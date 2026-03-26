»Helt ærligt imponerende«: Jeg testede LG G6 OLED-tv side om side med Samsung S95F, og Samsung er ikke længere OLED-kongen i lyse rum

Siden introduktionen i 2024 har Samsungs OLED Glare Free-antirefleksskærm været en enkel, men effektiv måde at gøre det lettere at se indhold, selv mørkere film, i lyse rum ved at begrænse spejlende refleksioner.

Spejllignende refleksioner, hvor objekter reflekteres tydeligt i skærmen, har ofte været den største svaghed ved de normalt blanke og historisk set ikke særlig lysstærke paneler i de bedste OLED-tv. Der er to grunde til, at de er særligt forstyrrende: De har tydelige og kontrastrige detaljer, som gør det lettere for øjet at fange og fokusere på dem end på en diffus refleksion; og når man ufrivilligt fokuserer på dem, skal øjet justere sig, da refleksionen ligger i et andet fokusplan end selve tv-panelet.

Nyere OLED-modeller, som sidste års LG G5, har gjort et tappert forsøg på at håndtere spejllignende refleksioner, samtidig med at de bevarer en blank skærm, men de har i sidste ende ikke kunnet slå Samsung S95F's OLED Glare Free 2.0-skærm, som bruger en mat overflade til at gøre alle refleksioner diffuse.

Selvom fraværet af spejlrefleksioner er velkomment, er sortniveauet på S95F ikke lige så dybt eller fyldigt som på OLED-tv med blankere skærme, når der er lys, der skaber en tåget effekt. Det er et kompromis, men et, som jeg syntes var den bedste balance, hvis man ser meget tv i lyse rum – i hvert fald indtil nu.

Ved et LG-arrangement for nylig fik jeg set den nye LG G6 på stedet og bemærkede, at dens håndtering af refleksioner var et stort skridt op fra forgængeren. Jeg har nu fået LG G6 ind i vores testlaboratorium, så der er ingen bedre lejlighed til at teste dens antirefleksskærm med mine referencediske i det miljø, jeg er vant til, når jeg sammenligner tv-apparater.

The Batman: den ultimative test

LG G6 (til venstre) er fremragende til at begrænse refleksioner, samtidig med at den bevarer dybde og præcision sammenlignet med Samsung S95F (til højre). (Image credit: Warner Bros. / Future)

The Batman er god til at teste kontrastnuancer. Den fungerer også som en fremragende »torturtest« for fjernsyn takket være sin lave mastering-lysstyrke på 400 nits (sammenlignet med branchestandarden på 1.000 nits).

Det betyder ikke kun, at risikoen for black crush (hvor detaljer forsvinder i mørke områder på skærmen) øges, men det gør den også meget svær at se på i et lyst rum, især på en traditionel blank OLED.

Da jeg startede mine sædvanlige testscener fra The Batman, vidste jeg, at S95F ville klare sig godt med at begrænse refleksioner, men at jeg ville være nødt til at gå på kompromis med sortniveauerne. Sådan var det dog ikke med LG G6.

I åbningsscenen med slagsmålet i metroen, hvor begge tv'erne var indstillet til HDR Filmmaker Mode (den mest korrekte, men også en af de mørkere billedindstillinger), viste G6 tydeligt dybere sortniveau og mere dynamisk kontrast. Den viste også bedre detaljerigdom i skyggerne, hvor flere objekter i baggrunden, såsom konturen af kiosken, fremstod tydeligere mod den mørke baggrund.

Selvom S95F effektivt begrænsede spejllignende refleksioner, så sorten mere lys ud i sammenligning, og detaljerne i skyggerne var dårligere, hvor de samme objekter, jeg tydeligt kunne se i baggrunden på G6, nu var mere skjulte.

G6 (til venstre) leverer et mere detaljeret billede og håndterer sværere motiver, såsom Batmans højre øje, bedre end S95F (til højre). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Da jeg gik videre til en lidt lysere scene, gerningsstedet i borgmester Mitchells hus, viste G6 igen bedre detaljer i de mørke områder. Da en politibetjent standser Batman, viste G6 mere tekstur i Batmans dragt og maske end S95F. Lyset i korridoren så også mere kraftfuldt ud på G6, hvilket skabte en stærkere opfattet kontrast.

