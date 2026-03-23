“Rent ut sagt imponerande”: Jag testade LG G6 OLED-TV sida vid sida med Samsung S95F, och Samsung är inte längre OLED-kungen i ljusa rum

Sedan introduktionen 2024 har Samsungs OLED Glare Free-antireflexskärm varit ett enkelt men effektivt sätt att göra det lättare att titta på innehåll, även mörkare filmer, i ljusa rum genom att begränsa spegelliknande reflektioner.

Spegelliknande reflektioner, där objekt reflekteras tydligt i skärmen, har ofta varit den största svagheten hos de vanligtvis blanka och historiskt sett inte särskilt ljusstarka panelerna i de bästa OLED-TV-apparaterna. Anledningen till att de är särskilt störande är tvådelad: de har tydliga och kontrastrika detaljer som gör att ögat lättare fångar och fokuserar på dem än på en diffus reflektion; och när du ofrivilligt fokuserar på dem måste ögat ställa om, eftersom reflektionen ligger i ett annat fokusplan än själva TV-panelen.

Nyare OLED-modeller, som fjolårets LG G5, har gjort ett tappert försök att hantera spegelliknande reflektioner samtidigt som de behåller en blank skärm, men de har i slutändan inte kunnat slå Samsung S95F:s OLED Glare Free 2.0-skärm, som använder en matt yta för att göra alla reflektioner diffusa.

Även om avsaknaden av spegelliknande reflektioner är välkommen, är svärtan på S95F inte lika djup eller fyllig som på OLED-TV-apparater med blankare skärmar när det finns ljus som skapar en dimmig effekt. Det är en kompromiss, men en som jag tyckte var den bästa balansen om du tittar mycket i ljusa rum – åtminstone fram tills nu.

Vid ett LG-event nyligen fick jag se nya LG G6 på plats och noterade att dess hantering av reflektioner var ett stort steg upp från föregångaren. Jag har nu fått in LG G6 till vårt testlabb, så det finns inget bättre tillfälle att testa dess antireflexskärm med mina referensskivor i den miljö jag är van vid när jag jämför TV-apparater.

The Batman: det ultimata testet

LG G6 (vänster) gör ett utmärkt jobb med att begränsa reflektioner samtidigt som den behåller djup och noggrannhet jämfört med Samsung S95F (höger). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Regelbundna läsare vet att The Batman är en av mina främsta testskivor, främst för att testa nyanser i kontrast. Den fungerar också som ett utmärkt “tortyrtest” för TV-apparater tack vare sin låga masteringljusstyrka på 400 nits (jämfört med branschstandarden på 1 000 nits).

Det innebär inte bara att risken för black crush (där detaljer försvinner i mörka partier på skärmen) ökar, utan det gör den också mycket svår att titta på i ett ljust rum, särskilt på en traditionell blank OLED.

När jag startade mina vanliga testscener från The Batman visste jag att S95F skulle göra ett bra jobb med att begränsa reflektioner, men att jag skulle behöva kompromissa med svärtans noggrannhet. Så var det dock inte med LG G6.

I öppningsscenen med tunnelbaneslagsmålet, med båda TV-apparaterna inställda på HDR Filmmaker Mode (det mest korrekta men också ett av de mörkare bildlägena), visade G6 tydligt djupare svärta och mer dynamisk kontrast. Den visade också bättre detaljrikedom i skuggor, där fler objekt i bakgrunden, som konturen av kiosken, syntes tydligare mot den mörka bakgrunden.

Även om S95F effektivt begränsade spegelliknande reflektioner såg svärtan mer upplyft ut i jämförelse och detaljrikedomen i skuggor var sämre, där samma objekt jag tydligt kunde se i bakgrunden på G6 nu var mer dolda. Detta hjälptes inte heller av något mer ihoptryckt svärta.

G6 (vänster) levererar en mer detaljerad bild och hanterar svårare scener, som Batmans högra öga, bättre än S95F (höger). (Image credit: Warner Bros. / Future)

När jag gick vidare till en något ljusare scen, brottsplatsen i borgmästare Mitchells hus, visade G6 återigen bättre detalj i mörka partier. När en polis stoppar Batman visade G6 mer textur i Batmans rustning och mask än S95F. Ljuset i korridoren såg också mer kraftfullt ut på G6, vilket skapade en starkare upplevd kontrast.

