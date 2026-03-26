Jeg testet LG G6 OLED-TV og Samsung S95F, og Samsung er ikke lenger OLED-kongen i lyse rom

Siden introduksjonen i 2024 har Samsungs OLED Glare Free antirefleks-skjerm vært en enkel, men effektiv måte å gjøre innhold, selv mørkere filmer, enklere å se i lyse rom ved å begrense speilrefleksjoner.

Speilrefleksjoner, der objekter reflekteres tydelig fra skjermen, har ofte vært den største svakheten til de vanligvis blanke og historisk sett ikke veldig lyse panelene i de beste OLED-TV-ene. Grunnen til at de er spesielt distraherende er todelt: de har klare detaljer med høy kontrast som gjør det lettere for øyet å fange og fokusere på dem enn en diffus refleksjon; og når du ufrivillig fokuserer på dem, må øyet justere seg, fordi refleksjonen er i et annet fokusplan enn selve TV-panelet.

Nyere OLED-modeller, som fjorårets LG G5, har gjort et tappert forsøk på å håndtere speillignende gjenskinn samtidig som de opprettholder en blank skjerm, men de klarte til slutt ikke å slå Samsung S95Fs OLED Glare Free 2.0-skjerm, som bruker en matt finish for å diffusere eventuelle refleksjoner.

Selv om fraværet av speillignende refleksjoner er kjærkomment, er ikke svartnivået på S95F like dypt eller rikt som på OLED-TV-er med blankere skjermer når det er lys som skaper en disig effekt. Det er et kompromiss, men et som jeg har funnet ut er den beste balansen hvis du ser mye på TV i lyse rom – i hvert fall frem til nå.

På et nylig LG-arrangement fikk jeg se den nye LG G6 personlig og la merke til at håndteringen av gjenskinn var et stort steg opp fra forgjengeren. Jeg har nå mottatt LG G6 i testlaboratoriet vårt, så det er ingen bedre mulighet til å teste den antirefleksbeskyttede skjermen med mine referansepaneler i miljøet jeg er vant til når jeg sammenligner TV-er.

The Batman: Den ultimate testen

LG G6 (venstre) gjør en utmerket jobb med å begrense gjenskinn samtidig som den opprettholder dybde og nøyaktighet sammenlignet med Samsung S95F (høyre). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Faste lesere vil vite at The Batman er en av våre beste prøvekluter, først og fremst for å teste fargetoner i kontrast. Den fungerer også som en utmerket «torturtest» for TV-er, takket være den lave mastering-lysstyrken på 400 nits (sammenlignet med bransjestandarden på 1000 nits).

Ikke bare øker dette risikoen for black crush (der detaljer går tapt i mørke områder av skjermen), det gjør det også veldig vanskelig å se på i et lyst rom, spesielt på en tradisjonell blank OLED.

Da jeg startet mine vanlige testscener fra The Batman, visste jeg at S95F ville gjøre en god jobb med å begrense gjenskinn, men at jeg måtte gå på akkord med presisjonen i svartnivåene. Det var imidlertid ikke tilfelle med LG G6.

I den første T-banekampscenen, med begge TV-ene satt til HDR Filmmaker Mode (den mest nøyaktige, men også en av de mørkere bildemodusene), viste G6 tydelig dypere svart og mer dynamisk kontrast. Den viste også bedre skyggedetaljer, med flere bakgrunnsobjekter, som omrisset av kiosken, som dukket tydeligere opp mot den mørke bakgrunnen.

Selv om S95F effektivt begrenset speillignende refleksjoner, så svartnivået mer løftet ut i sammenligning, og skyggedetaljene var dårligere, med de samme objektene jeg tydelig kunne se i bakgrunnen på G6 nå mer skjulte. Dette ble heller ikke hjulpet av de litt mer komprimerte svartnivåene.

G6 (venstre) leverer et mer detaljert bilde og håndterer krevende scener, som Batmans høyre øye, bedre enn S95F (høyre). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Når vi går videre til en litt lysere scene, åstedet ved ordfører Mitchells hus, viste G6 igjen bedre detaljer i de mørke områdene. Da en politibetjent stoppet Batman, viste G6 mer tekstur i Batmans rustning og maske enn S95F. Belysningen i gangen så også kraftigere ut på G6, noe som skapte en sterkere opplevd kontrast.

