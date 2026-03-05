"Det är avsiktligt": Färgerna på LG G6 OLED TV är inte lika intensiva som G5-modellens i dess bästa bildläge – och det är medvetet, säger LG

Efter att ivrigt ha väntat sedan den visades upp på CES fick vi äntligen chansen att se LG G6 OLED i praktiken. LG G5 OLED TV var en av de bästa TV-apparaterna från i fjol och har sedan dess blivit vår referens-TV för tester, särskilt i våra Blu-ray Bounty-artiklar. Därför var vi naturligtvis nyfikna på att se hur G6 skulle stå sig mot G5.

Vi fick chansen att göra det under ett LG-evenemang nyligen, där vi kunde se vad den nya Primary Tandem RGB OLED 2.0-panelen i G6 (första generationen introducerades i G5) klarar av.

Specifikationsjämförelse

(Image credit: Future)

Först en snabb jämförelse mellan G5 och G6 i några viktiga specifikationer. LG säger att G6 är upp till 20 % ljusstarkare än G5 och vi fick höra att medan G5 kan nå runt 350 nits i helskärmsläge (vilket ligger nära vår uppmätta HDR-helskärmsljusstyrka på 331 nits) ska G6 kunna nå 400 nits. 50 nits kanske inte låter så mycket, men i helskärmsvärden kan det göra en tydlig skillnad.

G6 levereras också med den nya Alpha 11 Gen 3 AI Processor, som enligt LG ska ge stora förbättringar. Bland annat ingår Dual Super Resolution Upscaling – där en motor fokuserar på kantförbättring och en annan på texturförstärkning – samt Dynamic Tone Mapping Ultra, en mer förfinad version av fjolårets Dynamic Tone Mapping Pro.

Andra större förändringar inkluderar Hyper Radiant Color Technology, som ska förbättra färgprecisionen, samt en 12-bitars färgpipeline (jämfört med G5:s 8-bitars pipeline) för mer förfinad bildkvalitet och minskad color banding. LG påpekade faktiskt att bildpipen tekniskt sett levererar en 13-bitars utgång, där processorn lägger till en extra bit bilddjup med fokus på ljusa vita toner.

Panelen är dock fortfarande 10-bitars, så processen handlar om att optimera bilden i bearbetningsstadiet och sedan leverera den till panelen på bästa möjliga sätt. Det innebär viss nedskalning av den fullständiga färgdatan, men LG bekräftade att detta ska ge en slags “supersampling”-effekt som förbättrar färgerna överlag och hjälper till att minska color banding från alla typer av källor.

G5 var redan en av de bästa gaming-TV-apparaterna från i fjol, med 4K vid 165 Hz, stöd för FreeSync, G-Sync och HGiG samt Dolby Vision och ALLM via fyra HDMI 2.1-portar. Det har inte förändrats i G6 och även om det inte fanns några tydliga nya funktioner behövdes det egentligen inte heller.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Ser LG G6 inte lika intensiv ut?

Färgerna på LG G5 (höger) ser mer livfulla ut i Filmmaker Mode än på nya LG G6 (vänster) – men LG har en anledning till varför. (Image credit: LG)

Vi fick se flera olika tester där LG G6 jämfördes med LG G5, men ett som verkligen fångade vår uppmärksamhet visade färgstarka bilder när båda TV-apparaterna var inställda på Filmmaker Mode.

I dessa bilder, som visade extremt klara gröna och gula färger, märkte vi att G6 inte såg lika intensiv ut som G5. Det kändes märkligt eftersom G6 sägs vara upp till 20 % ljusstarkare än G5 och LG själva har lyft fram Hyper Radiant Color-tekniken från Alpha 11-processorn. När vi frågade LG om detta bekräftade de att det stämmer och att det är “av design”.

Tydligen hade LG fått feedback från innehållsskapare som tyckte att G5:s färger i Filmmaker Mode var “för intensiva”, så för G6 har företaget tonat ner dem något. Det betyder inte att G6:s färger är dåliga – långt ifrån – men att se den upplevda minskningen i färgmättnad var först lite överraskande eftersom förändringar vanligtvis går åt andra hållet.

Ju mer vi tittade, desto mer kände vi att G6:s färger faktiskt såg mer naturliga ut samtidigt som de fortfarande hade bra djup. Men även om G6 fortfarande var ganska färgstark drogs våra blickar hela tiden mot G5 tack vare dess mer intensiva färger, där särskilt det gula verkligen visade skillnaden.

Intressant nog gjorde dessa förändringar i färgprofilen också att G6 generellt såg lite mörkare ut jämfört med G5. I en bild med mat på ett bord såg mjölet på ett bröd till exempel ljusare ut på G5 än på G6. Faktum är att hela bilden upplevdes som ljusare på G5. Det är märkligt med tanke på att G6 sägs vara 20 % ljusstarkare än G5, men vi kommer att göra egna mätningar senare för att se – och det kan mycket väl bero på Filmmaker Mode.

Andra demos

Medan G5 (höger) kan verka mer levande i Filmmaker Mode, visade G6 (vänster) vissa förbättringar i andra tester. (Image credit: LG)

En sak som G6 däremot gjorde betydligt bättre än sin föregångare var att hantera spegelliknande reflektioner. I flera av scenerna vi fick se hade G6 tydligt lägre reflektivitet, även när vi tittade på mycket mörkt material.

Vi vet att LG har lagt till ett nytt antireflexlager i denna modell – och i kombination med högre ljusstyrka i helskärmsläge såg skillnaden tydlig ut.

G6 gjorde också ett utmärkt jobb med ljusa partier på skärmen. I en scen från The Meg där solen går ner vid horisonten var höjdpunkterna på G6 mer kontrollerade och detaljerade samtidigt som de fortfarande såg ljusa ut, medan G5:s högdagrar i vissa fall var överexponerade och tappade detaljer, till exempel själva formen på solen.

Det beror sannolikt på en kombination av den nya panelen och förbättrad tonmappning i processorn.

G5 nådde 2 268 nits i HDR-toppljusstyrka och 331 nits i HDR-helskärmsljusstyrka i Filmmaker Mode. Även om G6 inte upplevdes lika ljus i extremt färgstarka scener hade den tydlig effekt i högdagrar och gjorde ett mycket bra jobb med att minska reflektioner jämfört med G5.

Vi ser fram emot att mäta G6 själva för att se om den faktiskt är både ljusstarkare och mer naturlig i färgerna, eftersom den balansen kan vara svår att uppnå.

Att titta på två TV-apparater sida vid sida kan ibland påverka hur man uppfattar dem och det var precis vad som hände här när G6 stod bredvid G5. G5 drog uppmärksamheten till sig tack vare sina mer intensiva färger, men vi väntar med den slutliga domen tills vi kan få in både G6 och G5 i vårt testlabb och använda våra referensskivor som vi är väl bekanta med för att avgöra om förändringarna faktiskt är till det bättre.