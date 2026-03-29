"Det kompletta paketet": Jag testade LG G6 OLED-TV sida vid sida med G5 i våra testlabb och skillnaden är tydlig

LG G5 var en av de bäst presterande TV-apparaterna från fjolåret, med superb bildkvalitet, fantastiska färger och stark kontrast. Den var också ett av de bästa alternativen för gaming, med en komplett uppsättning funktioner och sylvass prestanda, samt en intuitiv smart-TV-plattform. Även om det var en premium-TV erbjöd den bra värde för vad den levererade.

Dess efterföljare, LG G6, har därför enorma skor att fylla. Tidigare i år såg jag LG G6 och LG G5 sida vid sida under ett demo-event, men nu har G6 anlänt till våra testlabb för mer djupgående tester.

Jag använder fortfarande G5 regelbundet för att testa skivor i min Blu-ray Bounty-spalt, så jag placerade G5 och G6 bredvid varandra och jämförde dem med hjälp av några 4K Blu-ray-skivor som jag ofta använder för att testa TV-apparater, med en signal-splitter från vår pålitliga Panasonic DP-UB820 Blu-ray-spelare.

Ljusstyrka och reflektioner

Även om LG G5 (höger) kan uppfattas som ljusare i vissa toppområden på skärmen (som snön på marken) framstår G6 som mer korrekt med mer balanserade vita toner. (Image credit: Future)

Utrustad med en ny generation Primary Tandem RGB OLED 2.0-panel lovade LG G6 en uppgradering i ljusstyrka jämfört med sin föregångare och den levererar. G6 registrerade 2 471 nits i maximal HDR-ljusstyrka (10 % fönster) i Filmmaker Mode, jämfört med G5:s 2 268 nits. Även om detta bara är en mindre ökning, nådde HDR-ljusstyrkan i helskärm (100 % fönster) i Filmmaker Mode på G6 upp till 455 nits, vilket är ett enormt kliv från G5:s 331 nits.

Men vad innebär detta för bilden? I ljusare scener, som i en serie snöklipp från Spears & Munsil UHD Benchmark-demomaterialet, har G6 högre ljusstyrka i helskärmsdelar av bilden.

Även om G5 faktiskt ser ljusare ut i vissa toppområden, som snön på staketet i bilden ovan, beror detta troligen på avsiktliga justeringar i Filmmaker Mode där G6 drar tillbaka lite på intensiteten. Resultatet blir en mer balanserad bild utan att de ljusa tonerna pressas för hårt, vilket G5 ibland kan ge intryck av.

G6 (vänster) är det bättre valet för ljusa rum tack vare betydligt bättre hantering av reflektioner, trots att G5 ser ljusare ut i denna scen från The Batman. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Ett område där G6 visar en tydlig uppgradering jämfört med G5 är hanteringen av reflektioner. Även om G6 fortfarande visar vissa spegelliknande reflektioner är de betydligt mindre framträdande än på G5.

När jag tittade på mörkare scener från filmer som The Batman, Alien: Romulus och Dark City i ljusa förhållanden, med taklamporna tända i vårt testlabb, upplevs G5 faktiskt som ljusare, men de tydliga spegelliknande reflektionerna gör det svårare att se bilden ordentligt.

G6, trots att den kan upplevas som mörkare, är mycket bättre på att reducera spegelliknande reflektioner och lämnar en renare bild med färre distraktioner, vilket syns tydligt i bilden ovan. G6 ser till och med bättre ut än Samsung S95F:s matta antireflexskärm i ljusa rum, eftersom den balanserar för- och nackdelarna med de två TV-apparaternas olika sätt att hantera reflektioner.

Kontrast och skuggdetaljer

I mörka rum visar G6 (vänster) bättre kontrast med djupare svärta, medan G5:s (höger) mörka toner kan framstå som något upplyfta i samma scener. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Jag använde The Batman, en av mina favoritfilmer för att testa kontrast eftersom den är så extremt mörk, och både G6 och G5 visar mycket stark kontrast med en utmärkt balans mellan ljusa och mörka toner. När Batman går genom korridorerna och rummen i borgmästare Mitchells hus har lamporna på väggarna och kamerablixtarna en fin kraft i båda TV-apparaterna och kontrasterar snyggt mot de mörka väggarna och golven.

Det som imponerar med G6 är att inte bara toppområdena på skärmen, som de nämnda lamporna, ser ljusare ut än på G5 – svärtan är också djupare, vilket resulterar i mer naturlig kontrast.

De mörka tonerna på G5 ser i jämförelse något upphöjda ut, så även om G5 vid första anblick kan uppfattas som mer iögonfallande verkar G6 ge ett mer korrekt resultat. Detta ligger i linje med vad LG berättade för mig om att det mer återhållsamma Filmmaker Mode på G6 är “by design” i jakten på bättre bildnoggrannhet.

Båda TV-apparaterna visar utmärkta skuggdetaljer, där objekt och texturer i mörka delar av bilden fortfarande är synliga. När Bruce går in i Batcave är stenar och stål i taket fortfarande tydliga på båda TV-apparaterna och även om de är marginellt mer synliga på G5 hittar G6 en fin balans mellan detaljrikedom och korrekt svärta.

G6 (vänster) levererar bättre kontrast i en bild av en planet från Alien: Romulus och hanterar reflektioner bättre. G5 (höger) gör dock fortfarande ett bra jobb i sig själv. (Image credit: 20th Century Studios / Future)

Alien: Romulus är en annan film med många scener med hög kontrast. Båda TV-apparaterna levererar starka skuggor och djupa svärtor, men G6:s är djupare och mer autentiska. Återigen visar rymdscener att G5:s svärta är marginellt upplyft i jämförelse, men fortfarande solid överlag.

