommorna i trädet ser livfulla ut, och det gröna i Elphabas hud samt de blå detaljerna på väggarna och studenternas uniformer balanserar snyggt mellan naturligt och kraftfullt.

Den ökade ljusstyrkan i C6 hjälper också i andra scener. När tåget rullar in i Emerald City poppar de intensiva gröna tonerna verkligen på skärmen och de gyllene detaljerna i tågets mekanik glänser mer än på C5.

Hudtoner upplevdes dessutom mer exakta på C6 och såg mer naturtrogna ut överlag. C5 gör det inte dåligt, men C6:s mer autentiska återgivning ger den ett tydligt övertag här.

En sak jag kommer att gräva djupare i innan jag färdigställer min fullständiga recension av LG C6 är hur den hanterar color banding. LG G6 OLED TV är betydligt bättre på detta i HDR10 enligt min erfarenhet, mycket tack vare processorn, så jag hoppas på liknande resultat här. Håll utkik efter den fullständiga recensionen.

Har kontrasten förbättrats i LG C6 OLED TV jämfört med LG C5 OLED TV?