Under et nærbillede af Batmans ansigt, mens han taler med Gordon og en anden detektiv, hvor halvdelen af ansigtet ligger i skygge, viste G6 igen flere detaljer i Batmans venstre øje (den mere skjulte side), især det hvide i øjet. Dette var igen mere skjult på S95F.

G6 (til venstre) gengiver skyggepartier og mørke nuancer bedre end S95F (til højre). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Endelig viste en anden scene, hvor Bruce kører ind i Bathulen på sin motorcykel, G6’s overlegne skygge-detaljer. Når kameraet zoomer ud og viser hele hulen, ses flere detaljer i loftets klipper på G6 sammenlignet med S95F, samtidig er sortniveauet dybere.

I alle disse scener gjorde G6 et fantastisk arbejde med at begrænse spejllignende refleksioner, og selvom der stadig var enkelte genskær, forstyrrede de ikke min tv-oplevelse på samme måde, som jeg har oplevet på LG G5 og andre OLED-tv-apparater uden anti-glare-skærm.

Andre scener

I en lysere, men stadig mørk scene fra Dark City klarer S95F (til højre) sig bedre end i The Batman, men G6 (til venstre) leverer stadig stærkere kontrast og detaljer. (Image credit: Arrow Video / Future)

Jeg besluttede at teste nogle andre mørke scener, men fra film med højere masteringlysstyrke. I Dark City, når John taler med receptionisten i åbningsscenen, leverede begge tv-apparater fremragende kontrast med en fin balance mellem den lyse lampe og skyggerne, der falder over de to karakterer.

Forskellen mellem G6 og S95F blev mindre her, og selvom sortniveauet stadig ikke var lige så dybt eller præcist som på G6, var det en forbedring i forhold til The Batman.

Der er flere detaljer i forgrunden i mørke scener fra The Last Voyage Of The Demeter på G6 (til venstre) end på S95F (til højre). (Image credit: DreamWorks Pictures / Future)

The Last Voyage Of The Demeter er en anden film med mange mørke scener, og de fleste af dem viste endnu en gang G6’s styrke. Selvom der stadig var visse spejllignende refleksioner på G6, men ingen på S95F, viste G6 betydeligt bedre detaljerigdom i skyggerne.

I en scene, hvor Clemens står på dækket ved siden af roret, ses meget mere af hans underkrop og hjørnet af trappen i forgrunden på G6 sammenlignet med S95F, hvor black crush virkelig fjerner detaljerne. Det var tilfældet i mange scener.

Genskær eller præcision?

S95F (højre) er stadig bedst til fuldstændigt at fjerne spejlignende refleksioner. (Image credit: Future)

En ting, der ikke kan benægtes, er S95F’s evne til at fjerne spejlede refleksioner. S95F er meget effektiv til at fjerne spejlende refleksioner fra både objekter og direkte lys og omdanner dem til en diffus tåge. Da jeg kiggede på loftslamperne i vores testlaboratorium på begge skærme, fjernede S95F både lyset og dets form fuldstændigt, mens lyset stadig var synligt på G6.

Selvom ovenstående er et ekstremt eksempel, er det værd at overveje for dig, der har lyskilder, der ikke kan flyttes, og som kan ses på tv-skærmen. S95F vil være mere effektiv, når det gælder om at fjerne disse forstyrrende refleksioner. Forskellen er nu, at der kræves betydeligt stærkere lys for at påvirke G6's billede, mens der tidligere ikke krævedes meget, før refleksioner blev synlige.

Selv når S95F (til højre) er indstillet til den lysere »Movie Mode«, foretrækker jeg stadig at se på G6 (til venstre) i lysere omgivelser. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Jeg testede også metroscenen fra The Batman med S95F i den lysere Movie-billedtilstand, og selvom problemet med black crush forsvandt, så det hele lidt for lyst og overmættet ud, hvilket påvirkede filmens tone og nøjagtighed. Jeg foretrak at se på G6, selv i Filmmaker Mode med visse refleksioner – de er nu begrænsede nok til ikke at overtage billedet.

Selvom S95F stadig er bedst til helt at eliminere spejllignende refleksioner, har G6 gjort et enestående stykke arbejde med at reducere refleksionerne nok til visning i lyse rum, samtidig med at den leverer mere præcis sort og kontrast end S95F.

For en blank OLED-skærm er G6's antireflekshåndtering helt ærligt imponerende, og hvis jeg skulle vælge et tv til et lyst rum i dag, ville G6 have været mit valg.