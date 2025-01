LG:s trådlösa M5 OLED-TV kan vara det perfekta valet för PC-gamers, särskilt med Nvidia RTX 5080 i sikte

OLED har snabbt blivit den hetaste skärmtekniken för de bästa gaming-datorerna efter de senaste årens genombrott för OLED och QD-OLED-alternativ bland de bästa gamingskärmarna. Nu kommer en överraskande lockande ny möjlighet – även om det inte faktiskt är en monitor. Det är en OLED som är skräddarsydd för PC-gaming.

LG har precis presenterat sin M5 OLED-TV och den har inte bara specifikationerna PC-gamers letar efter – 4K-upplösning, 144Hz uppdateringsfrekvens, VRR (Variable Refresh Rate) inklusive stöd för Nvidia G-Sync och AMD FreeSync – utan erbjuder också trådlös anslutning mellan TV-skärmen och en extern anslutningsbox. Det betyder att du kan placera din PC och TV längre ifrån varandra, vilket ger verklig flexibilitet för din setup.

Föreställ dig detta: vid din setup har du din vanliga gamingmonitor, men ibland vill du spela på soffan med en storbildsskärm. Med M5 är den trådlösa boxen en del av ditt desktop-setup, så du kan enkelt använda samma spelbibliotek på din storbildsskärm med alla dina föredragna sparade inställningar. Din PC fungerar då som både en dator och en spelkonsol tack vare den trådlösa Zero Connect-boxen.

Kan LG M5 OLED-TV:n vara den perfekta PC-gaming-TV:n? Mycket tyder på att den är det, särskilt för gamers som vill kombinera flexibiliteten hos PC och bekvämligheten av en konsolliknande upplevelse.

Imponerande specifikationer och flexibilitet

LG M5 OLED TV kommer att ha en Zero Connect Box (längst ner till vänster) som liknar sin föregångares, LG M4 OLED (på bilden), men kommer att erbjuda mer flexibilitet i placeringen. (Image credit: Future)

LG M5 OLED är inte den första som erbjuder den trådlösa teknik som PC-gamers kommer att älska. Den titeln tillhör föregångaren LG M3. M3 erbjöd också 4K-upplösning, hög bildfrekvens med VRR, samt stöd för Nvidia G-Sync och AMD FreeSync, tillsammans med den innovativa Zero Connect-boxen. Den trådlösa anslutningsboxen låter dig koppla alla externa enheter till boxen, som sedan skickar signalen till TV:n, vilket skapar en nästan kabelfri upplevelse (strömkabel krävs fortfarande för själva skärmen).

Men där LG M5 kommer att överträffa sin föregångare, enligt LG, är i den ökade friheten för var Zero Connect-boxen kan placeras. LG har lovat att Zero Connect i M5 kommer att vara "visuellt förlustfri" och "äkta trådlös", oavsett var M5 och Zero Connect-boxen placeras.

Till skillnad från M3:s och M4:s Zero Connect-box, som krävde fri sikt för att fungera korrekt – där objekt kunde blockera signalen – ska M5 enligt uppgift erbjuda mycket mer flexibilitet i placeringsmöjligheter, samtidigt som den levererar i princip noll latens.

Detta innebär att även om LG M3 och M4 inte var perfekta för alla installationer, bör M5 ge tillräcklig flexibilitet för att du enkelt ska kunna gömma boxen ur synhåll och ändå njuta av dess trådlösa funktioner. Det är en stor fördel för alla som vill ha en stilren och trådlös setup utan kompromisser.

Perfekt tajming för Nvidia RTX 5080

Nvidia GeForce RTX 5080 är på väg - och det skulle vara en perfekt matchning för LG M5. (Image credit: ChipHell / Via VideoCardz)

Det är ingen hemlighet att Nvidia tillverkar några av de bästa grafikkorten på marknaden. Modeller som RTX 4060, 4070 och 4080 finns med på våra listor över de bästa grafikkorten. AMD har haft ett starkt år, men när det ryktas om ett nytt grafikkort från Nvidia på horisonten, fångar det allas uppmärksamhet.

Inte oväntat har en nyligen läckt bild, som sägs föreställa Nvidia GeForce RTX 5080, skapat en storm i PC-världen, med många som tror att ett avslöjande är nära förestående – kanske så snart som under CES 2025. Detta kan vara den perfekta tajmingen för LG M5 OLED-TV:n. Eftersom den är en Nvidia G-Sync-certifierad trådlös TV är den en perfekt partner för RTX 5080 – en elitnivå av 4K-gaming på en vacker storbilds-OLED (LG M5 finns tillgänglig i storlekar från 65 tum till 83 tum).

Det bör dock noteras att ingen av dessa komponenter kommer att vara billig. PC-gamers är vana vid att betala mycket för den bästa utrustningen och LG M5 OLED kommer att tillhöra den premiumdelen av OLED-TV-marknaden. Även om vi inte har några officiella priser för M5 än, lanserades föregångaren LG M4 med ett startpris på cirka 30 000 kronor – en rejäl prishöjning jämfört med LG G4, som erbjöd samma bildkvalitet men utan den trådlösa anslutningsboxen. Därför kan vi förvänta oss att LG M5 hamnar på en liknande nivå, om inte ännu högre.

Men om du är ute efter den ultimata premium-upplevelsen för PC-gaming på en OLED-TV, kan M5:s förbättrade Zero Connect-flexibilitet över M4 göra den till en oväntat perfekt följeslagare för PC-gamers. Den erbjuder det bästa av alla världar – fantastisk bildkvalitet, flexibilitet och spelprestanda på toppnivå.