Under et nærbilde av Batmans ansikt mens han snakker med Gordon og en annen detektiv, hvor halve ansiktet hans er i skygge, viste G6 igjen flere detaljer i Batmans venstre øye (den mest skjulte siden), spesielt det hvite i øyet. Dette var igjen mer skjult på S95F.

G6 (venstre) leverer bedre skyggedetaljer og svarte nivåer enn S95F (høyre). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Til slutt viste en annen scene der Bruce kjører inn i Batcave på motorsykkelen sin frem G6s overlegne skyggedetaljer. Når kameraet zoomer ut for å vise hele hulen, er flere detaljer synlige i taksteinene på G6 sammenlignet med S95F, mens svartnivåene forblir dypere.

Gjennom disse scenene gjorde G6 en fantastisk jobb med å begrense speillignende refleksjoner, og selv om noen fortsatt var der, forstyrret de ikke seeropplevelsen min slik jeg har opplevd det på LG G5 og andre blanke OLED-TV-er.

Andre scener

I en lysere, men fortsatt mørk scene fra Dark City, gjør S95F (høyre) en bedre jobb enn i The Batman, men G6 (venstre) leverer fortsatt sterkere kontrast og detaljer. (Image credit: Arrow Video / Future)

Jeg bestemte meg for å teste noen andre mørke scener, men fra filmer med høyere mastering-lysstyrke. I Dark City, når John snakker med resepsjonisten i åpningsscenen, leverte begge TV-ene utmerket kontrast, med en fin balanse mellom den sterke lampen og skyggene som faller på de to karakterene.

Forskjellen mellom G6 og S95F ble redusert her, og selv om svartnivået fortsatt ikke var like dypt eller nøyaktig som på G6, var det en forbedring i forhold til Batman.

Det er flere detaljer i forgrunnen i mørke scener fra The Last Voyage Of The Demeter på G6 (venstre) enn på S95F (høyre). (Image credit: DreamWorks Pictures / Future)

«The Last Voyage Of The Demeter» er nok en film med mange mørke scener, og de fleste av dem viste igjen G6s styrke. Selv om det fortsatt var noen speillignende refleksjoner på G6, men ingen på S95F, viste G6 betydelig bedre detaljer i skyggene.

I en scene der Clemens står på dekk ved siden av roret, er mye mer av underkroppen hans og hjørnet av trappen i forgrunnen synlig på G6 sammenlignet med S95F, hvor black crush virkelig fjerner detaljene. Dette var tilfelle i mange scener.

Gjenskinn vs presisjon

S95F (til høyre) er fortsatt best på å eliminere speillignende gjenskinn fullstendig. (Image credit: Future)

En ting som ikke kan benektes, er S95Fs evne til å eliminere speilrefleksjoner. S95F gjør en svært effektiv jobb med å fjerne speilrefleksjoner fra både objekter og direkte lys, og forvandler dem til en diffus dis. Da jeg så på taklampene i testlaboratoriet vårt på begge skjermene, eliminerte S95F fullstendig både lyset og formen, mens lyset fortsatt var synlig på G6.

Selv om det ovennevnte er et ekstremt eksempel, er det verdt å vurdere for de av dere som har faste lyskilder som er synlige på TV-skjermen. S95F vil være mer effektiv til å fjerne disse distraherende refleksjonene. Forskjellen nå er at det kreves betydelig mer lys for å påvirke G6s bilde, mens det tidligere ikke skulle mye til før refleksjoner ble synlige.

Selv med S95F (høyre) satt til lysere filmmodus, foretrekker jeg fortsatt å se på G6 (venstre) i lysere omgivelser. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Jeg testet også T-banescenen fra Batman med S95F i den lysere filmmodusen, og selv om problemet med svarte knusninger forsvant, så alt litt for lyst og overmettet ut, noe som påvirket tonen og nøyaktigheten i filmen. Jeg foretrakk å se på G6, selv i filmskapermodus med noen refleksjoner – de er nå begrensede nok til ikke å ta over bildet.

Selv om S95F fortsatt er best på å eliminere speillignende refleksjoner fullstendig, gjorde G6 en eksepsjonell jobb med å redusere refleksjoner nok til visning i lyse rom, samtidig som den leverte mer nøyaktige svarttoner og kontrast enn S95F.

For en blank OLED-skjerm er G6' antireflekshåndtering rett og slett imponerende, og hvis jeg skulle velge en TV for et lyst rom i dag, ville G6 vært mitt førstevalg.