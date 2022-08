SteelSeries släpper en ny serie av gaminghögtalare och når en ofta förbisedd marknad

Arena-serien är SteelSeries nya serie av gaminghögtalare. De är högtalare gjorda för stationära datorer som erbjuder premiumfunktioner med de dyraste modellerna.

Enligt The Verge (opens in new tab) finns det tre modeller totalt: Arena 3, Arena 7 och Arena 9 (opens in new tab), varav den sistnämnda mycket väl kan vara en av de bästa datorhögtalarna (opens in new tab) på marknaden just nu.

Arena 3 är det enkla alternativet med fyra tums drivrutiner för PC, Mac och andra kompatibla enheter. Arena 7 tar grundmodellen och lägger till programmerbar RGB-belysning, subwoofers och PlayStation-kompatibilitet.

Arena 9-modellen uppgraderas till ett 5.1-surroundljud tack vare en extra högtalare, två trådlösa väggmonterbara bakre kanaler och en liten kontrollplatta med en OLED-skärm som du kan koppla in i dess subwoofers.

Arena 3 kostar runt 1599 kronor, Arena 7 kostar runt 3599 kronor och premiummodellen Arena 9 kommer att kosta hela 6399 kronor.

En marknad med lite variation

Även om de flesta gamingprodukter får årliga uppdateringar för nästan alla märken på marknaden, har dedikerade gaminghögtalare sett väldigt lite variation och många spelare har varit tvungna att förlita sig på vanliga högtalare för att få en setup med uppslukande surroundljud.

Det är det som gör SteelSeries Arena-serie till en så bra produkt. Den kommer inte bara från ett pålitligt varumärke som tar fram några av de bästa gamingmössen (opens in new tab), de bästa gamingheadseten (opens in new tab) och de bästa gamingtangentborden (opens in new tab) som finns, utan riktar in sig på en ofta förbisedd marknad och ser även till att erbjuda produkter i tre olika prisklasser.

Att döma av vår lysande recension av Arena 9-modellen, är dessa utmärkta högtalare som säkerligen kommer att förbättra din spelupplevelse.