Under en närbild på Batmans ansikte när han pratar med Gordon och en annan detektiv, där halva ansiktet ligger i skugga, visade G6 återigen mer detalj i Batmans vänstra öga (den mer dolda sidan), särskilt det vita i ögat. Detta var återigen mer dolt på S95F.

G6 (vänster) levererar bättre skuggdetaljer och svärta än S95F (höger). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Slutligen visade en annan scen där Bruce kör in i Batcave på sin motorcykel G6:s överlägsna skuggdetaljer. När kameran zoomar ut och visar hela grottan syns fler detaljer i takets klippor på G6 jämfört med S95F, samtidigt som svärtan förblir djupare.

Under alla dessa scener gjorde G6 ett fantastiskt jobb med att begränsa spegelliknande reflektioner, och även om vissa fortfarande fanns där störde de inte min tittarupplevelse på samma sätt som jag upplevt på LG G5 och andra blanka OLED-TV-apparater.

Andra scener

I en ljusare, men fortfarande mörk scen från Dark City gör S95F (höger) ett bättre jobb än i The Batman, men G6 (vänster levererar fortfarande starkare kontrast och detalj. (Image credit: Arrow Video / Future)

Jag bestämde mig för att testa några andra mörka scener, men från filmer med högre masteringljusstyrka. I Dark City, när John pratar med receptionisten i öppningsscenen, levererade båda TV-apparaterna utmärkt kontrast, med en fin balans mellan den ljusa lampan och skuggorna som faller över de två karaktärerna.

Skillnaden mellan G6 och S95F minskade här och även om svärtan fortfarande inte var lika djup eller exakt som på G6, var det en förbättring jämfört med The Batman.

Det finns mer detalj i förgrunden i mörka scener från The Last Voyage Of The Demeter på G6 (vänster) än på S95F (höger). (Image credit: DreamWorks Pictures / Future)

The Last Voyage Of The Demeter är en annan film med många mörka scener och de flesta av dem visade återigen G6:s styrka. Även om det fortfarande fanns vissa spegelliknande reflektioner på G6, men inga på S95F, visade G6 betydligt bättre detaljrikedom i skuggor.

I en scen där Clemens står på däck bredvid rodret syns mycket mer av hans nedre kropp och hörnet av trappan i förgrunden på G6 jämfört med S95F, där black crush verkligen tar bort detaljerna. Det var fallet i många scener.

Reflektioner vs noggrannhet

S95F (höger) är fortfarande bäst på att helt eliminera spegelliknande reflektioner. (Image credit: Future)

En sak som inte går att förneka är S95F:s förmåga att eliminera spegelliknande reflektioner. S95F gör ett mycket effektivt jobb med att ta bort spegelliknande reflektioner från både objekt och direkt ljus, och omvandlar dem till en diffus dimma. När jag tittade på taklamporna i vårt testlabb på båda skärmarna eliminerade S95F helt både ljuset och dess form, medan ljuset fortfarande var synligt på G6.

Även om det ovan är ett extremt exempel är det värt att tänka på för dig som har ljuskällor som inte går att flytta och som syns i TV-skärmen. S95F kommer att vara mer effektiv när det gäller att ta bort dessa störande reflektioner. Skillnaden nu är att det krävs betydligt starkare ljus för att påverka G6:s bild, medan det tidigare inte krävdes mycket innan reflektioner blev synliga.

Även med S95F (höger) inställd på det ljusare Movie-läget föredrar jag fortfarande att titta på G6 (vänster) i ljusare miljöer. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Jag testade även tunnelbanescenen från The Batman med S95F i det ljusare Movie-bildläget och även om problemet med black crush försvann såg allt lite för ljust och övermättat ut, vilket påverkade filmens ton och noggrannhet. Jag föredrog att titta på G6, även i Filmmaker Mode med vissa reflektioner – de är nu tillräckligt begränsade för att inte ta över bilden.

Även om S95F fortfarande är bäst på att helt eliminera spegelliknande reflektioner har G6 gjort ett exceptionellt jobb med att minska reflektionerna tillräckligt för visning i ljusa rum, samtidigt som den levererar mer exakt svärta och kontrast än S95F.

För en blank OLED-skärm är G6:s antireflexhantering rent ut sagt imponerande och om jag skulle välja en TV för ett ljust rum idag hade G6 varit mitt val.