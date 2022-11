Anmeldelse: God of War Ragnarok

Med udgangspunkt i forgængerens temaer gør God of War Ragnarok det fremragende i sin følelsesladede fortælling i subtile øjeblikke. Smarte fornyelser til at kæmpe indebærer velkomne ændringer, der fremmer gameplayet uden at ødelægge det. Det er en efterfølger, der ofte er lige så brutal, som den er gribende - og et passende næste kapitel i Kratos og Atreus' rejse.

God of War Ragnarok er en mesterklasse i perfekt underspillet ambition. Den længe ventede efterfølger til 2018's God of War tager trådene fra sin forgænger og væver dem ind i et lagdelt tapet af følelsesladet historiefortælling og brutalitet, der passer til det næste kapitel af Kratos og Atreus' rejse.

Men det er i sine detaljer, at Ragnarok virkelig gør det fremragende. Uanset om det er i temaet, der er omhyggeligt følger gennem hele fortællingen som brødkrummer eller de underspillede, men velkomne fremskridt inden for kamp og gameplay, beviser Ragnarok, at en efterfølger ikke behøver at byde på enorme og omfattende fornyelser for at overbevise.

God of War Ragnarok stak dybt og efterlod os henrykte fra start til slut og desperat efter at tale om det, da det sluttede - og sandsynligvis i nogen tid fremover.

Flammer og is

(Image credit: Sony)

God of War Ragnarok udspiller sig flere år efter begivenhederne i forgængeren. Hvor Fimbulwinters iskolde greb sneg sig ind i slutningen af God of War, har det nu taget solidt fat i Midgard og efterladt et tæppe af tung sne hen over Kratos og Atreus' hjemlige rige. Denne hårde vinter varsler Ragnaroks komme, et stort slag, det er forudsagt vil forårsage ødelæggelsen af de ni riger.

Men det er ikke kun Midgard, der har ændret sig siden God of War. Atreus er nu en teenager, mere selvkørende og selvsikker, end han var som den dreng, vi kendte. Kratos har også mere tillid til sin halvgigantiske søn, selvom han har øget Atreus' træning i de seneste år som forberedelse til rigernes profeterede krig. Som med alle teenagere er Atreus dog på en mission for at udforske sin identitet. Især hvordan hans rolle som Loke of the Giants passer ind i det. I sin søgen støder han på en profeti, der kan ændre resultatet af den truende Ragnarok til deres fordel. Med den dumsmarte Mimir ved Kratos' side, og hans fars nyfundne tillid, der putter brændstof i Atreus' mave, begynder de en rejse, der vil sætte deres forhold på den ultimative prøve.

Ragnarok bygger på det narrative grundlag, som God of War har lagt med finesse, og indfanger forviklingerne i de (ofte turbulente) forhold mellem forældre og børn og kampen for at finde sin egen plads i verden. Det forsøger dog aldrig at banke sine temaer end i dit hoved, men giver dem i stedet plads til at trække vejret i løbet af spillets cirka 25+ timers hovedhistorie, før de bygger op til en episk konklusion, der er kulminationen på hver brødkrumme, de er lagt ud, undervejs.

Draugr-ødelæggende duo

(Image credit: Sony)

Det er ikke blot i fortællingen, at Kratos og Atreus' forhold afspejles, det er også i gameplayet og kampen. I Ragnarok er far og søn partnere. Igennem deres rejse er Atreus' input kritisk. Kratos vil for eksempel bede ham om at skyde en runepil mod en særlig tæt busk, der skjuler en kiste, så spartaneren derefter kan synke sine Blades of Chaos ned i den runeforstærkende lilla ring, den efterlader, og brænde det besværlige løv væk.

