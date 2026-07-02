»Vi vil ikke bare sidde med hænderne i skødet«: Videospilforhandlere er rasende over Sonys farvel til fysiske PlayStation-spil - det kan koste dem livet

Forhandlere af videospil har udtrykt bekymring over Sonys beslutning om at udfase fysiske PlayStation-spil i 2028

Game har udtalt, at de »ikke vil sidde med hænderne i skødet« og fuldt ud støtter ejerskabet af fysiske spil

Sonys beslutning udsætter flere forhandlere af videospil for risikoen for at måtte lukke

Sony har sendt en sand bombe ind i spilbranchen med meddelelsen om, at PlayStation fra 2028 ikke længere vil producere diske til fysiske spiludgaver, og det er ikke faldet i god jord hos hverken forbrugere eller forhandlere.

Flere handlere af videospil har reageret på Sonys afskaffelse af PlayStation-diske og fordømt beslutningen til støtte for forbrugerne og retten til at eje fysiske spil. Især videospilforhandleren Game udsendte en erklæring på X (oversat fra spansk), hvor de fremhævede deres frustration over sagen.

»Angående de seneste nyheder: Vores tavshed er forbi. Videospilelskere, det er på tide at forsvare det, der betyder noget for os,« lyder en relevant erklæring fra Game, der kommer midt i bevægelsen »Stop Killing Games«, som falder sammen med problematikken omkring ejerskab af spil, når multiplayer-spil går offline.

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»De seneste beslutninger, vi ser i branchen, bekymrer os dybt, fordi de påvirker alle, der opfatter videospil som noget mere end en fil, der kan downloades. Vi vil ikke sidde med hænderne i skødet. Digitale og fysiske [spil] kan eksistere side om side; det har de faktisk gjort i årevis.«

(Image credit: Future)

En anden videospilforhandler, Loot Box Gaming, har udtalt sig på X: »Skal vi starte med PS+-opsigelser i dag? Det handler bare om at stemme med pengepungen. Disse virksomheder vil mærke presset, hvis deres indtægter falder.«

Men det stopper ikke der, for endnu en uafhængig videospilforhandler, VGP Video Game Plus, sagde: »Åh, for helvede! Fortsættes”, hvilket sammenfatter mange menneskers frustration.

Sonys beslutning om at stoppe med fysiske udgaver påvirker ikke kun forbrugerne og muligheden for at eje en fysisk kopi af et videospil, men har også alvorlige konsekvenser for virksomheder som Game, CeX (begge primært i Storbritannien) og Gamestop.

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Foreløbig gælder det kun PlayStation, men sandsynligheden for, at Microsoft følger trop, er meget stor, især da rygterne tyder på, at den næste Xbox-konsol reelt vil være en gaming-pc. Det er en meget alvorlig situation for forhandlere og forbrugere, og hvis Sony ikke omstøder sin beslutning, kan det ændre gaming for altid.

Uden adgang til fysiske spilkopier er forbrugerne afhængige af, at PlayStation giver dem adgang til deres spil. Dette er problematisk, da Sony til enhver tid kan fratage brugerne adgangen til medier (i dette tilfælde spil) og for nylig har gjort netop det, da de fjernede film fra brugernes biblioteker.

Dette skridt indskrænker også forbrugernes valgmuligheder – med fysiske spil kunne man sammenligne priser og endda købe et spil brugt. Nu vil det sandsynligvis kun være hos Sony, man kan købe digitale spil, hvilket giver virksomheden mulighed for at fastsætte priserne uden konkurrence.

Endnu værre: Mister man internetadgangen, kan man i visse tilfælde (f.eks. ved spildeling) ikke længere spille de spil, man har købt. Det problem findes ikke med en fysisk kopi. Hvis den mulighed forsvinder, vil glæden ved rent faktisk at eje sine spil være noget, der forsvinder for mange brugere.

Normalt er det svært for forbrugerne at gøre noget, når de store virksomheder tager beslutninger. Men både spillerne og forhandlerne betyder enormt meget for Sony og andre spiludbyderes forretning. Og hvis det lykkedes forhandlerne at få spillerne til at understøtte en kampagne imod Sony, kan der meget vel komme en kraftig internet-reaktion. Det vil sandsynligvis også være det eneste, der vil kunne få Sony til at skifte kurs.

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