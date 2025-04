Googles nya Android-uppdatering ger dina enheter bättre batteritid – samt en smidig ny funktion för Google Wallet

En ny version av Google Play-tjänster – v25.13 – börjar nu rullas ut. Det innebär att telefoner och klockor bör få bättre batteritid. Dessutom tillkommer en ny funktion för Google Wallet.

Google skickar ut nya Android-uppdateringar i form av Google Play-tjänster version 25.13 – systemet som ansvarar för en del av den bakomliggande tekniken i Android-enheter – och här finns både förbättringar för batteritid och en ny funktion för Google Wallet.

Som Android Central uppmärksammat innehåller versionsinformationen för Google Play-tjänster v25.13 "uppdateringar till systemhanteringstjänster som förbättrar batteritid och enhetens anslutningar" på telefoner, smartklockor, Android TV, Google TV, Android Auto och ChromeOS.