I kamp, mens Atreus selv kæmper mod Draugrs og Hel-Walkers, kan du også beordre ham til at skyde pile mod specifikke fjender og endda få ham til at slippe dyrerelaterede specielle evner løs, såsom at tilkalde en hæsblæsende stenbukk for at slå gennem fjender. Hvis du er heldig, vil den langhornede buk bedøve en fjende, hvilket giver dig mulighed for at udløse et ødelæggende angreb, der ser dig rive et af den lemmer af.

Både Atreus og Kratos har en række nye evner, og deres færdighedstræer føles grundigt udfyldt. Halvgud teenageren føles ikke længere som en tilføjelse, han har en bred vifte af færdigheder til sin rådighed. Ligeledes er Kratos' færdighedstræer for hans Blades of Chaos og Leviathan Axe blevet udvidet, selvom der ikke længere er et færdighedstræ til hans skjold.

Udvikling

(Image credit: Sony)

Fjernelsen af skjoldets færdighedstræ er et eksempel på, at Sony Santa Monica elegant strømliner God of Wars systemer. Efterfølgere kan ofte blive overdynget med nye systemer og funktioner, men God of War Ragnaroks føles som en organisk udvikling af det, der kom før.

For eksempel introducerer Ragnarok Yggdrasils amulet til Kratos' arsenal, og den kan rumme op til ni forskellige fortryllelser, der hver tilbyder en anden type buff. Mens nogle forbedrer spartanerens runeevner, kan andre forbedre statistikker som vitalitet, er det op til dig, hvad duvælger. Med så mange slots kan du konstruere markant forskellige builds, der passer til din kampstil. Dette erstatter tilsyneladende armor runes-funktionen fra det forrige spil, som ikke længere er tilgængelig, men hurtigt bliver glemt takket være det nye system

Dette betyder ikke, at våbenruner er blevet bortskaffet. Alle våben og rustninger kan stadig opgraderes af dværgene Brok og Sindri, og du kan tilføje et element til hvert våben samt separate runer til et let og tungt runeangreb – som alle også kan opgraderes. Atreus får ikke adgang til disse runer, og hans valg af rustning er udelukkende kosmetisk, men han har sine egne buffs i form af tilbehør, som giver dig mulighed for at finpudse hans spillestil mere til din egen.

Det ser virkelig ud til at være formålet med disse evolutioner: at skabe din Kratos og Atreus. Hver spiller får de samme våben, men det er fortryllelserne, runerne og tilbehøret, der gør forskellen. Vi ville bare ønske, at rejser mellem riger havde fået den samme behandling. Desværre er det stadig irriterende at løbe langs stien mellem rigerne, da det sænker spillets tempo og næsten føles som en skjult indlæsningsskærm – ikke engang snik-snakken karaktererne gør det mere tolerabelt.

House of Axe

(Image credit: Sony)

God of War Ragnarok fik os til at grine, smile og græde – sidstnævnte især, når vi stødte på to spil-breaking-fejl under vores gennemspilning (som Sony siden har adresseret i en klodset pre-launch patch).

Ragnarok ville ikke have haft denne effekt, hvis det ikke havde været for, hvordan dens forgænger opbyggede forholdet mellem Kratos og Atreus. Efter at have rejst til det højeste punkt i de ni riger med parret, er vi opslugt af dem, og genkender ofte vores egne teenagefrustrationer i Atreus, men vi er alligevel gamle nok til at forholde os til Kratos' frygt for sin søn.

Sony Santa Monica havde sin egen top at bestige i at lave efterfølgeren til en af PlayStations mest berømmede udgivelser. Heldigvis giver smarte beslutninger, medrivende karakterer og subtile, men mærkbare forbedringer en næsten perfekt efterfølger.

Med God of War Ragnarok væver Sony Santa Monica problemfrit den originale series brutalitet sammen med de følelsesladede tråde, der er spundet af historiens egen genoplivning. Det er lavet så smukt, at ambitionerne aldrig overstiger historiens behov - og hvilken historie det er. God of War Ragnarok er en passende afslutning på seriens nordiske saga, og en vi kommer til at tænke på i lang tid fremover.