Än en gång var G6 bättre att titta på i ljusa rum, eftersom G5 visserligen var ljusare och avslöjade fler detaljer i mörka områden, till exempel texturerna i skeppets paneler, men G6 gjorde ett bättre jobb med reflektioner, vilket gjorde att mer av bilden framstod tydligare.

Färger

Även om färgerna på G5 (höger) kan se ljusare ut i marknadsscenen från The Sound of Music är färgerna på G6 (vänster) mer detaljerade, rikare och bättre balanserade. (Image credit: Disney / Future)

Färger är det mest uppenbara området där LG medvetet har dragit ner intensiteten på G6 i Filmmaker Mode jämfört med G5. När jag tittar på The Sound of Music ser färgerna faktiskt ljusare och mer mättade ut på G5.

Men det är G6 som ser bäst ut totalt sett. De röda, gula och orangea frukterna i marknadsståndet ser mer naturliga ut på G6, samtidigt som de fortfarande har ett fint tryck. Färgerna känns också mer balanserade på G6, där starkare färger kontrasterar mer tilltalande mot blekare nyanser och varje färgton har en djupare och vackrare rikedom.

Det märks tydligt i scenen Do-Re-Mi, där det gröna gräset och den blå himlen kontrasterar mot de vita molnen och de bruna bergen. På G6 ser allt mer realistiskt ut, medan vissa områden på G5 i jämförelse känns lite väl intensiva och ljusa.

Hudtoner är ett annat område där G6 framstår som mer korrekt. På G5 kan de ibland se lite för röda ut, medan hudtonerna på G6 ser mer naturtrogna ut och har en mer konsekvent färg över hela bilden.

Återigen ser färgerna ljusare ut på G5 (höger), men de är mycket mer raffinerade på G6 (vänster), vilket syns i fjärilarna från The Wild Robot. (Image credit: Universal Pictures / Future)

När jag byter till den animerade filmen The Wild Robot är färgerna återigen ljusare på G5, men mer autentiska på G6, med större färgdjup.

När Roz omges av flerfärgade fjärilar och utforskar de frodiga, gröna skogarna har G6 en mer rundad färgprofil. Även om G5:s färgåtergivning fortfarande är fantastisk, med bra tryck och rikedom, är G6 det mer kompletta paketet.

Ljud

När jag använder The Mask som ljudtest för dess tecknade ljudeffekter och kör båda TV-apparaterna i AI Sound Pro-läge levererar G6 (vänster) en mer balanserad ljudprofil med mer bas. (Image credit: Arrow Video / Future)

G5:s AI Sound Pro-läge var mitt förstahandsval under mina tester förra året och levererade bra precision, en bred ljudbild och ordentlig slagkraft. G6 har färre ljudförinställningar och saknar bland annat mitt tidigare favoritläge Entertainment, så AI Sound Pro är läget jag använde på båda TV-apparaterna.

Även om jag fortfarande rekommenderar en av de bästa soundbar-modellerna till båda TV-apparaterna för ljud som verkligen matchar bildens kvalitet, bestämde jag mig för att jämföra de inbyggda högtalarna eftersom LG har gjort vissa förändringar i G6.

När jag tittade på The Mask blev jag förvånad över hur olika de faktiskt låter. G6 har ett mycket mer framåtriktat och direkt ljud som fokuserar på mellanregister och låga toner, vilket skapar en varmare ljudprofil. När The Mask introduceras får krascher och effekter mer tyngd på G6 jämfört med G5. Båda TV-apparaterna har utmärkt ljudpositionering och återger riktningen på ljudet exakt när The Mask snurrar runt och rör sig över skärmen.

När jag byter till jaktscenen mellan Batmobilen och Pingvinen i The Batman levererar G6 betydligt mer bas och fångar mullret från Batmobilens motorstart mer korrekt. G6:s ljudprofil passar scenen bättre, med mycket exakt placering av kulregn, skrikande däck och tutor.

G5 har fortfarande bra positionsprecision och bredd i ljudbilden och levererar tydlig dialog, men dess mer återhållsamma ljud når inte riktigt upp till samma nivå som G6.

LG G6: en stor uppgradering

Även om G5 (höger) fortfarande är en fantastisk TV i sig själv har G6 (vänster) förbättrat sin föregångare på alla rätt sätt. (Image credit: Future)

G6 är en tydlig uppgradering jämfört med G5. Det justerade Filmmaker Mode ger bättre färgprecision, mer balanserad kontrast med rikare svärta, en enorm ökning i ljusstyrka i helskärm och skarpare, mer autentiska texturer. G5 har fortfarande fantastisk bildkvalitet i sig själv, men det är imponerande vad LG har lyckats göra med G6 i Filmmaker Mode.

Under skalet har båda TV-apparaterna en funktionslista som matchar de bästa TV-apparaterna för gaming, med stöd för 4K 165 Hz, full variabel uppdateringsfrekvens, Dolby Vision Gaming och mycket låg latens. webOS är fortfarande en av de bästa smart-TV-plattformarna, eftersom den är relativt intuitiv och väl organiserad, även för den som gillar att experimentera med inställningar.

65-tumsversionen av G6 väntas lanseras för 3 399 dollar, vilket är samma lanseringspris på G5-modellen hade. Svenska priser är ännu inte bekräftade, men 65-tumsmodellen av G5 lanserades för 39 990 kronor. G5 kan däremot vara mer lockande enbart sett till priset, eftersom 65-tumsmodellen just nu kostar 22 990 kronor och ärligt talat är G5 fortfarande en fantastisk TV.

Men om du planerar att uppgradera din TV senare i år eller i början av nästa år är G6 definitivt värd att vänta på, eftersom priset förr eller senare också kommer att sjunka.